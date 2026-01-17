Theo The Paper, Lý Tương hiện đối diện khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp. Cô bị các kênh mạng xã hội gồm: Douyin (TikTok Trung Quốc), Xiaohongshu, Weibo cấm theo dõi và đăng tải nội dung.

MC Lý Tương bị khóa các trang mạng xã hội.

Kênh Weibo của cô hiển thị: "Người dùng này bị cấm theo dõi do vi phạm pháp luật và các quy định có liên quan hoặc vi phạm quy định cộng đồng". Trong khi đó, các nền tảng khác chưa đưa ra lý do cụ thể.

Thông tin gây xôn xao dư luận, nhiều người không ngừng đồn đoán về nguyên nhân khiến 1 nữ MC đình đám lại bị cấm xuất hiện trên mạng xã hội không rõ nguyên nhân.

Lý Tương vốn là cựu MC nổi tiếng của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Cô sở hữu lượng người hâm mộ lớn với 4,21 triệu lượt theo dõi trên Douyin; 24,562 triệu trên Weibo và 487.000 lượt trên Xiaohongshu.

MC gây phản ứng vì lối sống phô trương giàu có.

Một số nguồn tin tiết lộ nguyên nhân khiến Lý Tương rơi vào tầm ngắm vì thói quen phô trương lối sống xa hoa. Trước đó, nữ MC thường thích khoe khoang biệt thự, siêu xe, thói quen sinh hoạt đắt đỏ.

Lý Tương cũng không tiếc tiền mua sắm hàng hiệu cho mình và con gái - Vương Thi Linh. Cô thậm chí mua xe sang giá hàng chục triệu Nhân dân tệ cho con.

"Lối sống bề nổi, khoe giàu đi ngược lại với chủ trương tiết kiệm của xã hội hiện nay. Điều này cũng có thể đã vi phạm các quy định trong chiến dịch 'Thanh lọc môi trường Internet' của Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc trong việc chấn chỉnh những giá trị lệch lạc", bài viết cho hay.

Việc nữ MC mua siêu xe, đồ hiệu đắt tiền cho con gái và đăng tải MXH được cho là nhạy cảm.

Theo Sina, tư tưởng sùng bái đồng tiền đã trở thành điều nhạy cảm tại Trung Quốc hiện nay. Từ khi quy định mới được đưa ra, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trở nên dè chừng mỗi khi đăng tải ảnh, video lên mạng xã hội.

Thay vì các bữa tiệc tùng xa hoa, mua sắm hàng hiệu, họ chuyển sang chia sẻ khoảnh khắc đời sống, góp phần lan tỏa giá trị tích cực tới khán giả.

Lý Tương sinh năm 1976, được biết đến là nữ MC nổi tiếng, gương mặt vàng của Đài truyền hình Hồ Nam và bảo chứng cho nhiều show thành công như: Happy Camp, Super Boy...

Nữ MC này còn được biết đến là "bàn tay vàng trong làng đầu tư" bởi tư duy nhạy bén, khả năng nắm bắt cơ hội khi chưa từng thất bại trong bất kỳ thương vụ kinh doanh nào.

Lý Tương được mệnh danh là "Nữ MC giàu nhất Trung Quốc".

Năm 2023, cô đăng bài trên mạng xã hội tuyên bố nghỉ hưu, rời ngành truyền thông. Lý Tương sau đó chuyển hướng sang đầu tư và quản lý doanh nghiệp. Hệ sinh thái kinh doanh của cô từng phủ rộng các lĩnh vực như sản xuất phim ảnh, đầu tư cổ phần và dịch vụ thương mại...

Thành công trong sự nghiệp kinh doanh giúp Lý Tương được mệnh danh là "Nữ MC giàu nhất Trung Quốc" đương thời bởi khối tài sản khủng, chỉ tính riêng bất động sản đã lên tới con số 70 ở khắp Trung Quốc và thế giới.

Trong 1 show, nữ MC vô tư tiết lộ chi phí cuộc sống như việc thường ăn bữa sáng có giá 960 USD. Tổng chi phí cho việc ăn uống mỗi tháng của Lý Tương lên tới 82.000 USD.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu