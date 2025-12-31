MC sinh năm 1991 chọn Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - với khối lượng công việc gấp 3-4 lần trước đây.

Chia sẻ với VietNamNet, Mai Hải Nam thẳng thắn cho biết: “3 tháng ở Vietnam Today, những điều tôi học được có khi bằng cả năm làm việc tại VTV4 trước đây”. Đằng sau những bản tin tiếng Anh phát sóng 24/24 là hành trình nhiều thử thách nhưng giàu ý nghĩa của nam MC từng du học Thụy Điển.

Trở về vì "cái duyên với nghề vẫn chưa hết"

Mai Hải Nam bắt đầu sự nghiệp truyền hình năm 2014 tại VTV4 và gắn bó 6 năm. Sau đó, anh chuyển sang lĩnh vực PR tại một tập đoàn lớn, tham gia nhiều dự án quốc tế. Đến năm 2025, anh quyết định trở lại nghề báo tại Vietnam Today - kênh truyền hình đối ngoại quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

BTV-MC Mai Hải Nam.

Lý giải cho lựa chọn này, anh cho biết sức hút lớn nhất đến từ Vietnam Today trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt giỏi ngoại ngữ. Anh vinh dự khi có cơ hội góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua một kênh hiện đại, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa.

"Tôi cũng tin là cái duyên với nghề vẫn chưa hết. 6 năm làm việc ở VTV4 đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhất là khi đó lại là tuổi trẻ của mình", anh tâm sự với VietNamNet. Đó là quãng thời gian quý giá giúp anh trưởng thành, định hình phong cách làm việc và nhân sinh quan.

Điều Mai Hải Nam trân trọng ở Vietnam Today chính là năng lượng trẻ trung, với những đồng nghiệp trẻ đầy nhiệt huyết.

Những khoảnh khắc không quên giữa mưa lũ lịch sử

Trong hành trình trở lại nghề, hai chuyến công tác tại Thái Nguyên và Huế giữa đợt mưa lũ lịch sử đã mang đến cho Mai Hải Nam nhiều trải nghiệm đặc biệt. Lần đầu tác nghiệp tại vùng chịu thiên tai, anh chứng kiến nước lũ dâng cao, chảy xiết chỉ trong vài giờ ngay giữa trung tâm thành phố và trực tiếp đưa tin từ hiện trường trên sóng truyền hình..

Trước khi lên đường, anh khá lo lắng vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng khi ra hiện trường, trước vô vàn câu chuyện cần kể, Mai Hải Nam cảm nhận rõ thôi thúc phải truyền tải những hình ảnh, câu chuyện chân thực nhất đến khán giả.

Mai Hải Nam đưa tin trong đợt mưa lũ lịch sử ở Huế.

Anh nhớ lại ngày đầu ở Huế, ê-kíp kết thúc công việc lúc 22h trong tình trạng chưa ăn tối, chưa tìm được chỗ nghỉ. Nước ngập ngang đầu gối, không có phương tiện di chuyển, phố không bóng người, hàng quán đóng cửa. May mắn, gần nơi tác nghiệp còn một quán cơm đang dọn hàng chạy lũ. Thấy ê-kíp loay hoay, chủ quán vẫn bán cơm và cho thuê phòng nghỉ qua đêm. Những khoảnh khắc ấy khiến anh thêm trân trọng sự nhiệt tình, sẻ chia của người dân miền Trung dù đang vật lộn với lũ lụt.

BTV-MC Hải Nam tác nghiệp trong mưa lũ:

Áp lực phía sau những bản tin cập nhật 24/24

Chia sẻ với VietNamNet, Mai Hải Nam cho biết Vietnam Today là kênh truyền hình phát sóng 24/24 với các chương trình gần như hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trong khi đó, trước đây VTV4 chỉ có vài giờ chương trình tiếng Anh mỗi ngày nên khối lượng công việc tại Vietnam Today lớn hơn nhiều lần.

Là kênh truyền hình đối ngoại quốc gia, Vietnam Today hướng tới nhóm khán giả rộng khắp, đặc biệt là người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam trên toàn thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế, kênh càng đóng vai trò quan trọng như một nguồn thông tin đáng tin cậy về đất nước.

Với vai trò biên tập viên - người dẫn chương trình, anh thường bắt đầu làm việc từ 5h30 sáng để chuẩn bị kịch bản và trang phục cho các bản tin trực tiếp buổi sáng. Thời gian còn lại của ngày, Mai Hải Nam cập nhật tin tức, sản xuất và biên tập chương trình, đôi khi còn tác nghiệp đột xuất tại hiện trường.

BTV-MC Mai Hải Nam trên sóng Vietnam Today:

Khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, đặc biệt là việc nhiều người xem Vietnam Today như kênh học tiếng Anh chuẩn mực, Mai Hải Nam cho biết đó là niềm vui và động lực lớn nhất. Tuy nhiên, đi cùng niềm vui là trách nhiệm nặng nề, bởi mỗi câu chữ, cách phát âm hay thể hiện trên sóng đều có thể ảnh hưởng đến người xem. Anh ý thức rõ việc phải luôn chỉn chu và có trách nhiệm cao nhất, đồng thời xem công việc là hành trình giúp bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Mỗi sản phẩm phát sóng là kết quả của nỗ lực tập thể, còn biên tập viên - người dẫn chỉ là người đại diện truyền tải giá trị của cả ê-kíp. Vì vậy, đứng trước ống kính không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm gìn giữ uy tín, chất lượng và tinh thần của kênh truyền hình đối ngoại quốc gia.

Hải Nam duy trì thói quen đọc sách tiếng Anh mỗi tối để thư giãn và trau dồi tư duy, ngôn ngữ phục vụ công việc.

Ở tuổi 34, do công việc truyền thông bận rộn, anh chưa dành nhiều thời gian cho đời sống cá nhân nhưng hiếm khi thấy cô đơn vì bao quanh bởi đồng nghiệp, bạn bè và nhịp sống năng động. Anh cho rằng thế hệ mình có nhiều mối quan tâm hơn ngoài chuyện lập gia đình như phát triển bản thân và khám phá thế giới hoặc theo đuổi những dự án đam mê.

Dù bận rộn, Mai Hải Nam vẫn ưu tiên rèn luyện thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Môn thể thao này giúp anh kết nối việc tập thể thao với thiên nhiên, âm nhạc. Mai Hải Nam cũng duy trì thói quen đọc sách tiếng Anh mỗi tối để thư giãn và trau dồi tư duy, ngôn ngữ phục vụ công việc.

Từng du học Thụy Điển, anh vẫn giữ liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp cũ. Hiện tại, Mai Hải Nam hài lòng với Vietnam Today vì có nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và sự sáng tạo. Là một người thuộc thế hệ 9X, anh tự hào góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và mong 10 năm nữa vẫn gắn bó với nghề, ở những dự án có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Ảnh: NVCC, video: VTV