Sau 13 mùa đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia, MC Ngọc Huy chia sẻ về những người đồng hành quan trọng: bà xã cùng làm truyền hình, MC Khánh Vy - người em Gen Z trên sân khấu, con gái và hàng nghìn thí sinh đã cho anh bài học về sự trưởng thành.

Chấn chỉnh con nhưng trong lòng rất vui

Con gái đầu lòng Tuệ Lam (biệt danh Bơ) của Ngọc Huy từng khoe với cô giáo mẫu giáo: "Cô mở Olympia xem nhé, bố con là MC đó!". Anh kể được nghe 2 lần, một là con mời cô cùng cả lớp xem Olympia, lần 2 là con thủ thỉ với bạn trợ giảng ở lớp học vẽ về công việc của bố.

"Tôi phải chấn chỉnh con ngay: con ơi, ba ngại. Con làm thế mọi người sẽ nghĩ con khoe khoang. Nói vậy chứ trong lòng tôi rất vui", Ngọc Huy cười thích thú. Anh không thấy tự hào theo kiểu thành tích mà cảm giác bằng cách nào đó mình trở thành một phần trong thế giới trong trẻo của con.

MC Ngọc Huy và 2 con gái: Tuệ Lam (biệt danh Bơ) và Tường Linh (biệt danh Pasta)

Điều quan trọng nhất Ngọc Huy muốn dạy con từ những bài học Olympia mang lại không phải là kiến thức hay chiến thắng.

"Tôi muốn các con hiểu rằng việc học là hành trình dài và giá trị không nằm ở việc con đứng thứ mấy mà có thực sự nghiêm túc và cố gắng trong hành trình đó hay không. Olympia cho tôi thấy nhiều bạn giỏi nhưng điều nhớ nhất luôn là cách các bạn đã cố gắng và quyết tâm", anh nói.

Làm cha, Ngọc Huy không mong con phải trở thành người giỏi nhất lớp hay nổi bật ở đám đông. Anh mong con đủ tự tin để bước vào những thử thách của riêng mình, đủ bản lĩnh để không bỏ cuộc khi gặp khó khăn và đủ yêu thương để biết tôn trọng người khác, đối xử với người khác bằng sự tử tế nhất.

"Mình đang cùng một đội, không phải hai phe đối lập"

Ngọc Huy và bà xã đều làm truyền hình. Họ thống nhất nguyên tắc khi về đến nhà, vai trò đầu tiên là làm vợ, làm chồng, làm ba mẹ - không phải biên tập viên, đạo diễn hay nhà sản xuất. Nếu mang tâm thế công việc về nhà, cả hai dễ rơi vào cảnh họp gia đình mà giống họp cơ quan.

"Không nói chuyện công việc tại nhà nghe đơn giản nhưng để làm được với hai người cùng làm truyền hình là cả một hiệp ước ngầm phải luyện tập rất lâu", anh nói.

Ngọc Huy thích phân tích, làm gì cũng muốn có độ lùi để cân nhắc. Bà xã lại quyết đoán hơn, phản xạ nhanh đã quyết là làm, không vòng vo. "Trong công việc, hai kiểu này nếu đặt chung phòng họp có thể tranh luận khá căng nhưng trong gia đình bổ trợ cho nhau rất tốt", Ngọc Huy thừa nhận.

MC Ngọc Huy và vợ - BTV Trần Thu Hường.

Với anh, chuyện to nhỏ trong nhà gia đình nào cũng có. Khác nhau về quan điểm, cách xử lý vấn đề như nuôi dạy con hay sắp xếp thời gian là chuyện bình thường.

"Quan trọng là chúng tôi không để những khác biệt đó biến thành hơn-thua. Có lúc căng thẳng, có lúc im lặng nhưng luôn có điểm dừng để nhắc nhau: mình đang cùng một đội, không phải hai phe đối lập", anh bày tỏ.

Việc phân công việc nhà bình đẳng không phải khẩu hiệu mà là cách giữ gia đình vận hành nhẹ nhàng. "Ai rảnh làm nhiều hơn, ai mệt hơn được nghỉ. Không ghi công, không so đo. Vì công việc truyền hình đã đủ áp lực, nhà phải là nơi để cả hai được thở", anh kể.

Khánh Vy nghiêm túc, cầu thị, không bao giờ hời hợt

Từ năm 2022, Ngọc Huy đồng dẫn cùng MC Khánh Vy. "Tôi hay nói vui, từ khi dẫn cùng Khánh Vy, tôi được 'update phần mềm' đều đặn hơn. Vy thuộc thế hệ trẻ, lại rất nhạy với xu hướng Gen Z từ ngôn ngữ, cách biểu đạt cho đến nhịp cảm xúc của các bạn thí sinh", anh nói.

BTV-MC Ngọc Huy và MC Khánh Vy hài hước ở trường quay.

Điều Ngọc Huy trân trọng nhất ở Khánh Vy là sự nghiêm túc và cầu thị và không bao giờ làm việc hời hợt. Cô chuẩn bị rất kỹ, lắng nghe góp ý thật lòng và luôn giữ thái độ tôn trọng với chương trình, với thí sinh và với những người đi trước.

"Với tôi, mối quan hệ công việc giữa hai anh em giống như cuộc đối thoại đúng nghĩa. Tôi mang đến trải nghiệm và độ lắng, Vy mang đến sự tươi mới và nhịp đập của thế hệ mới. Không ai hơn ai, chỉ là bù trừ cho nhau. Khi cả hai cùng giữ chung mục tiêu vì thí sinh và vì tinh thần Olympia, việc được dạy nhau lại trở thành điều vô cùng đáng quý", anh nói.

Trân trọng vị trí chứng kiến sự trưởng thành của các thí sinh Olympia

Trong hơn 10 năm đồng hành với cả nghìn "nhà leo núi", nhiều gương mặt khiến Ngọc Huy ấn tượng, trong số này có Quán quân Olympia 2025 Nguyễn Bảo Khánh ở sự điềm tĩnh, tò mò với sách vở và yêu nhạc Trịnh.

"Có những bạn đến từ vùng còn nhiều khó khăn, coi Olympia như cánh cửa bước ra thế giới rộng lớn hơn. Có những bạn mang trong mình áp lực rất lớn từ gia đình, từ kỳ vọng của thầy cô và ngôi trường. Có cả những bạn thất bại ở thời khắc quyết định nhưng cách các em chấp nhận kết quả, cúi đầu cảm ơn đối thủ và bật dậy sau đó mới là điều khiến tôi nhớ rất lâu.

Có những lần khi chương trình khép lại, tôi nhìn thấy các em đứng lại rất lâu ở sân khấu, chụp thêm vài tấm ảnh, chạm tay vào chiếc bục thi như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi. Những lúc ấy, tôi hiểu Olympia với các em không chỉ là cuộc thi mà là dấu mốc của thanh xuân. Chính những khoảnh khắc đó khiến tôi nhiều lần phải cố gắng đổ mồ hôi vì giữ cảm xúc cho mình đủ vững để mỗi khoảnh khắc của các em ở đây trở nên trọn vẹn", anh xúc động kể.

MC Ngọc Huy mong được các thí sinh Olympia nhớ đến như một người đồng hành nhẹ nhàng, một người anh luôn biết động viên đúng lúc.

Hỏi Ngọc Huy về dấu ấn sau hơn 10 năm làm Đường lên đỉnh Olympia, anh nói có lẽ điều mong muốn nhất và hy vọng mình làm được phần nào - là tạo ra không gian đủ an toàn cho các bạn thí sinh.

"Một sân khấu nơi các em được tôn trọng, được là chính mình, được sai, được thua và vẫn giữ được sự tự tin khi bước xuống. Nếu có dấu ấn nào đó, tôi muốn nó nằm ở cách mình đối xử với các em: bình tĩnh, lắng nghe và không làm các em nhỏ bé đi trước ánh đèn sân khấu này", Ngọc Huy nói.

MC Ngọc Huy dẫn "Đấu trường thông thái" với sự tham gia của cựu thí sinh Olympia:

Ảnh: FBVN, video: VTV