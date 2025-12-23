Từ cậu bé lớp 3 cầm mic đến BTV-MC song ngữ

Sinh năm 2000, BTV-MC Sơn Anh tốt nghiệp Xuất sắc ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Anh được vinh danh Sinh viên 5 Tốt cấp Thủ đô 3 năm liền và nhận Học bổng ADENAUER của Quỹ KAS Đức.

Ngọn lửa đam mê dẫn chương trình cháy trong anh từ rất sớm. Sơn Anh chia sẻ với VietNamNet sân khấu đầu tiên anh dẫn là từ năm lớp 3 nhờ tham gia hoạt động đoàn, đội. Khi được hỏi về kinh nghiệm MC, anh thường đùa là đã hơn 15 năm.

Anh bộc bạch: "Việc dẫn chương trình hay nói trước đám đông đã đồng hành cùng mình từ rất sớm còn vai trò Chủ nhiệm CLB MC Học viện Ngoại giao có lẽ là chất xúc tác để niềm đam mê ấy cháy rực rỡ hơn".

Đồng hành hơn 6 năm với Học viện Ngoại giao từ đại học đến cao học, Sơn Anh trân trọng những kỷ niệm và mối quan hệ. Anh chia sẻ: "Những kỷ niệm đáng nhớ nhất lại là những khoảng thời gian khổ cực nhất khi tôi phải học cách cân bằng giữa học tập trên lớp, hoạt động ngoại khóa và dẫn sự kiện".

Những trải nghiệm ấy giúp anh rút ra bài học về sắp xếp thời gian và đa nhiệm. Với khả năng sử dụng tiếng Anh và thành thạo cả phương ngữ Bắc - Nam, Sơn Anh không chỉ là MC song ngữ Anh - Việt mà còn là diễn viên lồng tiếng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.

Anh nhấn mạnh: "Kinh nghiệm PR giúp tôi truyền tải thông điệp và xây dựng hình ảnh hiệu quả. MC không chỉ thu hút khán giả bằng phong cách dẫn, khả năng truyền tải hay ngoại hình mà còn góp phần tạo giá trị nội dung và hình ảnh cho chương trình, kênh truyền hình mình đại diện. Việc dẫn chương trình vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn để không ngừng trau dồi bản thân".

Vietnam Today và bí quyết chinh phục từ SEA Games đến UNESCO

Cơ duyên Sơn Anh đến với Vietnam Today từ một bài đăng tuyển dụng được tiền bối tại Học viện Ngoại giao chia sẻ. Quá trình thi tuyển, lên sóng và làm việc ở kênh tuy chưa dài nhưng với anh rất đáng nhớ.

Sơn Anh tâm sự: "Dòng chảy tin tức và công việc truyền hình diễn tiến vô cùng khó lường với tốc độ rất nhanh. Bất cứ ai làm trong nghề đều phải liên tục nâng cấp bản thân, cập nhật thông tin mới, kiến thức mới và cảm giác mỗi ngày có bất ngờ mới đang chờ đợi".

Tại Vietnam Today, trước mắt Sơn Anh tham gia vai trò người dẫn, chạy bản tin và sản xuất phóng sự, chuyên mục. Lâu dài, anh muốn phát triển để tham gia xây dựng nội dung và định hướng chương trình.

Là MC đa năng với kinh nghiệm từ các cuộc thi, sự kiện thể thao, hội thảo quốc tế đến chương trình văn hóa, Sơn Anh chia sẻ với VietNamNet các chương trình là tình huống khác nhau nên khó chọn ra đâu thử thách hay thoải mái nhất.

Chương trình đáng nhớ nhất là Chung kết bộ môn PUBG Mobile tại SEA Games 32 bởi quy mô và tính chất quan trọng khi anh mới là sinh viên năm cuối.

Anh nói: "Mỗi thể loại chương trình có yêu cầu và tính chất riêng, quan trọng nhất là phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ trước khi nhận show. Khi thực sự hiểu sự kiện, người dẫn mới có thể dẫn dắt tự tin".

Tuổi 25 - ngã ba đường và khao khát trải nghiệm

Sơn Anh luôn đặt những sự kiện có yếu tố văn hóa con người Việt Nam trong tốp đáng nhớ nhất. Đặc biệt là sự kiện Kỷ niệm 25 năm UNESCO và Việt Nam tại Hoàng thành Thăng Long.

Qua kinh nghiệm làm MC cho nhiều bộ, ban, ngành và tổ chức quốc tế, Sơn Anh rút ra 2 bài học lớn nhất là giữ bình tĩnh, duy trì phong thái và tầm quan trọng của chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoài công việc, Sơn Anh thích du lịch, âm nhạc và cầu lông.

Anh tin tưởng: "Đúng như câu nói Practice makes perfect (Luyện tập tạo nên sự hoàn hảo - PV), càng chuẩn bị kỹ càng trôi chảy và MC sẽ nắm bắt nội dung, tinh thần sự kiện để truyền tải đến khán giả trọn vẹn. Đây là bí quyết để duy trì sự tự tin và chuyên nghiệp trên sân khấu lớn".

Sơn Anh tâm sự 25 tuổi thực sự là ngã ba đường. Anh không còn quá trẻ để làm việc tự do mà có nhiều mối bận tâm hơn nhưng đồng thời vẫn còn nhiều thời gian để thử thách bản thân và trải nghiệm những thứ mình muốn.

Ngoài công việc, Sơn Anh thích du lịch, âm nhạc và cầu lông - những lựa chọn nạp năng lượng sau ngày làm việc căng thẳng. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, anh là người hòa đồng, nhiệt tình, luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng hỗ trợ và truyền cảm hứng cho mọi người.

BTV Sơn Anh trên sóng Vietnam Today ngày 18/12:

