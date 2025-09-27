Sinh năm 1996, sở hữu hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật TPHCM, MC Thu Hà từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Không chỉ thành công với vai trò MC song ngữ, cô còn thử sức dẫn các chương trình truyền hình. Ở tuổi 29, Thu Hà đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ với nghề dẫn chương trình và vẫn không ngừng trau dồi bản thân để sẵn sàng cho những thử thách mới.

MC Thu Hà.

- Cơ duyên nào đã đưa một người có hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh đến với nghề MC?

Tôi thật sự biết ơn một giảng viên ở trường đại học đã đăng tải thông tin tuyển MC cho đài truyền hình. Khi ấy, tôi quyết định đi casting và may mắn vượt qua nhiều ứng viên để trở thành MC chính của chương trình Du lịch và Cuộc sống (HTV). Ngoài ra, trong thời gian học, tôi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, công việc bán thời gian và được mọi người gợi ý nên theo nghề MC vì có sự nhanh nhạy, khả năng ăn nói lưu loát. Có thể nói, tất cả những cơ duyên ấy đã dẫn lối tôi đến với nghề và gắn bó cho đến hôm nay.

Tôi đến với ngành Luật vì tin vào lẽ phải và công lý, từng nghĩ rằng trở thành luật sư sẽ giúp mình góp phần xây dựng một xã hội công bằng hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra, nghề chọn người. MC mang đến cho tôi cơ hội lan tỏa giá trị nhân văn nhanh hơn, rộng hơn nhờ sức mạnh truyền thông và mạng xã hội. Vì vậy, tôi chọn gắn bó với nghề MC, song song vẫn tiếp tục học Luật để dùng tri thức và sức ảnh hưởng của mình đưa công lý và những giá trị tốt đẹp đến gần hơn với mọi người.

MC Thu Hà muốn trở thành giảng viên ngành Luật.

- Chứ không phải do ánh hào quang nghề MC đã cuốn hút chị?

Không hề, cha mẹ tôi vốn là những người bình dị, không ai theo nghệ thuật. Ban đầu, họ lo lắng khi tôi chọn nghề nhiều áp lực. Nhưng dần dần, khi thấy tôi bản lĩnh và tự lập, họ yên tâm hơn. Tôi tự hào khi ba mẹ thường nói tôi là đứa khó bị bắt nạt và tin rằng tôi đủ mạnh mẽ để đi trên con đường đã chọn.

Làm MC nhiều áp lực, từ chuẩn bị kịch bản, xử lý tình huống bất ngờ, giữ gìn hình ảnh và đối diện với bình luận trái chiều. Ban đầu tôi rất áp lực trước những bình luận tiêu cực nhưng dần hiểu rằng rèn luyện sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém chuyên môn.

Tài năng, cơ hội hay sức bền tâm lý đều quan trọng, nhưng tôi chọn sức bền tâm lý. Nghề nào cũng có thăng trầm, ánh hào quang đi cùng thử thách. Người làm MC phải bền bỉ, bản lĩnh mới có thể đi đường dài, còn tài năng và cơ hội sẽ đến khi mình đủ kiên trì.

- Én vàng đã mang lại cho chị điều gì?

Cuộc thi đã mở ra một hành trình đặc biệt, giúp tôi gặp gỡ, học hỏi nhiều đồng nghiệp và quan trọng hơn là khẳng định màu sắc riêng của mình. Sau cuộc thi, tôi được khán giả biết đến nhiều hơn, được giao trọng trách dẫn dắt nhiều sự kiện lớn như Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, chương trình truyền hình trực tiếp mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2/9, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận và gần đây nhất là chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Đó là niềm tự hào và cũng là động lực để tôi không ngừng hoàn thiện bản thân.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất trên sân khấu của chị là gì?

Đó là khi tôi dẫn chương trình trực tiếp nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ngay trước giờ lên sóng, trời bất ngờ đổ mưa lớn, hệ thống điện gặp sự cố khiến cả ê-kíp vô cùng căng thẳng. Tôi cũng lo lắng nhưng khi đạo diễn ra hiệu, tôi bước lên sân khấu giữa cơn mưa nặng hạt và hoàn thành phần dẫn của mình trước hàng ngàn khán giả. Trải nghiệm ấy vừa là thử thách bản lĩnh, vừa để lại trong tôi niềm tự hào khó quên.

Ngoài sự cố mưa lớn, từng có lần khách mời đến muộn khiến chương trình trực tiếp bị trống thời lượng. Tôi đã ứng biến bằng cách giao lưu với khán giả và dẫn dắt phần phụ trợ. Những trải nghiệm ấy rèn cho tôi sự bình tĩnh và linh hoạt - điều sống còn của nghề.

- Chị nhìn nhận thế nào về lợi thế và thách thức khi làm MC song ngữ?

Làm MC song ngữ giúp tôi phát huy thế mạnh ngoại ngữ và kết nối với nhiều đối tượng khán giả, từ trong nước đến quốc tế. Nhưng trong bối cảnh hội nhập, khi giới trẻ ngày càng giỏi và cạnh tranh gay gắt, đó cũng là động lực để tôi không ngừng học tập, rèn luyện. Tôi từng học tập ngắn hạn ở Mỹ và sắp tới sẽ sang Pháp du học thạc sĩ để vừa nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, vừa khám phá văn hóa quốc tế. Với tôi, đó là hành trình học hỏi không ngừng để trở nên chuyên nghiệp hơn trên sân khấu.

- Chọn con đường theo đuổi là MC nhưng muốn nâng cao trình độ bằng cách học thạc sĩ Luật tại Pháp, có vẻ như không liên quan lắm?

Tôi biết sẽ phải tạm xa khán giả và sân khấu - nơi tôi yêu thích và trân quý. Nhưng tôi xem đây là cơ hội rèn luyện, nâng cao giá trị bản thân. Sau khi hoàn thành chương trình, tôi mong được học cao hơn và hiện thực hóa ước mơ trở thành giảng viên. Khi ấy, tôi có thể dùng tri thức và sức ảnh hưởng để truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Với tôi, du học không phải sự gián đoạn mà là bước đệm để trở về cống hiến nhiều hơn.

- Ở tuổi 29, chị có nghĩ đến chuyện hôn nhân?

Tôi nghĩ hôn nhân là duyên phận. Hiện tại, tôi có duyên với công việc và học tập nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa tôi khép cửa trái tim nhưng muốn dành tuổi trẻ để cống hiến và phát triển bản thân. Tôi tin rằng chỉ khi biết yêu thương và hoàn thiện chính mình, ta mới có thể đón nhận tình yêu trọn vẹn. Kết hôn chưa phải mục tiêu lúc này, điều quan trọng với tôi là sống một cuộc đời ý nghĩa và có giá trị.

Tương lai, tôi mong gặp người đàn ông chân thành, tử tế, có đạo đức và tinh thần cầu tiến. Tôi mong anh ấy biết học hỏi, không ngừng phát triển bản thân, luôn hướng về gia đình. Nếu giỏi giang hơn tôi về kinh tế thì càng tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân cách và sự đồng hành.