Thu Hà kể 8/3 là được quây quần trong bữa cơm của gia đình. Mọi năm dù bận rộn công việc, nữ MC vẫn sắp xếp thời gian để bên cạnh, tặng mẹ một bó hoa nhỏ hay một món quà đơn giản. Cô kể một kỷ niệm khó quên, khi còn học cấp 2 đã dành dụm tiền tiêu vặt để tặng mẹ chiếc kẹp tóc. Chia sẻ về khoảnh khắc đó, nữ MC cho hay: "Lúc đó chỉ cần thấy mẹ cười thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi".

MC Thu Hà và mẹ.

Đến khi lớn lên và đi làm xa nhà, Thu Hà càng hiểu rằng điều khiến cô nhớ nhất không phải là những món quà lớn mà là những khoảnh khắc rất giản dị như được ở bên mẹ mỗi ngày. Với nữ MC, niềm hạnh phúc hiện tại là được thực hiện những điều bình thường như cùng mẹ đi may áo dài, chở mẹ đi gội đầu, cùng nhau đi dạo…

"Những điều tưởng chừng rất nhỏ đó lại mang đến rất nhiều cảm xúc. Và tôi nhận ra đôi khi món quà ý nghĩa nhất dành cho mẹ không phải là vật chất mà chính là sự hiện diện và sự quan tâm của mình dành cho mẹ", cô bày tỏ.

Thu Hà chia sẻ mẹ là người chịu thương chịu khó, hiền lành và luôn hết mình vì gia đình. Theo nữ MC, đấng sinh thành không phải nữ cường hay một doanh nhân thành đạt, nhưng đây là người phụ nữ vừa bôn ba kiếm tiền, vừa biết cách vun vén cho gia đình. Hành trình đó dạy cho Thu Hà học cách yêu thương, sống tử tế và chân thành với mọi người xung quanh.

Trong công việc làm MC, Thu Hà luôn nghĩ rằng sự chuẩn bị chỉn chu và tinh thần trách nhiệm là điều vô cùng quan trọng. Dù là một chương trình lớn hay nhỏ, cô cũng phải làm với sự nghiêm túc và tôn trọng khán giả.

"Mẹ không làm trong lĩnh vực nghệ thuật hay truyền thông, nhưng chính những giá trị giản dị mà mẹ dạy Hà từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành đã trở thành nền tảng để Hà có thể bước đi vững vàng hơn trên con đường nghề nghiệp của mình. Có thể nói, mẹ chính là 'đại gia tinh thần', luôn cho Hà những lời chia sẻ đầy chân tình mỗi khi cần", cô chia sẻ.

Nữ MC tiết lộ một lời dạy mà cô luôn mang theo trong hành trình làm nghề: "Phải luôn cố gắng, nỗ lực và làm gì thì cũng phải làm cho đàng hoàng". Theo Thu Hà, khi đi làm và có những va chạm với xã hội, cô càng thêm thấm thía những chia sẻ này.

Ngoài những chia sẻ về mẹ, dịp 8/3 này, Thu Hà còn gửi thông điệp ý nghĩa: Hãy luôn trân trọng và yêu thương chính bản thân mình. Theo cô, phụ nữ ngày nay có thể đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau, vừa mạnh mẽ trong công việc, vừa dịu dàng trong gia đình, vừa là người theo đuổi ước mơ của riêng mình.

"Tôi mong rằng tất cả phụ nữ hãy nhớ dành cho bản thân mình một chút yêu thương, một chút nghỉ ngơi và một chút tự hào về những gì mình đã và đang làm được", MC Thu Hà trải lòng.

Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1996, từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô sở hữu hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Luật TPHCM. Ngoài vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn tham gia phim truyền hình, và hiện theo học thạc sĩ Luật tại Pháp.