Theo MotorBiscuit, chiếc McLaren 720S này hiện nằm tại một bãi phế liệu ở Madisonville, bang Tennessee (Mỹ), với mã lô 82130255. Dù được giới thiệu là một mẫu siêu xe Anh Quốc, chiếc xe thực tế gần như không còn hình dạng ban đầu sau một vụ hỏa hoạn.

Hình ảnh đăng tải cho thấy phần còn lại của chiếc McLaren chỉ là những mảnh vật liệu cháy đen, kim loại biến dạng và tro tàn. Không còn dấu hiệu rõ ràng của một chiếc siêu xe từng có giá hàng trăm nghìn USD.

Điều đáng chú ý nằm ở cách Copart , nền tảng đấu giá ô tô trực tuyến hàng đầu thế giới ghi nhận thông tin kỹ thuật của chiếc xe.

Theo dữ liệu trên trang đấu giá, McLaren 720S đời 2018 được trang bị động cơ V8 dung tích 4.0L, hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau. Nhiên liệu sử dụng được ghi là xăng.

Ở mục tình trạng hư hỏng chính, chiếc xe được phân loại là “Cháy”. Trong khi đó, phần màu ngoại thất cũng chỉ được ghi đơn giản là “Cháy”.

Thông tin về số km đã di chuyển hiển thị 0 dặm (0 km), kèm chú thích “Không thực tế”. Điều này cho thấy hệ thống không có dữ liệu đáng tin cậy về quãng đường chiếc xe đã vận hành.

Mục phụ kiện cũng ghi rõ “Không có chìa khóa”. Với tình trạng hiện tại, chiếc xe không chỉ mất chìa khóa mà hầu như toàn bộ các bộ phận nguyên bản cũng đã bị thiêu hủy.

Dù chỉ còn lại đống phế liệu, chiếc McLaren 720S vẫn được Copart ghi nhận giá trị bán lẻ ước tính 255.755 USD, tương đương khoảng 6,7 tỷ đồng.

Chiếc xe mang giấy chứng nhận xe phế liệu của bang Illinois (Mỹ). Tuy nhiên, thông tin đăng bán không cho thấy đây là mức giá mà người mua phải trả để sở hữu chiếc xe.

Hiện lô xe chưa có ngày đấu giá cụ thể và được đánh dấu “Sắp ra mắt”.

McLaren 720S sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, từng là một trong những mẫu siêu xe nổi bật của thương hiệu McLaren. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại, chiếc xe gần như không còn khả năng phục hồi theo cách thông thường.

Theo Motorbiscuit

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