XEM CLIP: (nguồn: CACC)

Ngày 27/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các lực lượng liên quan kịp thời đưa cháu bé gặp nạn đứt lìa ngón tay đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/6, trong khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 7, đoạn qua xã Minh Châu (Nghệ An), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 Phòng CSGT nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ vợ chồng anh Nguyễn Cảnh Lợi (SN 2000, trú xã Hợp Minh).

Thời điểm đó, người mẹ đang ôm con gái là cháu N.H.M. (khoảng 2 tuổi) khóc, ra hiệu cần được giúp đỡ sau tai nạn. Lúc này, cháu M. đang khóc to, mặt tím tái trong tình trạng ngón tay đứt lìa, mất máu nhiều.

Ngay lập tức, tổ công tác báo cáo xin ý kiến chỉ huy đội sử dụng xe chuyên dụng, yêu cầu các phương tiện nhường đường để chở cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Người mẹ ôm con gái khóc cầu cứu CSGT. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, cầm máu, bảo quản phần ngón tay bị đứt rời và xác định cháu cần chuyển tuyến ra Hà Nội để thực hiện phẫu thuật vi phẫu.

Trên hành trình chuyển viện, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT Bộ Công an) tiếp tục phối hợp dẫn đường, bảo đảm xe cấp cứu di chuyển thuận lợi, an toàn.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng chức năng và đội ngũ y tế, cháu M. đã được phẫu thuật nối thành công ngón tay bị đứt lìa. Hiện sức khỏe cháu bé đang dần ổn định và tiếp tục được theo dõi.