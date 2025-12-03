Ngày 3/12, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng đuổi đánh một nam thanh niên trên địa bàn.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT Hà Nội kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ ẩu đả trên đường 70 (phường Hà Đông) được người dân chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cùng nhiều lời khen ngợi chiến sĩ CSGT vì hành động dũng cảm và đúng mực.

Qua xác minh, chiến sĩ trong clip là Trung tá Nguyễn Việt Anh, thuộc Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Theo Trung tá Việt Anh, vào gần 8h ngày 2/12, khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực đường Phúc La – Phùng Hưng, anh phát hiện hai đối tượng xăm trổ đang hung hãn đuổi đánh một nam thanh niên.

Hình ảnh vụ việc nam thanh niên bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Dù thời điểm đó có nhiều người đi đường chứng kiến nhưng không ai dám can thiệp vì sợ bị liên lụy. Nạn nhân liên tục bị các đối tượng dùng tay chân đánh đập, ngã lăn xuống đất, trên người có nhiều vết xây xát và chảy máu.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng, Trung tá Việt Anh lập tức tiếp cận, yêu cầu hai đối tượng dừng ngay hành vi đánh người. “Tôi tới nơi thì hai đối tượng vẫn rất hung hăng lao vào đánh nạn nhân. Một số người dân thấy vậy liền chạy đến hỗ trợ can ngăn”, Trung tá Việt Anh cho biết.

Trung tá CSGT ngăn chặn hai đối tượng "xăm trổ" hành hung nam thanh niên

Khi hai đối tượng có ý định bỏ trốn khỏi hiện trường, Trung tá Việt Anh nhanh chóng báo tin cho lực lượng 113 và Công an phường Hà Đông đến phối hợp, đưa những người liên quan về trụ sở để xử lý theo quy định.

Hành động can thiệp nhanh, quyết đoán và đúng chức trách của Trung tá Việt Anh đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ những người chứng kiến tại hiện trường.