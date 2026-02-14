Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 13/2, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm và 100 triệu đồng cho thân nhân Trung tá Lao Hoàng Hải.

Trước đó, ngày 12/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá (trước thời hạn) đối với cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên Lao Hoàng Hải, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá và trao kinh phí hỗ trợ cho thân nhân cán bộ CSGT Lao Hoàng Hải. Ảnh: CACC

Ghi nhận thành tích và sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải, ngày 7/2, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đã trao huân chương trên cho thân nhân gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

Trước đó, trưa 4/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông tại Km 143+350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên), Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội đã bị một xe tải đâm va khi đang làm nhiệm vụ. Cú va chạm khiến cán bộ CSGT Lao Hoàng Hải hy sinh

Theo Bộ Công an, trong quá trình công tác, Thượng tá Lao Hoàng Hải luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường. Anh đã trực tiếp phát hiện, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Sự hy sinh của Thượng tá Lao Hoàng Hải khi đang thực thi nhiệm vụ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đúng với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát động phong trào học tập trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.