Cuộc rượt đuổi thông tin xuyên Việt

Sáng 26/7, chị Nguyễn Thùy Dương cùng chồng lặng lẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM để tìm con gái. Ba ngày trước, cô con gái 13 tuổi của chị bé N.K.T. đột ngột biến mất khỏi nhà sau bữa cơm tối.

Bé T. (bên phải) đoàn tụ cùng gia đình

Từ những cuộc gọi không ai bắt máy, những con ngõ quanh phường Nghĩa Đô và Tây Hồ bị lục tung, cho đến dòng thông báo khẩn thiết lan truyền trên mạng xã hội... tất cả chỉ dẫn đến một khoảng trống đáng sợ: không ai biết bé đang ở đâu.

Ngay khi trình báo công an và nhận được thông tin đầu tiên rằng một người lạ đã chuyển tiền vào tài khoản để T. rút tại một cửa hàng gần nhà, chị Dương như ngồi trên đống lửa. Người chuyển tiền được xác định là Hoàng Anh, trú tại An Giang, một nhân vật bí ẩn xuất hiện trong chuỗi tin nhắn của bé gái, tự xưng là “người yêu” quen qua mạng xã hội.

Sau đó, một tia sáng nữa bất ngờ vụt lên từ lời kể của người dân tại bến xe Ngã Tư Ga (TPHCM). Người này khẳng định đã gặp một bé gái giống với hình ảnh của T. đang hỏi đường xuống xã Hậu Nghĩa (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Cùng lúc, công an cũng tìm được chiếc điện thoại mà bé T. từng mang theo, để lại tại một tiệm sửa chữa - một manh mối quan trọng giúp lần theo dấu vết đối tượng dụ dỗ.

Trích xuất dữ liệu xác nhận: T. đã bị dụ dỗ vào miền Nam, với điểm hẹn gần khu vực sát biên giới. “Tôi sợ con bị đưa ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát” chị Dương nghẹn giọng nhớ lại.

Ngay sau khi xác định được điểm đến cuối cùng của con, hai vợ chồng chị lập tức bay vào TPHCM rồi bắt xe ôm đi hơn 40km xuống khu vực Long An cũ.

Nhưng như một bộ phim kịch tính đến phút chót, khi Công an xã Hậu Nghĩa vừa tiếp cận địa điểm nghi vấn thì T. lại tiếp tục di chuyển. Cuối cùng, sau khi trích xuất camera, lần theo dấu vết xe khách, các trinh sát tìm thấy bé tại phường An Phú Đông, TPHCM. Cả gia đình vỡ òa trong khoảnh khắc đoàn tụ.

Con vẫn cười, còn bố mẹ rơi nước mắt

Khi gặp lại con tại đồn công an, chị Dương vừa mừng rỡ, vừa tủi thân, vừa giận đến phát khóc. Trong khi bố mẹ đã kiệt sức sau chuỗi ngày mòn mỏi đi tìm, bé T. lại ngây thơ, vui vẻ như sau một chuyến du lịch.

Bé vẫn cười tươi như chưa có cuộc giải cứu nghẹt thở

Chiều 27/7, gia đình trở về Hà Nội. Khi cánh cửa ngôi nhà khép lại, chị Dương mới dám thở phào. Bốn ngày ròng rã như một cơn ác mộng vừa trôi qua. Dù bé T. trở về an toàn và không có dấu hiệu bị tổn thương thể chất, chị Dương vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai của con.

“Từ nhỏ cháu đã học chậm hơn bạn bè, gần đây còn lén chơi game, bỏ bê học hành. Giờ cháu lại nói muốn nghỉ học. Tôi sợ cháu sẽ nghe theo lời dụ dỗ của người xấu một lần nữa” chị Dương trăn trở.

Gia đình đã nhiều lần giáo dục con về nguy cơ tiếp xúc với người lạ trên mạng, nhưng ở tuổi 13, T. vẫn quá ngây thơ để phân biệt thật – giả, tin người một cách mù quáng. Hiện tại, hai vợ chồng chị phải thay nhau giám sát, không dám rời mắt khỏi con gái dù chỉ một giờ.

Chị cũng xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an các cấp, đặc biệt là Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Công an ở TPHCM, Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng cùng cộng đồng mạng, những người xa lạ nhưng sẵn lòng giúp đỡ gia đình, từ chia sẻ thông tin, cung cấp camera đến hỗ trợ tìm kiếm trên thực địa.

“Nếu không có sự vào cuộc của cộng đồng và các cơ quan chức năng, tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Cuộc sống của chúng tôi suýt nữa đã rẽ sang một ngã tối tăm chỉ vì một phút nhẹ dạ của con”, chị Dương lặp lại, mắt ngấn lệ.