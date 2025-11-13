Brittany Miller, 29 tuổi, sống tại hạt East Sussex (Anh) đã đăng tải đoạn video xin lỗi đầy nước mắt hôm 10/11 sau khi cộng đồng mạng phát hiện cô từng bị kết án gian lận vào năm 2020. Họ tràn vào tài khoản TikTok của cô bình luận khiến sự việc lại "dậy sóng".

Theo The Sun, vụ việc bắt nguồn từ năm 2017, khi Brittany nói với bạn bè rằng cô mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3. Một người bạn sau đó lập trang gây quỹ JustGiving để “hỗ trợ điều trị”, kêu gọi cộng đồng đóng góp.

Ba năm sau, cô bị buộc tội gian lận vì khai man về bệnh tình và bị tòa tuyên án treo 12 tháng, đồng thời phải bồi thường và nộp án phí cho Cơ quan công tố Hoàng gia Anh.

Một người bạn cũ tiết lộ với báo chí: “Cô ấy khiến nhiều người tin rằng mình đang chiến đấu với căn bệnh chết người. Giờ đây, cô ấy nổi tiếng, nhưng những người theo dõi đâu biết sự thật này. Nói dối về ung thư là điều không thể chấp nhận được”.

Người sáng tạo nội dung trên TikTok - Brittany - xuất hiện trong video xin lỗi. Ảnh: Daily Mail

Brittany được biết đến với các video nấu ăn ấm cúng, đặc biệt là tình yêu dành cho khoai tây nướng và khoai tây đút lò. Mới đây, cô khẳng định trong video xin lỗi rằng, trang gây quỹ không phải do cô lập ra. Cô cho biết một người bạn đã tự ý tạo trang đó, và bản thân cô không nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Trong video xin lỗi được chia sẻ trên TikTok, Brittany khẳng định, ngay khi biết có hai khoản đóng góp trên trang gây quỹ, cô đã yêu cầu xóa trang.

Brittany tiết lộ, vào năm 2017, cô khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng sau khi mất việc, chia tay người yêu và rơi vào trầm cảm. Trong lúc yếu lòng, cô buột miệng nói dối rằng mình mắc ung thư với một người bạn với hy vọng được người thân và bạn bè quan tâm hơn.

Theo Brittany, chính người bạn ấy đã kể lại với người khác, khiến câu chuyện lan rộng và dẫn đến việc xuất hiện trang gây quỹ.

“Tôi không cố ý lừa dối ai. Khi ấy, tôi chỉ muốn giữ những người mình yêu quý ở lại. Giờ nhìn lại, tôi hiểu vì sao mình hành động như vậy. Tôi hối hận và coi đó là bài học sâu sắc. Đây không phải là một kế hoạch có chủ đích hay kéo dài”, Brittany chia sẻ trong video.

Sau vụ việc, Brittany chuyển khỏi quê nhà, bắt đầu lại cuộc sống mới và gặp bạn trai hiện tại - Ash Griffiths. Cặp đôi hiện có 2 bé trai song sinh, 1 tuổi. Hai đứa trẻ thường xuyên xuất hiện trong các video ẩm thực, chăm sóc con nhỏ của cô.

Brittany chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: Daily Mail

Hiện tại, nữ TikToker khẳng định sức khỏe tinh thần của cô đã ổn định trở lại: “Tôi tự hào về chính mình khi đã vượt qua quãng thời gian đen tối đó”.

Tuy nhiên, tranh cãi quanh Brittany chưa dừng lại. Mới đây, cô cho biết mình lại bị tố cáo oan về hành vi bạo hành trẻ em.

Trong video mới nhất, Brittany tiết lộ một “kẻ thù giấu mặt” đã báo cáo với cơ quan bảo vệ trẻ em, khiến cô phải trả lời hàng loạt câu hỏi. “Cuộc gọi kết thúc mà không có hành động nào thêm. Họ biết tôi không làm gì sai”, cô nói.

Brittany khẳng định dù hiểu rằng làm người của công chúng đồng nghĩa với việc bị soi mói, cô vẫn thấy bị tổn thương: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua chuyện như vậy. Thật khủng khiếp khi thấy con người có thể độc ác đến mức nào”.

Từ một “mẹ bỉm” truyền cảm hứng với hàng triệu lượt xem mỗi video, Brittany Miller nay trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích.

Nhưng trong lời xin lỗi công khai, cô nói mình đã học cách tha thứ cho bản thân: “Tôi biết mình sai, tôi nhận lỗi, và tôi đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”.