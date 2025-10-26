Ngày 25/10, gần 100 “mẹ bỉm” – những nhà sáng tạo nội dung đang hoạt động trên nền tảng TikTok – đã cùng nhau tham gia chương trình “Tập huấn khởi nghiệp kinh tế số và xây dựng kênh bán hàng affiliate”, do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) phối hợp với DAKE MCN tổ chức.

Chuyên gia sản xuất nội dung TikTok giao lưu với các mẹ bỉm trong chương trình. Ảnh: BTC

Đây là một hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, do SYS Việt Nam và TikTok Việt Nam đồng chủ trì, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và chuyển đổi số trong giới trẻ.

Phần lớn học viên buổi tập huấn là những người phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn nuôi con nhỏ, từng tạm gác lại công việc để lo cho gia đình, nay tìm kiếm cơ hội làm việc linh hoạt, chủ động và phù hợp với thời gian cá nhân thông qua các nền tảng số như TikTok Shop.

Thông qua chương trình, các “mẹ bỉm” được tiếp cận kiến thức và công cụ thực tế để khởi nghiệp ngay tại nhà – từ cách lựa chọn sản phẩm phù hợp, cách tạo video ngắn hiệu quả, đến việc tham gia chương trình affiliate marketing (tiếp thị liên kết) trên TikTok Shop. Mô hình này cho phép các nhà sáng tạo nội dung bán hàng mà không cần vốn nhập hàng, đồng thời nhận hoa hồng từ các đơn hàng thành công.

Ông Mustafa Tuncay – Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Hayat Việt Nam đánh giá cao tiềm năng khởi nghiệp kinh tế số của thanh niên Việt Nam. Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham gia của chuyên gia sản xuất nội dung TikTok Giang Nguyễn, người đã trực tiếp hướng dẫn các học viên cách xây dựng thương hiệu cá nhân, phân tích thuật toán hiển thị của TikTok, cũng như mẹo để video lan tỏa và đạt hiệu quả bán hàng cao.

“Trên TikTok, mỗi người đều có thể trở thành người truyền cảm hứng. Quan trọng là bạn kể câu chuyện thật, chạm đến cảm xúc người xem. Với các mẹ bỉm, cuộc sống thường ngày, tình yêu thương con cái, hay hành trình khởi nghiệp của chính mình đều có thể trở thành nội dung giá trị”, Giang Nguyễn chia sẻ trong phần trình bày của mình.

Điểm nhấn của buổi tập huấn là phần chia sẻ của Liên Moon – một trong những top creator nổi bật trên TikTok, được hàng triệu người biết đến nhờ các video chân thật, gần gũi và truyền cảm hứng cho cộng đồng phụ nữ trẻ.

Liên Moon kể lại hành trình vừa chăm con nhỏ, vừa học cách quay dựng video, livestream bán hàng, vượt qua giai đoạn thiếu tự tin và bỡ ngỡ khi bắt đầu khởi nghiệp.

“Ban đầu tôi chỉ quay video bằng điện thoại để chia sẻ kinh nghiệm chăm con, không ngờ lại có thể kiếm thu nhập và xây dựng thương hiệu riêng. Mỗi đơn hàng không chỉ là con số, mà là minh chứng cho nỗ lực của một người mẹ dám thử thách chính mình”, cô nói.

Câu chuyện của Liên Moon nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ các học viên, nhiều người chia sẻ rằng họ đã tìm thấy thêm động lực và niềm tin để bắt đầu hành trình mới – hành trình “vừa chăm con, vừa khởi nghiệp” đúng nghĩa.

Trong phần chia sẻ chuyên sâu, bà Jolie Dang – Quản lý MCN TikTok Shop – đã cập nhật các chính sách mới nhất của TikTok Shop dành cho nhà sáng tạo nội dung, đồng thời hướng dẫn cách tham gia các chiến dịch bán hàng, kết nối với thương hiệu và tối ưu hoa hồng.

Bà Jolie nhấn mạnh: “TikTok không chỉ là nền tảng giải trí mà còn là hệ sinh thái thương mại điện tử năng động, nơi mỗi cá nhân có thể khởi nghiệp. Đặc biệt, TikTok Shop đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các creator nữ và mẹ bỉm – giúp họ dễ dàng bắt đầu, có nguồn thu nhập ổn định và bền vững.”

Phát biểu tại chương trình, ông Mustafa Tuncay, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Hayat Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước tinh thần học hỏi và sáng tạo của các “mẹ bỉm” Việt Nam.

Ông cho biết, Hayat Việt Nam – thương hiệu toàn cầu sở hữu nhiều sản phẩm chăm sóc mẹ và bé – sẽ đồng hành cùng SYS Việt Nam, DAKE MCN và TikTok Shop trong các chương trình hỗ trợ đào tạo, cung cấp sản phẩm, tài trợ chiến dịch quảng bá và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại cho cộng đồng mẹ bỉm khởi nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng phụ nữ Việt Nam có tinh thần mạnh mẽ, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Với sự hỗ trợ đúng cách, họ có thể vừa chăm sóc gia đình, vừa làm chủ công nghệ, vừa tạo dựng sự nghiệp vững vàng trong nền kinh tế số,” ông Mustafa Tuncay chia sẻ.

Kết thúc buổi tập huấn, nhiều học viên bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận những kiến thức mới và cảm thấy tự tin hơn để bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Không chỉ là một buổi đào tạo kỹ năng, chương trình còn mở ra một cộng đồng “mẹ bỉm thời 4.0” – nơi phụ nữ có thể cùng học hỏi, chia sẻ và nâng đỡ nhau trên con đường khởi nghiệp.

Chương trình “Tập huấn Mẹ bỉm thời 4.0” cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam”, khẳng định vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế số hiện đại – nơi mỗi chiếc điện thoại có thể trở thành công cụ khởi nghiệp, mỗi video có thể biến thành cơ hội kinh doanh, và mỗi người mẹ đều có thể trở thành doanh nhân của chính mình.