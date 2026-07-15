MS 2026.186

Trong căn nhà nhỏ cấp bốn ở thôn Bến, xã Lực Hành, vợ chồng bà Lê Thị Lý (SN 1968) vẫn chưa nguôi nỗi lo kể từ ngày con trai bà gặp nạn. Là lao động chính của gia đình, anh Bảo giờ chỉ có thể gắn bó với chiếc xe lăn, mọi dự định về tương lai đều phải gác lại.

Bị tai nạn mất một bên chân, anh Trịnh Quốc Bảo luôn khao khát được lắp chân giả để phụ giúp gia đình

Sinh ra trong gia đình nghèo, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên anh Bảo không được đến trường, không biết chữ. Từ nhỏ, anh chỉ biết làm thuê đủ nghề để kiếm sống và đỡ đần cha mẹ. Từ cuốc đất, bốc vác đến những công việc nặng nhọc, miễn có người thuê là anh nhận làm.

Nhưng tai nạn xảy ra vào trưa ngày 4/12/2025, khi anh Bảo đi rửa và nghiền bột sắn thuê cho một gia đình ở thành phố Tuyên Quang (cũ). Sau khi rửa sắn xong, anh chủ động ngắt cầu dao điện rồi vào bên trong máy cắt những đoạn dây bị quấn.

Trong lúc anh đang làm việc, một người làm cùng không biết anh còn ở trong máy nên vô tình đóng mở lại cầu dao điện. Chiếc máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại, cuốn chân anh vào bên trong.

Anh Bảo được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang), sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do chân trái bị dập nát, gân và phần mềm hoại tử nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ chân trái để giữ tính mạng cho anh. Chân phải bị gãy được phẫu thuật nẹp và đóng đinh cố định.

Sau hai ca phẫu thuật cùng gần một tháng điều trị, anh Bảo được xuất viện trở về nhà. Từ một thanh niên khỏe mạnh, là chỗ dựa của cha mẹ, anh bắt đầu cuộc sống mới trên chiếc xe lăn.

Từng là thanh niên khỏe mạnh, sau vụ tai nạn, cuộc sống của anh Bảo phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn và đôi nạng

Để có tiền điều trị cho con, vợ chồng bà Lý phải vay mượn họ hàng, làng xóm. Chủ cơ sở nơi anh Bảo làm thuê cũng hỗ trợ 50 triệu đồng. Dù vậy, đến nay gia đình vẫn còn nợ khoảng 50 triệu đồng tiền chạy chữa.

Hiện anh Bảo bắt đầu tập đi bằng nạng theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu quá trình phục hồi thuận lợi, sau khoảng một năm khi phần mỏm cụt và chân phải ổn định, anh có thể lắp chân giả để tự đi lại và sinh hoạt.

Tuy nhiên, chi phí lắp chân giả dự kiến khoảng 80 triệu đồng là khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình. Trong khi khoản nợ điều trị trước đó vẫn chưa trả hết, ước mơ có một chiếc chân giả của chàng trai 30 tuổi vẫn còn rất xa.

Vợ chồng bà Lý quanh năm chỉ trông vào vài sào ruộng, thu nhập bấp bênh. Anh Bảo có hai chị gái là Trịnh Thị Thùy (SN 1990) và Trịnh Thị Cẩm Vân (SN 1992) nhưng cả hai đều đã lập gia đình riêng, hoàn cảnh cũng khó khăn, chẳng giúp đỡ được là bao.

Vợ chồng bà Lý không có khả năng để lắp chân giả cho con trai

Nhìn con trai ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn trước hiên nhà, bà Lê Thị Lý nghẹn ngào: "Bảo thương bố mẹ lắm, việc gì nặng cũng nhận làm. Tôi chỉ mong con có điều kiện lắp được chân giả để sau này còn tự đi lại, đỡ phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng chi phí lớn quá, gia đình tôi không biết xoay xở ở đâu".

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng thôn Bến, xã Lực Hành, cho biết, gia đình bà Lê Thị Lý thuộc diện khó khăn của địa phương. Hai vợ chồng đều làm nông, thu nhập bấp bênh. Anh Trịnh Quốc Bảo không may gặp tai nạn lao động phải cắt cụt chân trái.

"Bảo còn trẻ tuổi, nguyện vọng có thể lắp chân giả để có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, gia đình bà Lý hiện rất khó khăn. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ và hỗ trợ để anh Bảo có điều kiện điều trị, sớm ổn định cuộc sống", vị trưởng thôn chia sẻ.

Bạn đọc giúp anh Trịnh Quốc Bảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.186 (anh Trịnh Quốc Bảo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Trịnh Quốc Bảo theo địa chỉ: thôn Bến, xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0963529461

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