Mẹ chồng nàng dâu tập 467:

Con trai bà Đặng Thị Mỹ (SN 1962, quê Tây Ninh) là Quốc Dũng- một tiếp viên hàng không. Trong mắt bà, Dũng là người con ngoan ngoãn, giỏi giang, hiếu thảo.

Ngày con trai thú nhận là người đồng tính, bà Mỹ sốc nặng. Bà buồn suốt thời gian dài, sau đó mới dần mở lòng chấp nhận.

“Tôi thấy xung quanh có nhiều người như con mình. Sau này, tôi cảm thấy may mắn vì con đã can đảm thú thật về giới tính. Chứ nếu bị ép bước vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì tội nghiệp con lắm”, bà Mỹ tâm sự trên sóng Mẹ chồng nàng dâu số mới nhất.

Bà Mỹ từng sốc nặng khi con trai thú nhận giới tính thật. Ảnh cắt từ clip

Khi Quốc Dũng đưa Dương Hồng Văn (SN 1987, kinh doanh tại TPHCM) về ra mắt, bà Mỹ sẵn sàng đón nhận. Hồng Văn vốn là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không. Sau nhiều năm làm việc trên bầu trời, anh quyết định “hạ cánh” để bắt đầu công việc kinh doanh.

Thấy con trai quen được người có trình độ, được giáo dục đàng hoàng, bà Mỹ yên tâm. Cũng vì thế, bà sẵn sàng ủng hộ mối quan hệ này.

“Lần đầu gặp mẹ, tôi lo lắng. Mẹ là giáo viên, là người truyền thống, trong khi chúng tôi lại khác biệt với mọi người xung quanh.

Trước khi về, Dũng dặn tôi phải thế này thế kia để mẹ vui lòng. Nhưng tôi nghĩ, người như mẹ chắc chắn đã hiểu thấu mọi thứ, mình có diễn cũng không qua được mắt mẹ. Tôi có sao thì sống vậy, nếu mẹ không chấp nhận cũng đành chịu. May mắn tôi được mẹ chào đón”, Hồng Văn chia sẻ.

Hồng Văn lo lắng trong lần đầu về nhà người thương ra mắt. Ảnh cắt từ clip

Dịp đó, bố mẹ, anh chị em của Hồng Văn cũng về Tây Ninh thăm hỏi. Bà Mỹ mở tiệc tiếp đón một cách nồng hậu khiến Văn thấy ấm áp và yên tâm.

Từ sau đó, Văn đã trở thành thành viên của gia đình bà Mỹ. Khi cùng người thương về chung một nhà, anh ngỏ ý đón bà Mỹ lên TPHCM sống cùng để tiện chăm sóc nhưng bà từ chối.

Thấy con trai hạnh phúc, bà Mỹ mừng cho con. Thế nhưng, đôi lúc bà không tránh được cảm giác buồn tủi, chạnh lòng. Bà có 3 người con, 1 gái, 2 trai. Con gái cả đã lấy chồng, con trai thứ hai cưới người đồng giới và con trai út hiện sống ở nước ngoài.

Bà luôn ao ước có một nàng dâu, có cháu gọi mình là bà nội nhưng hiện tại lại chỉ sống một mình nơi quê nhà. Dẫu vậy, sau nhiều đêm suy nghĩ, bà tự an ủi bản thân: “Mình không thể sống đời với con. Chỉ cần con hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống của nó là được rồi”.

Nỗi niềm riêng bà Mỹ thường giữ kín trong lòng vì không muốn các con phải lo lắng. Bà chỉ dặn dò các con: “Mẹ đã dễ với các con từ ban đầu thì các con phải trân trọng, thông cảm và hiểu nhau. Mẹ dễ như thế vì muốn các con được bình an và hạnh phúc thôi, đừng làm gì để ba mẹ buồn phiền”.

Bà Mỹ sẵn lòng chúc phúc cho các con. Ảnh cắt từ clip

Một năm kể từ ngày có chàng rể mới, điều khiến bà Mỹ nặng lòng hơn cả là các con ít về quê thăm mẹ. Đã có lúc bà thầm trách con cái vô tâm nhưng khi lên TPHCM thăm con, thấy các con bù đầu với công việc kinh doanh, bà lại thấu hiểu và thông cảm.

Tuy vậy, Hồng Văn là chàng rể tâm lý. Anh thường chủ động giục bạn đời gọi điện hỏi han và về quê thăm mẹ. Anh cũng thường xuyên mua thuốc bổ, trái cây, đồ ăn gửi về cho mẹ. Vào những dịp đặc biệt, anh nhắn tin chúc mừng và mua quà tặng mẹ vợ.

“Tôi thường xuyên nhắn tin thăm hỏi để mẹ biết rằng, dù các con ít về quê nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến mẹ”, Hồng Văn chia sẻ.

Bà Mỹ thấu hiểu tấm lòng của các con và thừa nhận, con cái thành đạt, hiếu thảo là điều bà hãnh diện và an tâm nhất.

Không thể cùng mẹ và bạn đời đến chương trình Mẹ chồng nàng dâu, Quốc Dũng đã gửi đến mẹ một bức thư xúc động, bày tỏ lòng biết ơn khi được mẹ thấu hiểu và chấp nhận giới tính thật của mình. Đọc lá thư, bà Mỹ rưng rưng nước mắt.

Bà tâm sự: “Con ngoan hay không thì cũng là máu thịt của mình. Con cũng không muốn giới tính của mình như vậy nhưng trời đã cho con như thế thì chỉ cần con hạnh phúc, vui vẻ là mẹ mừng.

Từ đây về sau, chỉ mong các con biết nhường nhịn, yêu thương nhau và cùng nhau đi đến đoạn đường cuối cùng”.