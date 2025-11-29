Và giờ đây, “vibe” lễ hội “tới công chuyện” đó sắp được viết tiếp, khởi động bằng lời kêu gọi các tài năng sáng tạo cho mùa lễ hội 2025.

Lễ hội City Tết Fest do The Purpose Group phối hợp với UBND TP.Thủ Đức tổ chức là nơi âm nhạc quốc tế đỉnh cao, nghệ thuật đa phương tiện tiên phong, văn hóa hip-hop và sức sống cộng đồng cùng lúc thăng hoa

Sân khấu âm nhạc hiện đại chưa từng có

Nếu may mắn là một trong hàng chục ngàn người có mặt tại City Tết Fest cuối năm 2024, bạn sẽ hiểu Đêm nhạc “Loud Xao” và Đại nhạc hội Countdown không phải là những sự kiện âm nhạc thông thường, mà là một chuẩn mực mới cho lễ hội âm nhạc quốc tế ngay tại TP.HCM.

Người xem đã thực sự đắm mình trong một dòng chảy âm nhạc đỉnh cao: từ những khoảnh khắc “cháy” hết mình cùng các biểu tượng như Mỹ Tâm, Đông Nhi, Trúc Nhân, đến những phút thăng hoa với beat rap cực chất của Binz, Karik, Pháp Kiều, Andree Right Hand, Tlinh, hay bùng nổ với năng lượng sân khấu của Rhyder, Trọng Hiếu, Mono, Kay Trần. Cao trào tiếp tục được đẩy lên với set nhạc đẳng cấp từ DJ quốc tế Plastik Funk. Tất cả được “nâng hạng” bởi hệ thống âm thanh - ánh sáng mãn nhãn, đã tai, thuộc hàng hiện đại nhất Việt Nam, sánh tầm những sự kiện hàng đầu châu Á.

Chỉ riêng “độ khủng” của sân khấu Countdown cũng đủ chứng minh sức hút “không phải dạng vừa” của City Tết Fest

Trải nghiệm Tết đa giác quan cùng Immersive House®

Nếu sân khấu âm nhạc là “cơn địa chấn” bùng nổ về quy mô, thì Immersive House® chính là “bom tấn” trải nghiệm, một hiện tượng check-in thực sự của City Tết Fest. Lạc vào không gian kiến trúc độc đáo của 324PRAXIS, khán giả mới vỡ oà rằng đây không chỉ có một, mà là hai hành trình nghệ thuật riêng biệt.

Hành trình thứ nhất là triển lãm đa phương tiện cốt lõi “See Your Tết Sound,” được giám tuyển bởi bộ ba Thuy-Tien Vo, Tùng Monkey và Monkey Minh. Tại đây, 25 nghệ sĩ đa quốc gia được giao một đề bài cực thách thức: Nhìn thấy âm thanh Tết. 15 tác phẩm ra đời cũng là lúc khách tham quan được tương tác để đánh thức âm thanh, hay “à ố” với những khám phá mới mẻ.

Mỗi góc của triển lãm là một trải nghiệm khác nhau, một cách nhìn mới về Tết.

Hành trình thứ hai, và cũng là bữa tiệc thị giác cho đại chúng, chính là tác phẩm mapping “Saigon Sinfonietta in Tết”. Đây là màn trình diễn “đỉnh chóp” của chính Tùng Monkey (trong vai trò nghệ sĩ) bắt tay cùng The Visual 084.

Tôn vinh văn hoá đường phố

City Tết Fest cuối năm 2024 đã làm một điều lịch sử: Đưa giải đấu dance battle quốc tế “OPEN YOUR MIND” lần đầu tiên về Việt Nam, với ban giám khảo quốc tế, tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp, và sự tôn trọng dành cho hip-hop không chỉ là nghệ thuật, mà là một lối sống.

Trong khi đó, giải đấu Đối South Dance All style battle 1 on 1 đã mang tới nhiều thử thách liên quan tới âm nhạc. Sân chơi này chào đón các vũ công ở mọi thể loại và đến từ khắp nơi trong cộng đồng nhằm thể hiện sức sáng tạo của mình.

Các giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp và độc đáo, thu hút đông đảo giới trẻ

Hoạt động giao lưu với các diễn giả và điều phối viên từ Việt Nam tới quốc tế, những người đang khám phá các góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật chuyển động đường phố, thu hút đông đảo người tham dự.

Không gian cộng đồng nơi Tết cổ truyền và hiện đại giao thoa

Hơn 50 thương hiệu địa phương tụ hội tại lễ hội chính là tuyên ngôn về tinh thần “made in Vietnam.” Từ các sản phẩm handmade độc đáo như túi vải, trang sức thủ công, tranh vẽ, đến đồ ăn đặc sản từ khắp ba miền… mỗi gian hàng là một câu chuyện, mỗi sản phẩm là tâm huyết của người làm ra nó.

Những trò chơi dân gian được nâng cấp thành những trải nghiệm độc đáo

Những điều kỳ diệu trong mùa lễ hội 2025

Đằng sau mọi trải nghiệm ấy là một đội ngũ làm việc không ngừng nghỉ với một niềm tin: Tết xứng đáng có một lễ hội đẳng cấp quốc tế. Với hơn 10 trải nghiệm đặc sắc, hơn 40 nghệ sĩ hàng đầu, hàng trăm nghìn lượt khách, và 62 triệu lượt hiển thị, City Tết Fest đã đặt ra một chuẩn mực mới cho lễ hội Tết tại Việt Nam.

Và giờ đây, một mùa lễ hội bùng nổ hơn cho Tết 2025 chính thức mở ra với lời kêu gọi này dành cho các VJ tài năng và các ban nhạc trẻ muốn tham gia vào hai sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, diễn ra tại lễ hội năm nay:

Cuộc thi VJ VJ:MAZED: Sân chơi thị giác chuyên nghiệp “Khi ánh sáng biết thở” dành cho các nghệ sĩ VJ, với sự giám khảo từ Thuy-Tien Vo, Tùng Monkey và Giang.it. Người tham gia sẽ được workshop chuyên sâu và trình diễn trên hệ thống thực tế của Lễ hội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/11/2025.

Chi tiết vui lòng xem tại https://vjmaze.citytetfest.com/

Chương trình INSPIRED TALENT Tìm kiếm những ban nhạc trẻ tài năng: Sân khấu lớn của Đại nhạc hội đang tìm kiếm những thanh âm tươi mới, những cá tính âm nhạc độc bản để cùng bùng nổ trong mùa lễ hội năm nay. Đây là cơ hội để các ban nhạc trẻ bước ra ánh sáng và chinh phục hàng ngàn khán giả.

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/12/2025.

Thông tin chi tiết tại: LINK

Bích Đào