MS 2026.282

Đang ở xứ người, nhưng khi nghe gia đình thông báo con trai mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thuỳ bỏ dở tất cả vội về chăm con. Chị đã bán nhà để chạy chữa với mong mỏi duy trì sự sống cho con.

Bỏ dở việc học về chăm con bệnh nặng

Chị Đinh Thị Thùy (dân tộc Mường, quê ở xã An Nghĩa, Phú Thọ) từng là giáo viên Trường THCS An Lạc, tỉnh Phú Thọ. Với mong muốn có tương lai tốt đẹp hơn, chị quyết định sang Hàn Quốc học thạc sĩ. Tuy nhiên, đầu năm 2025, chị nhận tin con trai thứ 3 là Bùi Đức Học (SN 2019) mắc u não, buộc phải bỏ dở việc học để trở về chăm sóc con.

Do sức khoẻ của bé Học yếu nên quá trình điều trị có nhiều lần bị gián đoạn

Chị Thuỳ chia sẻ, từ lúc sinh ra Học đã chịu nhiều thiệt thòi. Vợ chồng chị ly hôn khi Học mới lên 3 tuổi. Từ đó, một mình chị nuôi 3 con nhỏ.

Khoảng đầu năm 2025, trong một lần Học lên cơn sốt, bà Đinh Thị Hiền (bà ngoại Học) đưa bé đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình khám và điều trị suốt 2 tuần, nhưng tình trạng không cải thiện. Sau khi chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện bé Học có khối u trong não.

Tháng 3/2025, Học được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật cấp cứu và đặt ống dẫn lưu não.

Sau phẫu thuật, bé được chỉ định xạ trị 30 mũi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong vòng 2 tháng. Sau đó, Học lại quay về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục hoá trị 6 đợt.

Chị Thùy cho biết, mỗi tuần, gia đình phải đưa bé đến bệnh viện hóa trị 2 ngày, nhưng việc điều trị của con nhiều lần bị gián đoạn do sức khoẻ yếu.

Chỉ trong vòng hơn một năm, bé Học đã trải qua 30 đợt xạ trị và 6 đợt truyền hoá chất

Từ ngày trở về nước, chị Thùy gần như dành toàn bộ thời gian đồng hành cùng con qua các bệnh viện. Với chị, việc quan trọng nhất lúc này là duy trì sự sống và giúp con tiếp tục điều trị.

Bán nhà để chữa bệnh cho con

Để có kinh phí điều trị cho Học, chị Thùy đã bán căn nhà cũ ở thôn Sông Bôi, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ được khoảng 1,3 tỷ đồng. Trong đó, chị dành hơn 500 triệu đồng chữa bệnh cho con.

Số tiền còn lại chị mua một thửa đất nhỏ tại xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình với hy vọng có chỗ ở ổn định cho 4 mẹ con. Tuy nhiên, do việc điều trị cho con trai tốn kém nên chị không còn khả năng xây nhà để ở.

Hiện tại cả 4 mẹ con phải thuê nhà trọ với giá 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Những lần đưa Học đi viện, chị phải gửi 2 con lớn về nhờ ông bà ngoại hỗ trợ.

Bỏ dở việc học, chị Thuỳ về chăm sóc con với mong muốn duy trì sự sống cho con

Theo chị Thùy, từ khi con trai nhập viện đến tháng 7/2026, Học được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám, chữa bệnh; từ tháng 7/2026, mức hỗ trợ tăng lên 100%. Nhưng phác đồ điều trị vẫn cần nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả nên chi phí điều trị lớn.

Tính từ khi con phẫu thuật, sau đó chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để xạ trị 30 mũi, chi phí khoảng 250 triệu đồng. Tiếp đó, Học lại quay về Bệnh viện Nhi Trung ương truyền 6 đợt hóa chất, đến nay chi phí hết khoảng 350 triệu đồng. Vì vậy, số tiền hơn 500 triệu đồng dành để chữa bệnh cho Học nhanh chóng cạn kiệt.

Để tiếp tục duy trì việc điều trị cho con, đến nay, chị Thùy vay nợ người thân, bạn bè khoảng 96 triệu đồng. Do phải thường xuyên đưa con đi viện nên chị Thuỳ không thể đi làm, chị cũng không còn nguồn thu nhập để trang trải sinh hoạt và trả nợ.

“Giờ tôi với con đi viện suốt nên chẳng thể đi làm được, tôi không còn thu nhập nào khác nữa. Nợ cũ chưa trả xong lại thêm khoản nợ mới khiến tôi sốt ruột lắm. Giờ tôi chỉ mong duy trì sự sống cho con thôi”, chị Thùy chia sẻ.

Xác nhận với PV VietNamNet, ông Đinh Công Vinh, Trưởng thôn Đồng Tiến (xã Cúc Phương) cho biết, bé Bùi Đức Học là con chị Đinh Thị Thùy, hiện sinh sống tại địa phương. Bé Học mắc bệnh ung thư não, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Chị Thùy là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, hiện gia đình đang thuê nhà ở, hoàn cảnh khó khăn, mong được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Bạn đọc giúp đỡ cháu Bùi Đức Học có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.282 (bé Bùi Đức Học) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đinh Thị Thùy (mẹ bé Học) theo địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0368420145.

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