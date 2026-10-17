MS 2026.280

Đang điều trị cường giáp, suy tim, chị Phạm Thị Điếp (ở Quảng Trị) lại phát hiện mắc u màng não. Chồng làm thợ hồ, 3 con còn nhỏ, gia đình đã vay mượn gần 180 triệu đồng để chữa bệnh cho chị Điếp.

Liên tiếp mắc nhiều bệnh nặng

Cuối năm 2012, chị Phạm Thị Điếp (xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) kết hôn với anh Phan Thanh Sáng. Năm 2015, sau khi sinh người con thứ hai, sức khỏe chị Điếp xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như run tay chân, khó thở, mệt mỏi. Đi khám tại bệnh viện, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh cường giáp, sau đó biến chứng suy tim.

Nhiều năm điều trị cường giáp, suy tim, chị Điếp lại phát hiện mắc u màng não. Ảnh: Hải Sâm

“Đến năm 2018, tôi mang thai ngoài dự tính, phải uống nhiều thuốc nên sau này sinh bé thứ 3 hay bị ốm, chậm phát triển, còn bệnh tim của tôi cũng nặng thêm”, chị Điếp kể.

Một mình anh Sáng vừa làm thuê vừa chăm vợ và 3 đứa con nhỏ. Năm 2019, gia đình vay mượn tiền để anh sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc với hy vọng có thêm thu nhập. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không giúp gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn.

Theo chị Điếp, khoảng 3 năm trước, bệnh tình của chị trở nặng. Chị bị rung tay, rung nhĩ, phù thận, phù lách, phù tim và tràn dịch màng phổi, phải nhập viện cấp cứu. Anh Sáng đành trở về nước để chăm sóc vợ con.

“Mẹ tôi mất gần chục năm rồi, bố và anh em đều ở xa. Vợ chồng tôi lấy nhau đến giờ cũng không có nhà cửa, phải thuê trọ, không có ai đỡ đần nên chồng tôi phải về để chăm vợ, chăm con”, chị Điếp chia sẻ.

Chị Điếp đã được phẫu thuật lấy khối u làm xét nghiệm giải phẫu bệnh, kết quả xác định u màng não độ 2 (WHO). Ảnh: Hải Sâm

Tưởng rằng gia đình có thể tạm gượng dậy sau những biến cố, nhưng cuối tháng 5/2026, chị Điếp bất ngờ đau đầu dữ dội, lên cơn co giật rồi rơi vào hôn mê. Gia đình đưa chị đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Sau hơn 3 ngày nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu, chị tỉnh lại nhưng các cơn co giật vẫn liên tục xuất hiện. Sau đó, chị được chuyển sang khoa Thần kinh.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy chị có khối u màng não. Ban đầu, các bác sĩ điều trị nội khoa và theo dõi. Đến tháng 7/2026, chị được phẫu thuật lấy khối u làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định chị mắc u màng não độ 2 (WHO).

Sau phẫu thuật, chị tiếp tục được theo dõi, điều trị các biến chứng và duy trì thuốc kiểm soát cường giáp, bệnh tim mạch.

Theo kế hoạch, khoảng 3 tháng sau phẫu thuật, khi sức khỏe ổn định, chị sẽ được kiểm tra lại để bác sĩ đánh giá hướng điều trị tiếp theo, có thể tiếp tục dùng thuốc hoặc tiến hành xạ trị. Tuy nhiên, sức khỏe quá yếu khiến chị chưa thể thực hiện lần chụp CT có gây mê như dự kiến. Chị đành trở về nhà, tiếp tục uống thuốc và chờ tái khám.

Trong khi bệnh tình vẫn chưa ổn định, những lần nhập viện, điều trị kéo dài khiến khoản nợ của gia đình ngày một lớn.

“Vì không có đất, nhà nên không đủ điều kiện tự vay, chúng tôi phải nhờ một người thân đứng ra vay ngân hàng giúp 120 triệu đồng, anh em họ hàng cũng cho vay khoảng 60 triệu đồng nữa. Đến thời điểm này, chúng tôi đã vay mượn tổng cộng 180 triệu đồng”, chị Điếp cho biết.

Khoản nợ chưa biết lấy đâu để trả, trong khi việc điều trị vẫn chưa kết thúc. Nếu thời gian tới bác sĩ chỉ định tiếp tục điều trị hoặc xạ trị, gia đình chưa biết xoay xở ra sao. Mỗi tháng, chị vẫn phải tái khám; tiền xe đi lại và thuốc mua ngoài tùy thời điểm nhưng cũng tốn hơn 1 triệu đồng.

Cuộc sống tạm bợ của 5 người trong căn nhà thuê

Chị Điếp là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em, lớn lên ở vùng biển. Học hết lớp 9, chị nghỉ học, đi làm thuê phụ giúp gia đình.

Từ ngày lấy anh Sáng, hai vợ chồng chị thuê căn nhà nhỏ ở thôn Tân Thủy (xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) vừa để ở và mở quán ăn vặt. Thu nhập chẳng đáng là bao nhưng vẫn cố gắng chắt chiu để nuôi các con.

Bên trong ngôi nhà thuê của gia đình 5 người. Ảnh: Hải Sâm

Hiện anh Sáng làm thợ hồ, mỗi ngày kiếm được khoảng 350.000 đồng. Công việc phụ thuộc vào thời tiết, những ngày mưa gần như không có thu nhập. Đây là nguồn sống chính của gia đình 5 người.

Ba đứa trẻ vẫn cần tiền ăn học, trong đó bé út chậm phát triển, cần được chăm sóc. Chị Điếp hằng ngày vẫn phải uống thuốc và chờ những lần tái khám.

Không có đất đai, nhà cửa, cả gia đình sống trong căn nhà thuê với giá 800.000 đồng mỗi tháng. “Gần đây, chủ nhà cũng không muốn tiếp tục cho thuê vì lo ngại tình trạng sức khỏe của tôi có thể xảy ra bất trắc trong nhà”, chị Điếp chia sẻ.

Hình ảnh chị Điếp thời điểm xuất viện về nhà sau ca mổ não. Ảnh: GĐCC

Chị chỉ mong có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, sức khỏe ổn định để ở bên chồng và nhìn các con lớn lên.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Ngọc Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, cho biết gia đình chị Điếp có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân chị mắc nhiều bệnh, chồng làm phụ hồ, trong khi 3 người con đều còn nhỏ.

“Chính quyền địa phương rất mong các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân quan tâm, chung tay hỗ trợ để chị Điếp có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh tật và giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Thành nói.

Bạn đọc giúp chị Phạm Thị Điếp có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.280 (chị Phạm Thị Điếp) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Điếp theo địa chỉ: thôn Tân Thuỷ, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị.

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