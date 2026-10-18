MS 2026.281

Mắc bệnh ung thư máu, hơn một năm qua, bé Bế Hoàng Bách (ở Lạng Sơn) liên tục nhập viện để điều trị. Với cậu bé, mỗi lần vào viện là để “uống thuốc cho mau khỏe”, nhưng với gia đình người Tày nghèo khó thì chi phí chữa bệnh đang là gánh nặng lớn.

Phát hiện ung thư máu sau những cơn sốt kéo dài

Bách phát hiện bệnh vào thời điểm đang học lớp 1, vì thế, dù trong thời gian điều trị tại bệnh viện, cậu bé vẫn hồn nhiên mong sớm được trở về nhà để được đi học cùng bạn bè.

Bách mắc ung thư máu dòng bạch cầu cấp, đến nay đã trải qua 10 đợt điều trị hoá chất

Bách sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Rượi, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn. Tháng 7/2025, thấy cậu bé kêu đau khớp háng, khớp gối, sau đó sốt cao, đau bụng và quấy khóc, chị Hoàng Thị Hiếu (mẹ của Bách) vội đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thăm khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị nhiễm trùng máu, bác sĩ chẩn đoán viêm khớp gối và khớp háng.

Sau một tuần điều trị, thấy con trai vẫn sốt cao, cơn đau không thuyên giảm. Lo lắng trước tình trạng của con, chị Hiếu đã đưa Bách xuống Hà Nội, đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, sau hai ngày điều trị, cậu bé vẫn sốt cao. Lúc này, các bác sĩ chỉ định chọc tủy. Kết quả cho thấy Bách mắc ung thư máu dòng bạch cầu cấp.

“Lúc nghe bác sĩ thông báo kết quả, tôi như chết lặng. Con còn bé quá, mới mấy tuổi đầu thôi mà”, chị Hiếu nghẹn ngào.

Với Bách, mỗi lần vào viện là để “uống thuốc cho mau khỏe” còn về đi học

Từ đó đến nay, Bách đã trải qua 10 đợt điều trị hóa chất. Mỗi đợt điều trị, cậu bé mệt mỏi, chán ăn, rụng tóc, nhất là phải chịu những cơn đau. Chi phí trung bình mỗi đợt điều trị khoảng từ 7-8 triệu đồng, tính cả chi phí đi lại, sinh hoạt và ăn uống.

Tuy nhiên theo chị Hiếu, trong quá trình điều trị, Bách bị dị ứng với một loại thuốc và phải thay đổi phác đồ. Vì vậy, ngoài các khoản được bảo hiểm y tế chi trả, chi phí điều trị mỗi đợt tăng thêm khoảng 2 triệu đồng. Đến nay, tổng chi phí đã vượt 200 triệu đồng.

Mong con tiếp tục điều trị

Gia đình chị Hiếu ở vùng cao Lạng Sơn, thuộc hộ nghèo ở địa phương. Chồng chị là anh Bế Văn Họa làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, ngày có việc, ngày không. Từ năm 2019, sau khi sinh Bách, chị Hiếu nghỉ làm công nhân để chăm con. Do Bách thường xuyên đau ốm, chị không thể quay lại làm việc.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Hiếu đã vay mượn hơn 200 triệu đồng. Khoản nợ ngày càng tăng theo từng đợt điều trị, trong khi thu nhập của gia đình không đủ trang trải những chi phí phát sinh.

Anh trai của Bách là Bế Hoàng Long (SN 2011), hiện học lớp 10 và ở trọ cách nhà 25km. Khi bố mẹ phải dành phần lớn thời gian, công sức và tiền bạc để điều trị cho em, Long tự học, tự lo sinh hoạt hằng ngày.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo, Bách vẫn giữ nét hồn nhiên của một đứa trẻ. Với cậu bé, mỗi lần vào viện là để “uống thuốc cho mau khỏe”, để rồi em có thể trở về nhà, tiếp tục đến trường và học nốt lớp 1.

Chặng đường điều trị ung thư máu của Bách vẫn còn dài, chi phí tiếp tục là gánh nặng đối với gia đình đã vay mượn. Trong hoàn cảnh ấy, gia đình mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh cho con.

Bạn đọc giúp đỡ bé Bế Hoàng Bách có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.281 (em Bế Hoàng Bách) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Hiếu (mẹ của Bách) theo địa chỉ: Bản Rượi, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại: 0365690925.

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