MS 2026.305

Là mẹ đơn thân, lại bị khuyết tật vận động từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Huyền (46 tuổi, ở TP Bắc Ninh) vừa trải qua ca phẫu thuật não lần thứ 3. Với chi phí điều trị dự kiến khoảng 80 triệu đồng, gia đình chị đang gặp khó khăn.

Mẹ đơn thân khuyết tật 3 lần phẫu thuật não

Ngày 2/11/2026, tại Bệnh viện Việt Đức, chị Nguyễn Thị Huyền đã trải qua thêm một ca phẫu thuật não. Sau ca mổ, sức khỏe chị có dấu hiệu ổn định hơn, đã có thể uống sữa và ăn cháo. Tuy nhiên, hệ thần kinh bị ảnh hưởng khiến chị xuất hiện những biểu hiện kích động, la hét, liên tục giật các dây truyền trên cơ thể.

Chị Nguyễn Thị Huyền bị khuyết tật vận động từ nhỏ, không may mắc bệnh u màng não đã trải qua 3 lần phẫu thuật

Gia đình cho biết, chị Huyền bị khuyết tật vận động từ nhỏ, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Không có khả năng lao động như người bình thường, chị từng sống dựa vào sự chăm sóc của bố mẹ và sự đùm bọc của anh chị em.

Năm 2021, chị Huyền bất ngờ bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu và phẫu thuật tại bệnh viện tuyến tỉnh. Sau hơn một tháng điều trị, chị được hướng dẫn tập phục hồi chức năng nhưng sức khỏe không cải thiện như mong đợi.

Những cơn đau và tình trạng hạn chế vận động kéo dài khiến gia đình tiếp tục đưa chị đi thăm khám tại nhiều cơ sở y tế. Ban đầu, chị được phát hiện có bất thường ở khớp háng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ có khối u trong não.

Giữa tháng 7/2022, chị Huyền trải qua ca mổ não. Sau phẫu thuật, chị được xuất viện về nhà. Dù không thể đi lại hay tự chăm sóc bản thân, gia đình vẫn hy vọng sức khỏe chị dần ổn định.

Nhưng cuối năm 2025, chị Huyền xuất hiện tình trạng mờ mắt, khó thở. Chị nhập viện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và trải qua ca phẫu thuật lần thứ 2 do khối u trong não tái phát, có kích thước lớn.

Sau ca mổ, chị tiếp tục bị sốt kéo dài nhiều ngày. Tìm nguyên nhân, bác sĩ phát hiện chị mắc thêm bệnh lao màng não. Sau đó, chị lần lượt được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Phổi Bắc Ninh để điều trị.

Đầu năm 2026, tình trạng bệnh có tiến triển, chị được trở về nhà tiếp tục uống thuốc. Hằng tháng, chị vẫn phải duy trì khám và điều trị theo lịch của bác sĩ.

Đến tháng 10/2026, chị Huyền thường xuyên bị sặc khi ăn uống, nói khó, lưỡi líu lại rồi dần không thể nói được. Kết quả kiểm tra cho thấy khối u não tiếp tục tái phát với kích thước lớn.

Ngày 26/10, chị nhập viện Bệnh viện Việt Đức và đến ngày 2/11, chị bước vào ca phẫu thuật lần thứ 3 tại đây.

Em gái chị Huyền hằng ngày ở viện chăm sóc chị

Chị Nguyễn Thị Huyên (em gái chị Huyền), cho biết, riêng đợt điều trị này, tổng chi phí dự kiến khoảng 80 triệu đồng. Gia đình đã xoay xở vay mượn, nộp tạm ứng được 40 triệu đồng, chưa kể những khoản phát sinh trong quá trình chăm sóc, đi lại và điều trị.

Mong cộng đồng chung tay giúp đỡ

Theo xác nhận của phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Thị Huyền có tiền sử khuyết tật vận động nặng, nhập viện trong tình trạng đau đầu kéo dài và được chẩn đoán u màng não. Bệnh nhân đã được phẫu thuật dẫn lưu, tiên lượng nặng, thời gian phục hồi lâu dài. Chi phí điều trị dự kiến khoảng 80 triệu đồng, trong khi gia đình hiện mới vay mượn được 40 triệu đồng.

Theo chị Huyên, cuộc đời chị Huyền cũng lắm éo le. Chị Huyền có một cậu con trai hiện học lớp 6. Chị khuyết tật, không thể đi làm hay tự chăm sóc mình, vì thế việc chăm sóc hai mẹ con từ lâu đã phải nhờ cậy vào anh chị em trong gia đình.

Trước đây, chị sống cùng bố mẹ đẻ. Sau khi bố mẹ chị qua đời, căn nhà cũ ngày càng xuống cấp, dột nát, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Không có tiền sửa chữa hay xây dựng nhà mới, chị đành đưa con đến ở nhờ nhà của một người anh trai.

Địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị Huyền

Chị Huyên chia sẻ, trong 2 lần điều trị và phẫu thuật trước đó, các anh chị em trong gia đình cũng phải chạy vạy vay mượn 70 triệu đồng để trang trải chi phí cho chị Huyền những ngày ở viện. Chi phí phẫu thuật lần này quá lớn, gia đình không còn khả năng xoay xở.

Trong khi chặng đường điều trị phía trước của chị Huyền còn nhiều khó khăn. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ chị Huyền có chi phí tiếp tục điều trị, để trở về với cậu con trai còn thơ dại.

Bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Huyền có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.305 (chị Nguyễn Thị Huyền) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Huyên (em gái chị Huyền) theo địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hưng 1, phường Lạng Giang, TP Bắc Ninh. Số điện thoại: 0333 925 556.

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