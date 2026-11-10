MS 2026.304

Sau tai nạn giao thông, người đàn ông dân tộc Mường ở Sơn La đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Chi phí điều trị lên khoảng 50 triệu đồng, nhưng gia đình nghèo mới vay mượn được hơn 20 triệu đồng.

Đêm 4/10/2026, trên đường trở về nhà, không may anh Đinh Văn Hải (SN 1983, quê bản Lóng Khủa, xã Song Khủa, tỉnh Sơn La) gặp tai nạn giao thông tại khu vực Chương Mỹ (TP Hà Nội). Vụ tai nạn khiến anh Hải bị thương nặng ở chân trái, được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Anh Đinh Văn Hải bị tai nạn giao thông tổn thương nghiêm trọng, đã trải qua 3 lần phẫu thuật

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Đinh Văn Hải (43 tuổi), được chẩn đoán chấn thương gối trái, đứt gân bánh chè, đồng thời gãy bong lồi cầu đùi trái. Đây là những tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động.

Đến nay, anh Hải đã trải qua 3 lần phẫu thuật nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định. Người bệnh cần tiếp tục điều trị các tổn thương, dự kiến quá trình này sẽ kéo dài và tốn kém.

Với một người quanh năm kiếm sống bằng sức lao động như anh Hải, đôi chân là phương tiện mưu sinh. Bởi vậy, những chấn thương sau tai nạn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến gia đình lo lắng về khả năng lao động của anh sau này.

Mỗi ngày nằm viện, gia đình anh Hải lại phải lo thêm chi phí điều trị. Đến nay, số tiền viện phí đã lên khoảng 50 triệu đồng. Đây là khoản tiền quá lớn đối với gia đình thuộc diện cận nghèo, vốn chỉ trông vào thu nhập ít ỏi từ làm thuê và làm ruộng nương.

Những ngày qua, gia đình anh đã chạy vạy khắp nơi mới vay mượn được hơn 20 triệu đồng nộp viện phí. Số tiền còn thiếu hiện được bệnh viện tạo điều kiện cho tiếp tục điều trị. Trong khi anh Hải còn phải điều trị dài ngày.

Anh Đinh Văn Toàn luôn chăm sóc anh Hải trong những ngày ở bệnh viện

Anh Hải là con thứ ba trong gia đình có 4 anh em, người dân tộc Mường thuộc diện cận nghèo. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy nên thu nhập bấp bênh.

Năm nay 43 tuổi, anh Hải vẫn chưa lập gia đình. Từ khi anh nằm viện, người anh trai là Đinh Văn Toàn, luôn túc trực, chăm sóc anh.

Gia đình anh Hải cho biết, trước đây, anh Hải sống ở quê cùng gia đình, trong đó có người mẹ đã ngoài 70 tuổi, bà Đinh Thị Hẻo (SN 1955). Bà Hẻo mắc nhiều bệnh: cường giáp, suy thất trái (suy tim trái), dây thần kinh liên sườn, ngoại tâm thu thất và rung nhĩ kịch phát (rối loạn nhịp tim), bà phải thường xuyên thăm khám và uống thuốc. Chi phí thuốc men, khám chữa bệnh của bà khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, cách đây 5 năm, anh Hải rời quê đến khu vực Chương Mỹ (TP Hà Nội), làm công việc nuôi gà thuê tại một trang trại. Công việc vất vả nhưng cũng giúp anh có thêm thu nhập gửi về hỗ trợ người mẹ già phần nào chi phí thuốc men.

Giờ đây, khi anh Hải gặp tai nạn, số tiền hơn 20 triệu đồng vay mượn được đã trở thành khoản nợ lớn đối với gia đình. Quá trình điều trị của anh Hải còn kéo dài, trong khi 3 người anh em khác cũng có hoàn cảnh khó khăn, không thể hỗ trợ thêm.

Những ngày chăm em tại bệnh viện, anh Toàn phải tiết kiệm từng đồng để dành dụm chi phí cho em trai điều trị. Có những ngày, anh chỉ mua chiếc bánh mì ăn qua bữa hoặc xin suất cơm từ thiện.

“Từ ngày Hải nằm viện, ngày nào mẹ tôi cũng hỏi về tình hình của Hải. Sức khoẻ của bà yếu nên chúng tôi vẫn bảo với bà, Hải sắp được về nhà rồi để mẹ tôi yên tâm”, anh Toàn tâm sự.

Để anh Hải có điều kiện chữa trị, sớm được trở về với người mẹ già đau yếu, lúc này, anh Hải rất cần sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ anh Đinh Văn Hải có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.304 (anh Đinh Văn Hải) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Đinh Văn Toàn (anh trai anh Hải) theo địa chỉ: Bản Lóng Khủa, xã Song Khủa, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 039 7491082.

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