"Con gái lớn 17 tuổi phụ trách quản lý lịch trình, chi phí và hành lý. Con trai 13 tuổi đảm nhận việc dẫn đường, liên tục nhắc mẹ biển báo, tốc độ giới hạn, đồng thời chụp ảnh, ghi hình suốt chuyến đi. Cô em út 7 tuổi có nhiệm vụ chơi ngoan và không làm phiền mẹ khi lái xe".

Đó là "bản phân công nhiệm vụ" mà chị Thanh Mai (43 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) cùng 3 con thống nhất thực hiện trong suốt hành trình 9 ngày 8 đêm.

Với chị Mai, chuyến đi không chỉ để các con ngắm cảnh hay vui chơi dịp hè. Mỗi điểm dừng đều được tính toán, mỗi thành viên đều có một vai trò riêng, để hành trình trở thành "lớp học thực hành" về kỹ năng sống, rèn luyện tinh thần đồng đội và thêm những kiến thức lịch sử về đất nước.

4 mẹ con chụp ảnh kỷ niệm bên cầu Hiền Lương

"Dự án hè" của 4 mẹ con

Ý tưởng đưa con du lịch xuyên miền Trung được chị Mai ấp ủ từ hơn 3 năm trước, sau khi đọc bài chia sẻ của một gia đình từng lái xe xuyên Việt. Khi ấy, chị còn chưa có bằng lái ô tô.

Cuối năm 2023, người mẹ quyết định học lái xe. Thay vì vội vàng thực hiện hành trình dài, chị bắt đầu bằng những chuyến đưa con về thăm quê cách Hà Nội khoảng 70km, sau đó tăng dần lên các cung đường 100-200km quanh miền Bắc để tích lũy kinh nghiệm.

Đến dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, chị Mai chính thức hỏi các con có muốn thực hiện chuyến đi dài hơn trong kỳ nghỉ hè hay không. Ba đứa trẻ lập tức đồng ý.

"Tôi tham gia các nhóm chia sẻ kinh nghiệm xuyên Việt, đọc rất nhiều bài viết rồi tự ghi chép, lập bảng thống kê chi tiết lịch trình cho từng ngày: thời gian xuất phát, điểm dừng chân, nơi lưu trú, quán ăn", chị kể.

Chị tính toán để mỗi ngày có thể nhận phòng nghỉ trưa vào khoảng 13-14h, tránh để con gái út phải ngủ vật vờ trên xe.

"Chuyến đi chỉ có mình tôi cầm lái và còn có con nhỏ nên không thể thích dừng ở đâu thì dừng. Chuẩn bị kỹ sẽ giúp tôi chủ động hơn và cũng an tâm hơn", chị Mai chia sẻ.

Chị Mai ưu tiên dừng chân các bãi biển hoang sơ, không quá đông đúc. Trong ảnh là biển Kỳ Xuân, Hà Tĩnh

Trước ngày khởi hành, chiếc xe được kiểm tra kỹ lưỡng. Chị Mai sử dụng đồng thời Google Maps và Vietmap Live để dẫn đường. Hành lý cũng được chuẩn bị gọn gàng: thay vì dùng vali lớn, 4 mẹ con chia quần áo thành từng túi theo từng ngày để mỗi lần nhận phòng chỉ cần mang đúng túi đồ cần dùng.

Cả nhà còn thống nhất một nguyên tắc đặc biệt: trên mỗi chặng đường dài, 3 con không được ngủ cùng lúc. Luôn phải có ít nhất một người thức trò chuyện với mẹ để giúp mẹ giữ tỉnh táo khi lái xe.

Nhờ chuẩn bị kỹ, phần lớn lịch trình diễn ra đúng kế hoạch. "Các con vốn rất mê ngủ nhưng suốt 9 ngày đều tự giác dậy từ 4h30-5h. Buổi sáng, 4 mẹ con di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời trước 10h; buổi trưa nghỉ ngơi, chiều tiếp tục khám phá, hạn chế tối đa lái xe ban đêm", chị Mai kể.

Dù vậy, chuyến đi vẫn có những sự cố nhỏ. Ba lần gia đình để quên túi xách, máy tính và máy ảnh nhưng đều được chủ quán, chủ homestay chủ động liên hệ trả lại.

"Điều 4 mẹ con tôi nhớ nhất sau chuyến đi không chỉ là cảnh đẹp, mà là sự tử tế của những người mình gặp trên đường. Có lẽ thấy chỉ có 4 mẹ con đi với nhau nên ở đâu mọi người cũng rất nhiệt tình hỏi han, giúp đỡ", chị Mai chia sẻ.

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Những bài học không có trong sách giáo khoa

Chị Mai xác định chuyến đi sẽ không chỉ có biển và những điểm check-in nổi tiếng. Một nửa hành trình được dành cho các di tích lịch sử như Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc hay Ngã ba Đồng Lộc.

Trước chuyến đi, con trai chị Mai đã nhiều lần xem các bộ phim Mưa đỏ, Mùi cỏ cháy và luôn mong có dịp đến thăm Thành cổ Quảng Trị - nơi hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.

"Khi con đứng thắp hương ở đài tưởng niệm, tôi thấy con rơm rớm nước mắt. Tôi hiểu con đã bắt đầu cảm nhận được sự hy sinh của thế hệ cha anh và giá trị của hòa bình. Đó cũng chính là mục đích lớn nhất khi tôi thực hiện chuyến đi", chị Mai xúc động nhớ lại.

Bốn mẹ con tới thăm Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn

Trong khi đó, cô con gái út mới 7 tuổi lại gây bất ngờ khi tự đi hết 3 tầng địa đạo Vịnh Mốc, chăm chú nghe hướng dẫn viên thuyết minh và liên tục đặt câu hỏi thú vị. Chị Mai không chắc con hiểu được nhiều, nhưng chị hy vọng rằng những trải nghiệm này sẽ trở thành ký ức, giúp con có thể kết nối tốt hơn với kiến thức lịch sử, địa lý trên lớp.

Bé út trong hành trình trải nghiệm ở địa đạo Vịnh Mốc

Với Khánh Linh - người chị cả, điều ý nghĩa nhất chuyến đi là khoảng thời gian cả gia đình trọn vẹn ở bên nhau.

"Trong suốt năm học, con dành phần lớn thời gian ở trường hoặc trong phòng riêng. 9 ngày vừa qua, cả nhà gần như làm mọi việc cùng nhau. Chuyến đi giúp con hiểu rằng, để hoàn thành một hành trình dài, mọi người phải biết nhường nhịn và phối hợp với nhau. Khi có bất đồng, cả nhà chọn cách cùng giải quyết thay vì giận dỗi, bởi chỉ cần một người mất tinh thần cũng có thể ảnh hưởng đến cả chuyến đi", Linh chia sẻ.

Theo tính toán của chị Mai, tổng chi phí cho hành trình khoảng 20 triệu đồng. Gia đình chủ yếu lưu trú tại các homestay với giá khoảng 700.000 đồng mỗi đêm và ăn uống đơn giản theo sở thích.

Sau chuyến khám phá miền Trung, chị Mai dự định sẽ cùng các con thực hiện một hành trình xuyên Việt, ghé thăm những địa danh còn bỏ lỡ trong chuyến đi này như nghĩa trang Trường Sơn hay làng Sen quê Bác.

Ảnh: NVCC