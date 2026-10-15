GUATEMALA - Cho rằng con gái đã qua đời, gia đình vội tổ chức đám tang. Tuy nhiên, cô bất ngờ tỉnh dậy khiến gia đình ngỡ ngàng.

Thiếu niên 15 tuổi bất ngờ tỉnh dậy trong quan tài lúc gia đình tổ chức đám tang. Ảnh cắt từ video

Yuleidy Ixcotoyac (15 tuổi) hiện sống ở Guatemala, được cha là Abraham đưa đến trung tâm cấp cứu vì cảm thấy không khỏe.

Trên đường đi, cô bé đột nhiên bất tỉnh trong ô tô, khiến ông Abraham vô cùng hoảng hốt. Ông Abraham lập tức dừng xe để kiểm tra tình trạng của con gái. Ông cho biết không thấy con thở và không bắt được mạch nên tin rằng cô bé đã tử vong.

"Tôi tấp xe vào lề, dừng lại rồi đến kiểm tra con. Thấy tình trạng đó, tôi nghĩ con không còn nữa. Con bé đã qua đời trên đường đi", ông Abraham chia sẻ.

Sau đó, ông đưa con gái về nhà. Gia đình nhanh chóng mua quan tài và chuẩn bị tang lễ cho Yuleidy. Khoảng 14h30, người thân và hàng xóm tập trung tại nhà ở El Jocote, thuộc Sacapulas, tỉnh El Quiche, để tiễn biệt cô bé, tờ Yahoo News đưa tin ngày 14/10.

Trong lúc gia đình đang đau buồn bên quan tài, mẹ của Yuleidy, bà Lesvia Rios, bất ngờ nhận thấy cô bé cử động bên trong quan tài. Sau đó, Yuleidy mở mắt và ngồi dậy khi nắp quan tài được mở ra, khiến những người có mặt ngỡ ngàng.

Video: X/Yahoo News

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, người thân vội vàng đỡ Yuleidy ngồi dậy, đưa cho cô bé một cốc nước. Một số người dự tang lễ không giấu được sự kinh ngạc, liên tục hô lớn.

Theo gia đình, Yuleidy chưa được bác sĩ xác nhận tử vong và cũng chưa có giấy chứng tử. Tang lễ được tổ chức vì người thân tin rằng cô bé đã qua đời sau khi bất tỉnh.

Theo truyền thông địa phương, tại Guatemala, tang lễ thường được tổ chức khá sớm. Nếu thi thể không được ướp bảo quản, việc mai táng diễn ra trong vòng 24 giờ sau khi người đó qua đời.

Do dịch vụ ướp xác không phải lúc nào cũng sẵn có và chi phí cao, nhiều gia đình ở vùng nông thôn thường tiến hành tang lễ chỉ vài giờ sau khi người thân mất.

Với Yuleidy, cô gọi sự việc là một “phép màu”. Cô bé cho biết trước khi bất tỉnh đột nhiên cảm thấy đau dữ dội ở ngực, sau đó mất ý thức như bị ngất. Các cơ quan y tế chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Yuleidy đang hồi phục tại nhà.