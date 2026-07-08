“Ông ngoại tôi năm nay 92 tuổi. Ngày bà ngoại mất, ông tự tay viết tiểu sử của bà không sai mốc thời gian nào để đọc trong lễ truy điệu.

Ông khóc rồi dặn bà: ‘Bà đi nhé! Không phải lo lắng gì ở đây đâu. Đi cho đỡ đau đớn, đỡ khổ, bà nằm 2 năm nay rồi’. Cả một đời ở bên nhau, bà đi ông sẽ buồn lắm”.

Bài đăng của Kim Anh (SN 1999, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) về ông ngoại thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Hình ảnh cụ ông đầu đội khăn trắng, cặm cụi viết tiểu sử của người vợ đã khuất khiến người xem nghẹn lòng.

Khoảnh khắc cụ ông viết tiểu sử người vợ đã khuất

Kim Anh chia sẻ với PV VietNamNet, ông ngoại của cô là cụ Lương Huy Du (92 tuổi, xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Hình ảnh trên được chụp vào ngày 16/6 vừa qua - ngày bà ngoại cô qua đời.

“Ở quê tôi, tại lễ truy điệu, ban tang lễ sẽ đọc tiểu sử về người đã khuất trước khi đưa linh cữu đi hỏa táng. Đây là cách để mọi người tưởng nhớ đến người đã khuất. Tiểu sử về bà ngoại do chính tay ông ngoại 92 tuổi của tôi viết mà không cần đeo kính”, Kim Anh chia sẻ.

Ông bà ngoại của Kim Anh

Bên chiếc giường thân thuộc vợ vẫn thường nằm, ông ngoại của Kim Anh nắn nót viết từng chữ. Bản tiểu sử dài 2 trang ghi lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của vợ được ông ghi lại cẩn thận.

“Theo như ông viết, bà ngoại tôi sinh năm 1937, cha mẹ mất sớm, bà ở cùng chú ruột nhưng tuổi thơ vất vả, không được đi học. Khi chú ruột qua đời, bà từng phải đi xin ăn ngoài chợ. Trưởng thành, bà xung phong đi bộ đội, sau đó gặp ông và nên duyên.

Ông bà công tác ở kho lương thực, cả cuộc đời tần tảo nuôi nấng 5 người con ăn học đàng hoàng. Đến lúc về hưu, hai ông bà lại nương dựa, chăm sóc lẫn nhau lúc tuổi già”, Kim Anh chia sẻ.

Chứng kiến cảnh ông ngoại cặm cụi viết tiểu sử về bà, khi bà mới qua đời, Kim Anh rất xúc động. “Ở tuổi 92, ông ngoại vẫn minh mẫn để nhớ tất cả mốc thời gian quan trọng về bà, chứng tỏ tình cảm ông dành cho bà rất lớn. Tôi ngưỡng mộ tình cảm ấy”, Kim Anh nói.

Kim Anh bên ông ngoại

Ông bà ngoại của Kim Anh sống cùng con gái thứ hai, 4 người con còn lại đều quây quần gần bên.

Cách đây 2 năm, bà ngoại Kim Anh bị ngã gãy xương nên việc đi lại khó khăn. Sau đó không lâu, bà lại mắc bệnh tiểu đường nên nằm liệt giường từ đó đến giờ.

Hai năm qua, cụ Du chăm sóc vợ chu đáo. Khi vợ vẫn có thể tự ăn, cụ thường lấy cơm, cắt nhỏ thức ăn rồi đem đến bên giường cho vợ. Khi vợ không thể tự ăn được nữa, cụ kiên nhẫn đút từng thìa cơm, thìa cháo, chăm bẵm vợ hết lòng.

“Ông ngoại tôi lau người cho bà như em bé. Ông bà vẫn thường tâm sự chuyện ngày xưa và kể cho bà nghe về các con, các cháu.

Ngày bà mất, ông không sốc vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Khi tiễn bà đi, ông khóc nói với bà những lời xúc động. Ai nghe được lời tiễn biệt ấy cũng nghẹn lòng”, Kim Anh chia sẻ.

Lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại, Kim Anh có rất nhiều ký ức đẹp. Cô vẫn nhớ những trưa hè được bà ru ngủ, được ông làm cho món đồ chơi con trâu bằng lá đa, được ông dạy chơi ô ăn quan, dạy hát vè và kể cho nghe về năm tháng kháng chiến.

Món ăn tuổi thơ cô thích nhất là món nem và bánh rán mặn bà ngoại làm. Ký ức đẹp bên ông bà đã ôm ấp, vỗ về Kim Anh trong suốt năm tháng trưởng thành.

Ảnh: NVCC