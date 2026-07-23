Clip người khách hàng đến trả món nợ đã nhiều năm khiến chị Nha vừa bất ngờ vừa xúc động

Cuộc gặp bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ trước một cửa hàng tạp hóa, khiến nhiều người xúc động. Trong clip, một người phụ nữ lớn tuổi tìm đến để trả khoản tiền đã vay từ nhiều năm trước.

Tại đây, bà được chủ cửa hàng - con gái của người từng cho vay tiền - cho biết mẹ đã qua đời cách đây 2 năm. Nghe tin, người phụ nữ sững sờ, liên tục hỏi lại rồi gửi lời chia buồn tới gia đình.

Sau vài phút lặng người vì xúc động, dù người cho vay không còn, bà vẫn nhất quyết gửi lại đầy đủ số tiền nợ rồi mới ra về. Cảm kích trước tấm lòng và sự tử tế ấy, chủ tiệm tạp hóa đã chia sẻ đoạn clip từ camera an ninh lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người phụ nữ bất ngờ tìm đến cửa hàng tạp hóa quen để trả số tiền đã nợ nhiều năm

Sau khi xuất hiện, đoạn clip thu hút nhiều lượt xem, bình luận. Đa số người xem bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự tử tế, nhân văn của người đến trả nợ.

Đoạn clip trên do chị Lê Nha (40 tuổi, xã Phú Giáo, TPHCM) đăng tải lên mạng xã hội. Chị Nha cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 21/7.

Khoảng 16h25 cùng ngày, chị Nha thấy người phụ nữ có tuổi, đeo khẩu trang đến trước tiệm tạp hóa gia đình. Tưởng khách đến mua hàng, chị Nha ra cửa chào. Tuy nhiên người này cho biết mình đến trả số tiền đã vay cách đây nhiều năm.

Chị kể: “Thấy tôi, cô ấy vừa lấy tiền vừa nói: ‘Hồi đó cô thiếu tiền mẹ con 500.000 đồng. Cô thiếu lâu lắm rồi nay sang gửi lại’. Tôi rất bất ngờ và hỏi cô ấy có biết mẹ tôi đã qua đời rồi không.

Bà tỏ rõ sự bàng hoàng, tiếc nuối khi nghe tin chủ nợ đã qua đời cách đây 2 năm

Nghe vậy, cô tỏ rõ vẻ bàng hoàng, không dám tin và hỏi lại nhiều lần. Khi tôi khẳng định chuyện mẹ đã mất là thật, cô ấy mới tin và liên tục chia buồn. Sau đó, cô vừa gửi tiền vừa hỏi thăm về mẹ tôi.

Tôi không biết chuyện cô nợ tiền mẹ từ nhiều năm trước. Thế mà đến nay cô vẫn nhớ và quyết định đến gửi lại khiến tôi rất xúc động.

Đoạn clip được tôi cắt ra từ camera an ninh trước tiệm tạp hóa gia đình. Tôi đăng tải clip lên mạng xã hội nhằm lan tỏa những điều tử tế, ấm áp đến cộng đồng. Tôi cũng không ngờ clip được nhiều người xem, bình luận tích cực như vậy”.

“Ở hiền gặp lành”

Do không có sẵn tờ 500.000 đồng, người phụ nữ đã gom nhiều tờ tiền với các mệnh giá khác nhau để gửi lại chị Nha. Trong lúc trò chuyện, bà cho biết, trước đây là khách quen của mẹ chị Nha.

Nhiều năm trước, bà mở một quán nhỏ và thường xuyên lấy hàng từ tiệm tạp hóa của mẹ chị Nha về bán. Trong giai đoạn khó khăn, bà nợ lại 500.000 đồng nhưng sau đó việc làm ăn thua lỗ, phải nghỉ buôn bán nên chưa có điều kiện hoàn trả.

Đến khi cuộc sống ổn định hơn, bà quyết định quay lại cửa hàng cũ để tìm người từng giúp mình và gửi lại số tiền đã vay. Không ngờ, người chủ năm xưa đã qua đời.

Chị Nha rất xúc động trước sự tử tế, có vay có trả của người khách hàng

“Tôi không biết tên hay tuổi của cô ấy, chỉ biết cô từng là khách quen của mẹ tôi. Cô hiền lành, chất phác và rất thật thà.

Khi biết mẹ tôi đã mất, cô buồn lắm, cứ liên tục nói lời chia buồn và tỏ vẻ tiếc nuối. Thấy vậy, tôi bảo cô cứ nguyện hương linh với mẹ tôi rằng, mình đã ghé trả khoản tiền còn nợ thì cô mới yên lòng”, chị Nha chia sẻ.

Theo chị Nha, mẹ chị có nhiều năm buôn bán tạp hóa tại chợ Phú Giáo (xã Phú Giáo). Nhờ tính tình hiền hậu, buôn bán uy tín, bà được nhiều khách hàng tin tưởng và quý mến.

Hơn 2 năm trước, bà không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Gắn bó với cửa hàng từ khi mới 1-2 tuổi, sau khi mẹ mất, chị Nha tiếp quản việc kinh doanh và tiếp tục duy trì tiệm tạp hóa của gia đình.

“Người ta thường nói ở hiền gặp lành. Có lẽ vì vậy mà mẹ tôi dù còn sống hay đã mất vẫn có được tình cảm của những người tử tế. Cô khách vừa qua là một trong những người như vậy”, chị Nha bộc bạch.

Ảnh, clip: NVCC