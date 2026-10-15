Sáng 15/10, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 2 năm 6 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Từ sáng sớm, gia đình của nữ sinh Bảo Trân đã đến tòa. Khoảng 7h30, bị cáo Trung được gia đình đưa đến tòa. Do sức khỏe yếu, bị cáo được người thân dìu từ xe ô tô vào phòng xử.

Báo chí theo dõi HĐXX tuyên án qua màn hình trực tuyến được bố trí tại phòng riêng.

8h30, HĐXX bắt đầu làm việc.



Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa vào sáng 15/10

HĐXX xác định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, dẫn đến tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, bị cáo Bảo Trung không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các tình tiết giảm nhẹ gồm gia đình đã tự nguyện nộp 150 triệu đồng khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ liên quan đến hạn chế khả năng nhận thức và thành khẩn khai báo, do bị cáo chưa khai báo đầy đủ, chưa thể hiện rõ sự ăn năn hối cải.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc đại diện hợp pháp của bị cáo Trung là cha, mẹ bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Bảo Trân, đại diện hợp pháp của bị hại) hơn 246 triệu đồng.

HĐXX cũng quyết định, công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường 150 triệu đồng trực tiếp cho đại diện gia đình bị hại.

Hình ảnh tại tòa sáng nay:

Gia đình bị hại đến tòa từ sớm

Bị cáo Bảo Trung được người thân dìu vào tòa

Trong lúc chờ HĐXX vào phòng tuyên án, bị cáo Bảo Trung được người thân đưa nước uống

Khi thấy các phóng viên chụp ảnh, bị cáo Bảo Trung quay mặt hoặc cúi đầu né ống kính

Bà Nguyễn Thị Hiền (trái) là mẹ của nữ sinh Bảo Trân