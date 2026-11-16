113 ngày phập phồng ngóng tin con

Thống kê cho thấy Việt Nam có hơn 100.000 trẻ sinh thiếu tháng (sinh non) mỗi năm. Rời xa bụng mẹ khi chưa đủ ngày đủ tháng đồng nghĩa các em phải bắt đầu một cuộc chiến giành giật sự sống ngay từ những nhịp thở đầu tiên.

Thế nhưng, tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, nhiều bé sinh cực non, chỉ nặng 500 đến 600g đã được nuôi dưỡng thành công, phát triển khỏe mạnh bình thường như bao trẻ khác.

Bé Đậu trong ngày được ra viện. Ảnh: Tiến Thành

Đây là thông tin được đại diện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết bên lề buổi làm việc với đoàn y tế Thụy Điển và Lễ khai trương Trung tâm Đào tạo Mô phỏng, nâng cao năng lực hồi sức sơ sinh diễn ra vào ngày 16/11.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng cho biết, Trung tâm Đào tạo Mô phỏng, nâng cao năng lực hồi sức sơ sinh ra đời là sự kiện trong chiến lược đổi mới công tác đào tạo, nâng cao năng lực thực hành và từng bước tiếp cận các mô hình đào tạo y khoa hiện đại dưới sự đồng hành hỗ trợ của Viện Karolinska - Thụy Điển. Việc khai trương Trung tâm giúp các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có cơ hội kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới đào tạo y khoa và ngày càng nâng cao năng lực chuyên môn chăm sóc trẻ sơ sinh, trong đó có những em bé sinh non.

Bé Đậu là một trường hợp tiêu biểu vừa được các bác sĩ tại đây nuôi dưỡng thành công. Chào đời ở tuần thai thứ 25 với cân nặng vỏn vẹn 600g, cô bé đã trải qua 113 ngày điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Hôm nay, bé Đậu đã trở về nhà với cân nặng 7kg, biết cười, biết lẫy, biết ngồi và lớn lên từng ngày. Đằng sau hành trình ấy là nỗ lực bền bỉ của trẻ, những tháng ngày đầy lo lắng của người mẹ và sự đồng hành tận tâm của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Huy động liên chuyên khoa giữ sự sống cho bé

Với trẻ sinh cực non ở tuần thai thứ 25 như bé Đậu, mỗi ngày đầu đời đều là một thử thách lớn khi các cơ quan chưa trường thành đầy đủ, phải đối mặt với nhiều nguy cơ về hô hấp, điều hòa thân nhiệt, dinh dưỡng và khả năng thích nghi.

Hành trình chăm sóc và điều trị cho cô bé là sự tiếp nối chặt chẽ giữa các chuyên khoa: từ những ngày mẹ được theo dõi thai kỳ nguy cơ cao tại Khoa Sản bệnh A4, thời khắc vượt cạn đầy khó khăn cùng ê-kíp Khoa Đẻ thường A2 cho đến quá trình chăm sóc, điều trị chuyên sâu tại Khoa Sơ sinh. 113 ngày tại bệnh viện là 113 ngày của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bé Đậu phải hỗ trợ thở CPAP suốt 77 ngày để từng bước vượt qua những thách thức của tình trạng sinh cực non. Ở giai đoạn này, điều trị không đơn thuần là duy trì các chức năng sống mà còn là quá trình nuôi dưỡng, theo dõi sát sao từng chỉ số, từng nhịp thở và chăm sóc toàn diện phù hợp với tình trạng của trẻ.

Trong khi các y bác sĩ tập trung cho từng bước tiến triển của con, mẹ bé Đậu là chị Trần Thị Toàn, 30 tuổi, cũng đi qua biết bao cung bậc cảm xúc.

Đó là những ngày thấp thỏm ngóng tin, là khoảnh khắc hạnh phúc đến nghẹn ngào khi lần đầu hay tin con đã có thể tự thở.

Sau những ngày dài chỉ được ngắm con qua các thiết bị y tế, chị Toàn đã có 36 ngày được ấp con theo phương pháp Kangaroo. Giây phút được ôm con vào lòng và cảm nhận hơi ấm bé nhỏ đã chờ đợi bấy lâu khiến chị òa khóc.

Người mẹ trẻ xúc động chia sẻ, có thể chị không nhớ hết tên tất cả những người từng chăm sóc bé Đậu nhưng sẽ luôn nhớ những gì mà đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã dành cho con. Sự tận tâm không chỉ nằm ở kỹ thuật điều trị hay các chỉ số được cải thiện, mà còn ở từng lời giải đáp. Các bác sĩ đã kiên nhẫn giải thích, động viên gia đình trong những lúc hai vợ chồng hoang mang, bối rối nhất.