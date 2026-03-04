Sau khi chia tay tình trẻ Machine Gun Kelly, diễn viên Megan Fox xoá các bài đăng trên Instagram có hơn 20 triệu lượt thích. Cách đây ít giờ cô gây chú ý khi trở lại nền tảng này với loạt ảnh vô cùng sexy, khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 4 con ở tuổi 40.

Diễn viên Megan Fox.

Ngay lập tức, Machine Gun Kelly đã vào bình luận: "Thật tuyệt vì anh đã có số điện thoại của em" hút 10 nghìn lượt thích. Đoạn tương tác của cặp đôi khiến người hâm mộ thích thú bởi chứng tỏ mối quan hệ của họ đã được cải thiện sau khi chia tay.

Sau khi sinh con, Megan Fox hoàn toàn vắng bóng trên mạng xã hội để tập trung chăm sóc con thứ 4. Chính vì vậy, ngay khi người đẹp tung loạt ảnh gây sốc ngày trở lại đã hút gần 2 triệu lượt thả tim chỉ sau vài giờ.

Megan Fox được nhận xét vẫn sexy nghẹt thở dù đã là bà mẹ 4 con và vẫn quyến rũ chết người như thường thấy. Fan bày tỏ sự phấn khích vì cuối cùng nữ diễn viên đã quay lại mạng xã hội và cập nhật hình ảnh mới nhất của mình. Trên Instagram Stories, Megan Fox viết: "Tôi vẫn sống, loạt ảnh mới đã ra lò".

Megan Fox từng có 11 năm hôn nhân với Brian Austin Green cùng 3 người con. Sau khi cặp đôi ly hôn, Megan Fox và Machine Gun Kelly hẹn hò và sau đó là màn cầu hôn gây sốc vào tháng 1/2022.

Nữ diễn viên hiện tập trung làm mẹ và chuẩn bị cho chương mới của cuộc đời.

Megan Fox sinh năm 1986, gắn liền hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô cưới bạn diễn Brian Austin Green năm 2010, có ba con. Đầu năm 2020, hai người chia tay. Fox công khai tình cảm với Kelly vài tháng sau đó.

Tháng 3 năm ngoái, họ đón con chung nhưng không lâu sau đó là đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ liên lạc để chăm sóc con chung. Theo 1 nguồn tin chia sẻ với PEOPLE, nữ diễn viên hiện tập trung làm mẹ và chuẩn bị cho chương mới của cuộc đời. Cô và Kelly đã thực sự kết thúc.