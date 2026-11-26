Kỷ niệm một năm hoạt động, Mellow Six tiếp tục kết nối nghệ thuật và ẩm thực qua hai sự kiện trải nghiệm mỹ vị (Tasting) và hội hoạ (The Artist Night), mang đến không gian trải nghiệm văn hoá và trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu.

Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm và Trần Lưu Hậu tại không gian Mellow Six

Đưa giá trị văn hóa vào đời sống đương đại

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, dấu mốc một năm của Mellow Six cũng là một mảnh ghép trong hành trình nuôi dưỡng văn hóa của hệ sinh thái Techcombank – Masterise Group. Trong hành trình ấy, văn hóa không chỉ được gìn giữ qua những giá trị di sản, mà còn được bồi đắp trong đời sống đương đại thông qua nghệ thuật, sáng tạo và những kết nối cộng đồng.

Mỗi thương hiệu, mỗi không gian trong hệ sinh thái có một cách riêng để đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Với Mellow Six, đó là sự gặp gỡ giữa nghệ thuật, ẩm thực và phong cách sống; nơi những tác phẩm hội họa, trải nghiệm mỹ vị, âm nhạc và văn hóa kết giao cùng hiện diện trong một không gian được giám tuyển. Không chỉ là nơi thưởng thức, Mellow Six còn mở ra những cơ hội tiếp cận nghệ thuật, khám phá các giá trị thẩm mỹ và nuôi dưỡng sự đồng điệu giữa những người cùng chia sẻ niềm yêu thích cái đẹp.

Từ tinh thần đó, chuỗi sự kiện kỷ niệm 1 năm ra đời không gian nghệ thuật Mellow Six được mở ra

với hai điểm hẹn: đêm trải nghiệm mỹ vị ngày 18/11 và The Artist Night ngày 21/11. Mỗi điểm hẹn mang một sắc thái riêng, cùng gặp nhau trong sự am tường và trân trọng những giá trị văn hóa.

Ca sĩ Thanh Lam chia sẻ cảm xúc tại sự kiện The Artist Night

TASTE - Nghệ thuật của mỹ vị và những tầng hương vị

Trong nghệ thuật ẩm thực, sự tinh tế không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến, mà còn ở khả năng kết hợp những hương vị khác biệt để tạo nên một tổng thể hài hòa. Mỗi nguyên liệu mang một sắc thái riêng; cũng như những thức uống lên men thủ công, với cấu trúc, độ chua, vị chát nhẹ và hậu vị, có thể làm thay đổi cách cảm nhận một món ăn.

Mở đầu hành trình vào ngày 18/11, chủ đề Taste đưa khách mời khám phá câu chuyện mỹ vị đến từ vùng Napa Valley (California) với di sản hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật chế tác thủ công. Thông qua buổi trải nghiệm và thưởng thức đồ uống tuyển chọn, câu chuyện về thổ nhưỡng vùng trồng nho, kỹ nghệ truyền thống cùng phong cách thưởng thức tinh tế đã được chia sẻ dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Benjamin Vigier.

ART - Khi hội họa mở ra những cuộc đối thoại

Nếu Taste đưa người thưởng thức đến gần hơn với nghệ thuật qua vị giác, thì Art mở ra một

không gian khám phá bằng thị giác, tư duy sáng tạo và những giá trị văn hóa được lưu giữ trong hội họa.

Đặc biệt, The Artist Night mang tới một buổi trưng bày các tác phẩm độc bản, chưa từng được công bố, được sáng tác bởi các hoạ sĩ: Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Văn Cẩn, Trần Lưu Hậu, Mai Anh, Trần Hải Minh, Đặng Xuân Hòa, Đinh Ý Nhi và Nguyễn Nghĩa Cương, cùng tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị và Lê Công Thành.

Mỗi tác phẩm mang một dấu ấn sáng tạo riêng, mở ra những góc nhìn đa dạng về ngôn ngữ hội họa và cảm quan thẩm mỹ của người nghệ sĩ.

Tác phẩm của hoạ sĩ Đinh Ý Nhi được giới thiệu tại Artist Night

Bộ sưu tập vì thế gợi mở một cuộc đối thoại đa chiều về nghệ thuật nude: về cách nhìn con người, cách biểu đạt vẻ đẹp và những suy tưởng được gửi vào hình thể. Ở một chiều kích khác, đó là tuyên ngôn sống chân thật với cái đẹp bản nguyên nhất mà tạo hóa ban tặng. Đó là quyền được yêu thương bản thân, quyền được sống thuận theo tự nhiên, và quyền được là chính mình.

Hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà chia sẻ tại sự kiện

Tại sự kiện, cuộc đối thoại về nghệ thuật với chủ đề “Phía sau tác phẩm, họ đã nghĩ gì?” giữa những nghệ sĩ, nhà giám tuyển và nhà sưu tập đã mở ra câu chuyện về cảm hứng, tư duy sáng tạo và những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm.

Bên cạnh đó, màn trình diễn kết hợp piano và violin của Julian Ochescu và Trịnh Minh Hiền đưa âm nhạc trở thành một lớp trải nghiệm song hành cùng hội họa và ẩm thực. Nghệ thuật không chỉ được tiếp cận qua những gì hiện hữu trên khung tranh, mà còn qua những câu chuyện, góc nhìn và cảm nhận được chia sẻ giữa người sáng tạo và người thưởng lãm.

Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Thái, Họa sĩ Nguyễn Thắng cùng các khách mời giao lưu trong không gian chương trình

Hai điểm hẹn nghệ thuật và ẩm thực mang những sắc thái riêng, nhưng cùng gặp nhau ở sự trân trọng cái đẹp và những giá trị được tuyển chọn. Từ nghệ thuật thưởng thức mỹ vị đến hội họa, âm nhạc và đối thoại sáng tạo, mỗi hoạt động góp phần mở rộng cách nghệ thuật hiện diện trong đời sống thường nhật. A Mellow Journey after Six - một hành trình của những cảm nhận, nơi nghệ thuật sống tiếp tục được khám phá qua mỹ vị, nghệ thuật và kết giao.

Từ trái qua phải: Hoạ sĩ Trần Lưu Mỹ, Hoạ sĩ Lê Trọng Lân, Nhà sưu tập Sở Vương, Nhà sưu tập Lê Trung Thành, Hoạ sĩ Thu Giang, Hoạ sĩ Mai Anh, Hoạ sĩ Phan Ngọc Minh, nhà phê bình Trần Huy Mẫn, Hoạ sĩ Trần Hải Minh và khách mời của chương trình

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua tên gọi Mellow Six và ý niệm về sáu giác quan – sáu cách

cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh. Từ thưởng thức cái đẹp, hương vị, âm nhạc đến lắng nghe, kết nối và chiêm nghiệm, mỗi trải nghiệm mở ra một chiều sâu cảm nhận riêng.

Trên tinh thần đó, Mellow Six hướng tới trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu nghệ thuật và trân trọng cái đẹp, nơi nghệ sĩ, người thưởng lãm cùng những vị khách đến từ nhiều lĩnh vực gặp gỡ, chia sẻ góc nhìn và tìm thấy sự đồng điệu trong những câu chuyện chung.

Đồng thời, đây cũng là không gian kết nối nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu nghệ thuật, góp phần gìn giữ, lan tỏa và nâng tầm các giá trị nghệ thuật Việt Nam qua những cuộc gặp gỡ, đối thoại và trải nghiệm giàu cảm hứng.

Tố Uyên