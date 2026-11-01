Phố đi bộ Nguyễn Huệ rộn ràng với các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại ngày hội Đại đoàn kết năm 2026.

Tối 23/11, hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) tham gia lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, sự kiện mang đến không gian giao lưu, trình diễn và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được giới thiệu đến công chúng trên sân khấu ngoài trời, nổi bật là đờn ca tài tử, cải lương do Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và cải lương Thanh Long biểu diễn. Khán giả còn được thưởng thức hòa tấu nhạc dân tộc, dân ca quan họ, ví, giặm cùng các tiết mục đặc sắc từ nhiều vùng miền.

Hòa mình theo những giai điệu Nam Bộ, anh Richard (đến từ nước Cộng hoà Latvia) hào hứng thích thú với phong cách âm nhạc và những điệu nhảy truyền thống. Anh cho biết rất tiếc vì không có đủ thời gian trải nghiệm các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11. Tuy vậy, đây vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của anh trong chuyến đến Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, người dân và du khách còn được trải nghiệm những nét đẹp truyền thống như viết thư pháp, thưởng thức nghệ thuật nặn tò he và khám phá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Tại khu vực trung tâm sự kiện, cây ước nguyện được trang trí bằng những chiếc lá ghi lời chúc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt của người dân.

Tại khu vực cổng vào ngày hội, chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn thời trang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. Sàn catwalk mini được dựng ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi các người mẫu khoác lên mình trang phục truyền thống, giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến công chúng.

Đại diện các dân tộc từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng hội tụ, mang đến ngày hội những sắc màu văn hóa đặc trưng. Trong đó, đồng bào Khmer giới thiệu điệu múa trống Chhay-dăm độc đáo, một loại hình múa dân gian mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện ước vọng về cuộc sống bình an và mùa màng bội thu.

Khu vực biểu diễn hát bội thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi. Qua vở diễn khắc họa hình tượng danh tướng Trần Bình Trọng, các nghệ sĩ tái hiện khí phách kiên cường, tinh thần yêu nước qua lối hóa trang đặc trưng và những động tác biểu diễn đầy hào hùng.

Bạn Nguyễn Thị An Chi (phường Tân Bình) lần đầu xem hát bội và không khỏi bất ngờ trước nhịp trống dồn dập, ăn khớp với từng động tác biểu diễn, tạo nên không khí hào hùng và nét đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Với thông điệp “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, ngày hội là điểm hẹn văn hóa cộng đồng, nơi lan tỏa niềm tự hào về cội nguồn, bản sắc dân tộc và tinh thần đại đoàn kết. Qua đó, góp phần kết nối cộng đồng, chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.