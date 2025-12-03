Những ngày gần đây, chất lượng không khí tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội liên tục ở mức kém đến xấu. Bụi mịn, khí thải và tình trạng sương mù khiến bầu không khí đặc quánh, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

Chất lượng không khí ở Hà Nội trong những ngày vừa qua liên tục ở mức báo động. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với những người thường xuyên di chuyển bằng ô tô, việc lựa chọn chế độ lấy gió trong hay gió ngoài trên hệ thống điều hòa trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chỉ một thao tác nhỏ cũng có thể quyết định mức độ bạn bị “phơi nhiễm” bụi và các chất độc hại trong suốt hành trình.

Hai chế độ lấy gió

Trên hầu hết các dòng xe hiện nay, hệ thống điều hòa có hai chế độ lấy gió vào cabin là gió ngoài và gió trong. Hai chế độ này thường được hiển thị bởi một nút bấm hoặc cần gạt trên bảng điều khiển tap lô của xe.

Ở chế độ gió ngoài, điều hòa hút trực tiếp không khí từ bên ngoài qua cửa hút gió ở phía trước xe, lọc qua màng lọc rồi đưa vào cabin. Không khí được làm mới liên tục, giàu oxy, giúp người lái tỉnh táo, hạn chế cảm giác ngột ngạt, say xe.

Trong khi đó, chế độ lấy gió trong thực hiện tuần hoàn không khí có sẵn trong cabin, không đưa thêm từ bên ngoài vào. Dù là lấy gió trong nhưng không khí cũng liên tục được đưa qua bộ lọc gió, nhờ vậy, ô nhiễm, bụi mịn, mùi hôi từ khu vực bên ngoài sẽ bị hạn chế đáng kể.

Đồng thời, gió trong giúp điều hòa làm mát nhanh hơn, giảm tải cho động cơ và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, nhất là vào mùa hè.

Biểu tượng của chế độ lấy gió trên bảng điều khiển ô tô. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khi nào nên lấy gió trong?

Theo các chuyên gia, trong điều kiện thời tiết và chất lượng không khí xấu như hiện nay, chế độ gió trong là lựa chọn an toàn hơn cho sức khỏe.

Khi xe di chuyển trong môi trường có nhiều bụi mịn PM2.5, khí thải, khói từ các phương tiện cỡ lớn, việc để gió ngoài sẽ khiến bụi mịn xâm nhập trực tiếp vào cabin. Những hạt bụi này đi thẳng vào máu qua phổi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, tim mạch hoặc khiến người có bệnh nền trở nên nhạy cảm hơn.

Không chỉ vậy, trong giờ cao điểm, xe thường phải di chuyển chậm, bám theo sau các phương tiện xả khói nhiều. Nếu mở gió ngoài, lượng khí thải độc hại có thể tràn vào xe, gây mùi khó chịu, cay mắt, thậm chí đau đầu. Đó là lý do nhiều chuyên gia khuyến cáo nên bật gió trong khi đi phố, chạy qua khu vực ô nhiễm, công trình đang thi công, hoặc khi gặp mùi lạ ngoài đường.

Khi nào nên lấy gió ngoài?

Dù chế độ gió trong mang lại sự an toàn hơn trong giai đoạn ô nhiễm tăng cao, nhưng việc sử dụng chế độ này liên tục trong thời gian dài cũng tiềm ẩn rủi ro.

Không khí trong xe nếu bị tái tuần hoàn quá lâu, sẽ thiếu oxy và tích tụ CO2. Khi nồng độ CO2 tăng, người ngồi trong xe có thể cảm thấy uể oải, buồn ngủ, giảm khả năng tập trung - đặc biệt nguy hiểm với tài xế trong những hành trình dài, còn hành khách sẽ dễ bị say.

Do đó, các chuyên gia về kỹ thuật ô tô khuyến nghị, khoảng 20-30 phút nên chuyển sang gió ngoài trong vài phút để bổ sung oxy mới. Nếu xe đông người, thời gian này cần thực hiện thường xuyên hơn hoặc hé cửa sổ trong vài phút để không khí dễ lưu thông.

Chế độ lấy gió ngoài phù hợp sử dụng ở dải tốc độ khá cao, chở đông người, đi đường dài ngoài đô thị và những nơi có không khí trong lành, mát mẻ. Ngoài ra, khi xe mới nổ máy sau thời gian dài đóng kín, việc bật gió ngoài khoảng 2-3 phút sẽ giúp đẩy bớt khí nóng, mùi nhựa và giải phóng CO2 tù đọng.

Nên thường xuyên vệ sinh lọc gió điều hoà ô tô để có chất lượng không khí tốt nhất. Ảnh minh hoạ: Auto365

Bên cạnh việc sử dụng đúng chế độ gió linh hoạt, hợp lý, tình trạng của lọc gió điều hòa cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí trong xe. Nếu lọc gió bị bẩn, bám bụi hoặc quá hạn, khả năng lọc bụi mịn sẽ giảm mạnh, khiến cả chế độ gió ngoài lẫn gió trong đều kém hiệu quả.

Trong bối cảnh chất lượng không khí biến động thất thường, người dùng nên vệ sinh hoặc thay lọc gió định kỳ sớm hơn khuyến cáo của nhà sản xuất. Một số xe đời mới trang bị lọc than hoạt tính hoặc lọc HEPA giúp hạn chế bụi mịn tốt hơn, tuy nhiên hiệu quả cũng phụ thuộc lớn vào việc bảo dưỡng đúng thời điểm.

Việc hiểu rõ cách vận hành điều hòa và điều chỉnh chế độ hợp lý không chỉ giúp hành trình thoải mái hơn mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cho chính người lái và hành khách.