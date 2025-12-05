Scott Bryson, người từng có 25 năm trong lực lượng Mật vụ và bảo vệ 5 đời Tổng thống Mỹ sau khi nghỉ hưu đã chia sẻ nhiều mẹo giữ an toàn trong cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Một trong số đó là nguyên tắc chọn chỗ đỗ xe, vấn đề theo ông “không mới nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ”.

Xem video:

Trong một video hướng dẫn, Bryson nhấn mạnh ba vị trí đỗ xe mà ông luôn tránh:

1. Chỗ đỗ bị che khuất tầm nhìn

Đó thường là các góc bãi, nơi có bụi rậm hoặc tường chắn. Trong video, Bryson chỉ vào một vị trí gần như bị che kín bởi hàng rào cây và nói: “Từ quan sát của tôi, tôi sẽ không chọn đứng canh hay đỗ xe ở vị trí kia. Chiếc xe đó đã ở đó từ lúc tôi đến, khoảng một giờ trước, và không có gì bất thường cả. Nhưng dù vậy, tôi cũng tránh đứng cạnh nó, nhất là khi xung quanh là bụi cây".

2. Đỗ cạnh xe đang có người ngồi bên trong

Ông cho rằng, đỗ gần một chiếc xe ở giữa bãi, cửa kính hạ xuống và tài xế đang ngồi đợi là không nên. “Họ không làm gì sai. Nhưng ở một bãi xe trống trải, không có lý do gì để bạn phải đỗ sát một chiếc xe có người bên trong”.

Bryson cho rằng hạn chế tối đa tiếp xúc người lạ không cần thiết là cách giảm rủi ro đơn giản nhất.

3. Đỗ cạnh nhóm người tụ tập trong bãi xe

Trong video, ông tiếp tục chỉ hai chiếc xe quay đầu vào nhau để tài xế có thể hạ kính nói chuyện. Ông nói: "Trường hợp này hoàn toàn bình thường, không có gì sai. Nhưng dù họ không làm gì sai, tôi sẽ không bao giờ đỗ xe ngay bên cạnh những chiếc xe như vậy. Các bạn hiểu không? Đây là vấn đề tư duy an toàn và cảnh giác.

Tôi biết đây chỉ là lựa chọn cá nhân thôi, nhưng chúng ta nên suy nghĩ theo hướng: an toàn luôn đến từ sự tỉnh táo và lường trước rủi ro".

Dưới video, nhiều người xem cho biết những lời khuyên này “nghe đơn giản nhưng rất hữu ích”, đặc biệt với những người thường xuyên lái xe một mình hoặc đỗ xe vào buổi tối.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!