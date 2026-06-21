Từ ngày 1/7, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi đi ô tô chính thức có hiệu lực.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ghế an toàn trẻ em có thể giúp giảm tới 71% nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh khi xảy ra va chạm giao thông. Dữ liệu của Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng cho thấy ghế trẻ em giúp giảm 71% nguy cơ tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi và 54% ở nhóm trẻ từ 1–4 tuổi.

heo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), việc dùng ghế trẻ em trên ô tô đúng cách giúp giảm 71–82% nguy cơ chấn thương cho trẻ khi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân là trẻ em có đầu lớn hơn so với cơ thể, cơ cổ và cột sống chưa phát triển hoàn thiện nên rất dễ bị chấn thương vùng đầu, cổ khi chịu lực va đập đột ngột. Ghế an toàn giúp giữ đầu, cổ và thân trẻ trong một trục ổn định, đồng thời phân tán lực tác động lên nhiều vùng cơ thể thay vì tập trung vào cột sống cổ.

Tuy nhiên, dù ngày càng nhiều phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của ghế an toàn dành cho trẻ em trên ô tô, việc khiến trẻ ngồi yên và hợp tác trong suốt hành trình vẫn là bài toán không dễ giải. Nhiều trẻ nhỏ thường quấy khóc, đòi được bế hoặc tự ý tháo dây đai khi cảm thấy khó chịu, khiến cha mẹ vừa mất tập trung khi lái xe vừa khó đảm bảo các quy tắc an toàn.

Nhiều trẻ nhỏ thường quấy khóc, đòi được bế hoặc tự ý tháo dây đai khi cảm thấy khó chịu, khiến cha mẹ vừa mất tập trung khi lái xe vừa khó đảm bảo các quy tắc an toàn. Ảnh tạo bởi AI

Sau đây là một số gợi ý từ chuyên gia về cách giúp bé làm quen, hợp tác khi ngồi ghế an toàn trên ô tô:

Chọn ghế ngồi ô tô cho bé phù hợp với độ tuổi

Không ít phụ huynh gặp trường hợp trẻ con khó chịu khi sử dụng ghế là do ghế lắp sai hoặc không phù hợp độ tuổi.

Một trong những cách giúp bé làm quen với ghế ngồi ô tô ngay từ sớm là lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi và vóc dáng của trẻ.

Dựa trên thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế, đội ngũ R&D ghế ngồi ô tô Animo gợi ý cách lựa chọn ghế phù hợp cho bé mà ba mẹ có thể tham khảo cho lần đầu mua ghế như sau:

Trẻ sơ sinh: dùng ghế, nôi nghiêng 30-45°, hướng về phía sau.

Trẻ từ 16 tháng - 3 tuổi (chiều cao 76-100cm): dùng ghế có tựa lưng và dây đai riêng.

Trẻ từ 3 tuổi - 6 tuổi (cao trên >100cm): dùng ghế có tựa lưng và dây an toàn của xe.

Trẻ từ 6 tuổi (chiều cao >125cm): chuyển sang ghế nâng (booster seat) để dây an toàn đi đúng qua vai và hông.

Biến ghế an toàn thành một phần thú vị của mỗi chuyến đi

Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì ép buộc, cha mẹ nên giúp trẻ làm quen với ghế an toàn bằng những trải nghiệm tích cực.

Trước khi xe khởi hành, phụ huynh có thể cho con ngồi thử ghế khi xe đang đỗ, bật những bài hát yêu thích hoặc kể những câu chuyện ngắn để tạo cảm giác thoải mái.

Những nghi thức nhỏ như một câu chào, một cái ôm hay một bài hát quen thuộc trước khi lên đường sẽ giúp trẻ hình thành tâm lý hào hứng với việc ngồi ghế an toàn.

Cha mẹ chủ động làm gương cho con học theo

Việc cha mẹ làm gương cũng là yếu tố không thể thiếu. Khi tất cả thành viên trong gia đình đều thắt dây an toàn và ngồi đúng vị trí quy định, trẻ sẽ dễ dàng hình thành thói quen tuân thủ hơn. Cả gia đình nên cùng tuân thủ – ai cũng thắt dây, ai cũng có chỗ riêng.

Kiên nhẫn là chìa khoá để con thích nghi

Bên cạnh đó, sự kiên nhẫn và nhất quán của cha mẹ đóng vai trò quan trọng. Tương tự quá trình tập ăn dặm hay ngủ riêng, trẻ có thể phản ứng hoặc quấy khóc trong những lần đầu ngồi ghế an toàn. Tuy nhiên, nếu phụ huynh giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng và kiên trì, phần lớn trẻ sẽ dần thích nghi sau một thời gian ngắn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên bắt đầu bằng những hành trình ngắn khi trẻ đã ăn no, ngủ đủ và có tâm trạng thoải mái. Khi trẻ khó chịu, thay vì tháo dây an toàn ngay lập tức, cha mẹ nên dừng xe để trấn an, giúp trẻ cảm thấy được quan tâm trước khi tiếp tục di chuyển.

(Tổng hợp)

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