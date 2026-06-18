Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, người điều khiển ô tô cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế lái hoặc không trang bị thiết bị an toàn phù hợp ở hàng ghế sau.

Khách quan tâm tăng nhưng chưa "đột phá"

Ghi nhận của PV VietNamNet tại các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng mẹ và bé ở Hà Nội như Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà, Cầu Giấy cho thấy, ghế trẻ em trên ô tô đều được đưa ra trưng bày ở vị trí dễ quan sát nhất.

Các nhân viên bán hàng tại đây đều khẳng định sản phẩm đạt các chứng nhận quốc tế như ECE R44/04 hoặc tiêu chuẩn mới nhất ECE R129 (i-Size) của châu Âu.

Ghế trẻ em trên ô tô được đưa ra trưng bày ở vị trí dễ quan sát nhất. Ảnh: Ngô Minh

Ở nhóm cao cấp, giá bán phổ biến từ 7-15 triệu đồng, chiếm lĩnh bởi các thương hiệu lớn đến từ châu Âu và Nhật Bản như Cybex, Combi, Chicco, Britax. Những mẫu này thường có hệ thống kết nối ISOFIX chắc chắn, đệm giảm chấn, tản nhiệt, xoay 360 độ và chất liệu vải kháng khuẩn cao cấp.

Trong khi đó, ghế ở phân khúc phổ thông có mức giá từ 2-5 triệu đồng bao gồm các thương hiệu như Joie, Chilux, Gluck, Zaracos. Theo quản lý một cửa hàng mẹ và bé trên đường Thái Hà, đây là tầm giá dễ tiếp cận với đa số gia đình ở đô thị. Ghế đều đạt chuẩn, dùng được cho trẻ từ sơ sinh đến 4-6 tuổi.

Một cửa hàng trưng bày và bán các sản phẩm ghế ô tô trẻ em thương hiệu Chilux ở Xã Đàn. Ảnh: Ngô Minh

Tuy nhiên, không khí mua bán vẫn khá trầm lắng. Chị Lan Anh, nhân viên một hệ thống cửa hàng đồ dùng trẻ em trên phố Trương Công Giai (Cầu Giấy), cho biết: "Trước đây, rất hiếm có khách hỏi mua ghế trẻ em thì trong tháng qua, có lác đác vài khách đến tìm hiểu sản phẩm này".

“Phụ huynh hỏi rất kỹ về độ tuổi sử dụng, cách lắp đặt, tiêu chuẩn an toàn. Nhưng đa phần mới dừng ở mức tham khảo, chờ hướng dẫn chi tiết hơn từ cơ quan chức năng trước khi quyết định xuống tiền mua”, chị nói.

"Xét về tâm lý, đa số khách hàng ưu tiên giải pháp đủ an toàn, đúng quy định, hơn là các tính năng cao cấp. Miễn là ghế có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, lắp chắc chắn là được”, nhân viên này chia sẻ thêm.

Xuất hiện đai ghế trẻ em siêu rẻ giá dưới 200.000 đồng

Trái ngược với sự vắng lặng tại các cửa hàng truyền thống, trên các sàn thương mại điện tử, mặt hàng ghế ô tô cho trẻ em đang nở rộ các lời chào bán hấp dẫn. Chỉ cần gõ từ khóa "ghế ô tô trẻ em" trên trang tìm kiếm Google, hàng loạt kết quả trả về là tin rao bán "đai an toàn", "ghế bọc vải nệm" với giá rất rẻ.

Các loại đai ghế ô tô giá rẻ được bán tràn lan trên các trang thương mai điện tử. Ảnh chụp màn hình

Mức giá của các sản phẩm chỉ dao động từ 100.000-200.000 đồng, đi kèm những lời quảng cáo như nhỏ gọn, không chiếm chỗ, tránh bị phạt... đánh trúng tâm lý mua để đối phó của tài xế.

Theo quan sát, phần lớn các sản phẩm này chỉ là đệm vải mỏng kèm dây đai dù, không có khung chịu lực. Điều này đặt ra dấu hỏi về khả năng bảo vệ trẻ em trên ô tô khi xảy ra tình huống phanh gấp hay gặp tai nạn giao thông.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT, thiết bị an toàn cho trẻ em (CRS) phải là một hệ thống hoàn chỉnh gồm khung ghế cứng vững, dây đai và khóa an toàn chịu lực, có khả năng cố định chắc chắn vào xe và vượt qua các thử nghiệm va chạm động lực học. Các loại đai vải hay đệm mút giá rẻ khó có thể đáp ứng được những yêu cầu này. Khóa nhựa giòn dễ gãy, dây đai vải đơn thuần giá chỉ 200.000 đồng thì không thể phân tán lực va chạm như công dụng cần có của dây đai an toàn trên ô tô.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Nguyễn Thu Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đang băn khoăn khi mua ghế trẻ em để lắp trên chiếc xe cỡ nhỏ của mình. "Khoang sau chật, lắp ghế trẻ em gần như mất hẳn một chỗ ngồi. Nhà tôi có hai bé thì càng nan giải. Ghế tốt thì đắt, ghế rẻ thì không yên tâm”, chị nói.

Trong bối cảnh thời điểm có hiệu lực của quy định về ghế trẻ em đã cận kề, thị trường vẫn chưa có sự biến động lớn hay tăng trưởng đột biến. Dường như, tâm lý phổ biến của nhiều chủ xe là khi chưa bị tác động trực tiếp thì chưa thực sự “xuống tiền” đầu tư mua thêm trang bị. Không ít người vẫn có thói quen “nước đến chân mới nhảy” hoặc kỳ vọng sẽ có giải pháp rẻ và gọn hơn để đối phó với quy định mới.

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