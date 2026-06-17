Từ việc xe kinh doanh vận tải chưa phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em

Từ ngày 1/7/2026, quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, với ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải (biển số trắng) bắt buộc lắp ghế an toàn khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét. Ngoài ra, trẻ em không được ngồi ở hàng ghế trước, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Trên các diễn đàn ô tô, nhiều chủ xe cá nhân tỏ ra băn khoăn trước sự bất tiện khi lắp ghế trẻ em trên xe cũng như chi phí khá lớn để đầu tư mua ghế trẻ em chuyên dụng đúng chuẩn.

Không ít người đặt câu hỏi liệu có thể chuyển từ biển số xe màu trắng sang biển vàng để được xếp vào nhóm xe kinh doanh vận tải và không phải áp dụng quy định này?

"Tôi thấy theo quy định thì có xe dịch vụ như taxi công nghệ, xe kinh doanh vận tải được miễn không phải trang bị ghế trẻ em. Vậy nếu mình chuyển sang xe dịch vụ biển số vàng là đỡ phải lắp thôi", tài khoản Thinh Nguyên đưa vấn đề lên diễn đàn Otofun.

Ý kiến của tài khoản Thinh Nguyên nhanh chóng thu hút nhiều tranh luận trái chiều. Một số người cho rằng nếu quy định hiện hành miễn trừ đối với xe kinh doanh vận tải thì việc chuyển sang xe biển số vàng là hoàn toàn hợp pháp.

"Luật cho phép thì người dân có quyền lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu sử dụng, mình cứ đăng ký chạy xe dịch vụ là được thôi", một thành viên diễn đàn bình luận.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối cho rằng việc đổi sang xe dịch vụ chỉ để tránh lắp ghế trẻ em là chưa phù hợp với mục tiêu bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ. "Ghế trẻ em là để bảo vệ chính con mình, không phải để đối phó quy định", tài khoản Hoàng Nam chia sẻ.

Những bài đăng liên quan đến ghế trẻ em luôn nhận được nhiều ý kiến, tương tác từ người dùng mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi về sự hợp lý của quy định miễn trừ, bởi trẻ em đi taxi hay xe công nghệ vẫn đối mặt với nguy cơ tai nạn như khi ngồi trên xe cá nhân. Trong khi đó, một số tài xế dịch vụ cho rằng việc trang bị ghế trẻ em trên xe kinh doanh là khó khả thi do đặc thù khai thác và chi phí phát sinh.

Dù việc chuyển đổi biển số từ trắng sang vàng không quá phức tạp, tuy nhiên, theo giới chuyên gia và luật sư, việc chuyển đổi này không đơn thuần là thay đổi màu biển số mà thực tế, chiếc xe phải tham gia hoạt động kinh doanh vận tải theo đúng quy định pháp luật.

Theo khoản 5, Điều 37 Thông tư 79/2024/TT-BCA, biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước; biển số nền vàng, chữ và số màu đen được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Như vậy, mục đích của việc phân loại màu biển số xe là để phân loại mục đích sử dụng và quản lý các loại phương tiện khác nhau. Có thể hiểu biển số xe nền trắng được cấp cho cá nhân, tổ chức không hoạt động kinh doanh vận tải; biển số xe nền vàng được cấp cho cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, xe taxi truyền thống và taxi công nghệ... Theo quy định, việc đổi từ biển trắng sang biển vàng chỉ áp dụng với xe thực sự tham gia hoạt động vận tải hành khách hoặc hàng hóa. Để chuyển đổi, chủ xe phải thực hiện thủ tục cấp đổi đăng ký xe, kê khai theo mẫu, nộp giấy tờ của chủ xe và hoàn tất các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định. Thủ tục có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Thời gian cấp đổi biển số tối đa 7 ngày làm việc với chi phí khoảng 200-500 nghìn đồng tùy từng địa phương.

Lợi bất cập hại

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng việc chuyển xe cá nhân từ biển trắng sang biển vàng chỉ để tránh quy định về ghế an toàn trẻ em là giải pháp thiếu thực tế và có thể kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý cũng như chi phí phát sinh.

Theo luật sư Thắng, khi chuyển sang xe kinh doanh vận tải, chủ phương tiện không chỉ đổi màu biển số mà còn phải tuân thủ hàng loạt quy định quản lý chuyên ngành.

Xe kinh doanh vận tải có chu kỳ đăng kiểm ngắn hơn xe cá nhân, đồng nghĩa với việc chủ xe phải đưa xe đi kiểm định thường xuyên hơn, phát sinh thêm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và một số chi phí liên quan đến hoạt động vận tải cũng cao hơn xe sử dụng cho mục đích cá nhân.

"Trong nhiều trường hợp, chủ xe còn phải thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Người lái xe kinh doanh vận tải cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, nghiệp vụ và các điều kiện hành nghề khác", luật sư Thắng cho biết.

Xe biển số vàng kinh doanh dịch vụ sẽ bị hạn chế hoạt động trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Phạm Đông

Vị luật sư cũng lưu ý, xe kinh doanh vận tải có thể phải gắn phù hiệu, thiết bị theo dõi hành trình hoặc các nhận diện theo quy định của từng loại hình vận tải. Đồng thời, một số tuyến đường hoặc khu vực đô thị áp dụng biển báo hạn chế xe hợp đồng, taxi hoạt động trong các khung giờ nhất định, ảnh hưởng đến việc sử dụng xe phục vụ nhu cầu gia đình.

Đáng chú ý, nếu chủ xe sau này không còn kinh doanh vận tải và muốn đổi trở lại biển trắng, họ phải thực hiện thêm thủ tục thu hồi giấy phép hoặc phù hiệu kinh doanh vận tải trước khi làm thủ tục cấp đổi biển số.

"Xét trên góc độ kinh tế lẫn thủ tục hành chính, việc đổi biển vàng chỉ để 'né' quy định ghế trẻ em là không khả thi với đa số gia đình không có nhu cầu kinh doanh vận tải thực sự. Trong khi đó, trang bị ghế trẻ em đúng tiêu chuẩn vừa đáp ứng quy định pháp luật, vừa là giải pháp hiệu quả để bảo vệ an toàn cho trẻ trên mọi hành trình", luật sư Dương Đức Thắng nhận định.

Các thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô sẽ được áp dụng bắt buộc từ ngày 1/7. Ảnh:

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của giới kinh doanh xe cũ, ô tô từng chạy dịch vụ hoặc mang biển vàng thường có tính thanh khoản thấp hơn và giá bán lại kém hấp dẫn hơn xe sử dụng cá nhân. Người mua xe cũ thường e ngại khả năng xe đã khai thác với cường độ cao, dù thực tế tình trạng mỗi xe là khác nhau.

Các chuyên gia giao thông cho rằng mục tiêu của quy định ghế trẻ em là bảo vệ nhóm hành khách dễ tổn thương nhất trên ô tô. Vì vậy, thay vì tìm cách "né" quy định, chủ xe nên xem việc trang bị ghế trẻ em như một khoản đầu tư cho sự an toàn của con em mình.

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