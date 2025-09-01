Trong buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ai cũng muốn kéo dài thời gian sử dụng iPhone để có thể quay phim, chụp ảnh và livestream những khoảnh khắc đẹp mắt lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, pin iPhone tụt nhanh lại là vấn đề nhiều người gặp phải. Chỉ với vài điều chỉnh trong cài đặt, bạn có thể tăng thêm nhiều giờ sử dụng mỗi ngày.

1. Cập nhật iOS và tối ưu màn hình

Apple thường xuyên phát hành các bản iOS mới nhằm cải thiện hiệu năng, vá lỗi và tối ưu quản lý pin. Bỏ qua cập nhật có thể khiến máy tiêu hao nhiều năng lượng hơn.

Cách cập nhật iOS:

Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Nếu có phiên bản mới, bấm Tải về và cài đặt.

Ngoài ra, màn hình là yếu tố tiêu hao pin hàng đầu. Hạ sáng 10 - 20% có thể kéo dài thêm vài giờ sử dụng.

Cách giảm sáng và bật tự động điều chỉnh:

Vuốt từ góc phải màn hình xuống để mở Trung tâm điều khiển, kéo thanh độ sáng xuống mức phù hợp.

Vào Cài đặt > Trợ năng > Màn hình & cỡ chữ > Tự động điều chỉnh độ sáng và gạt sang Bật.

Nếu dùng iPhone 14 Pro trở lên, tắt Always-On Display có thể tiết kiệm tới 24% pin mỗi ngày.

Cách tắt Always-On Display:

Vào Cài đặt > Màn hình & độ sáng.

Gạt tắt Luôn bật màn hình.

Người dân thức cả đêm để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 30/8. Ảnh: Hoàng Hà

2. Quản lý kết nối và chế độ năng lượng

Sử dụng Wi-Fi thay cho dữ liệu di động giúp giảm tải pin, đặc biệt trong khu vực sóng yếu.

Cách ưu tiên Wi-Fi thay cho dữ liệu di động:

Vào Cài đặt > Wi-Fi, bật Wi-Fi và kết nối mạng quen dùng.

Vào Cài đặt > Di động, gạt tắt Dữ liệu di động khi không cần.

Trong mục Di động, tắt thêm Hỗ trợ Wi-Fi để tránh tự động chuyển sang mạng di động.

Nếu bắt buộc dùng sóng di động, hãy tắt 5G ở vùng sóng kém để giảm hao pin.

Cách chuyển về LTE:

Vào Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Thoại & dữ liệu.

Chọn LTE thay vì 5G.

Đồng thời, kích hoạt Chế độ nguồn điện thấp để máy hạn chế hoạt động nền.

Cách bật các chế độ tiết kiệm pin:

Vào Cài đặt > Pin, gạt bật Chế độ nguồn điện thấp (biểu tượng pin sẽ chuyển sang màu vàng).

3. Tinh chỉnh cài đặt nhỏ để kéo dài pin

Nhiều tính năng tiện lợi nhưng lại tiêu tốn không ít năng lượng iPhone.

Tắt rung và âm bàn phím: Vào Cài đặt > Âm thanh & cảm ứng > Phản hồi bàn phím, gạt tắt Âm thanh và Rung.

Tắt “Hey Siri”: Vào Cài đặt > Siri & Tìm kiếm > Nói với Siri, chọn Tắt.

Giảm thông báo: Vào Cài đặt > chọn ứng dụng > Thông báo, tắt Cho phép thông báo hoặc bỏ chọn Màn hình khóa/Banner/Âm thanh.

Gỡ widget màn hình khóa: Nhấn giữ màn hình khóa > Tùy chỉnh > Khu vực widget, xóa widget không cần.

Tắt Làm mới ứng dụng nền: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền, chọn Tắt hoặc tắt theo từng ứng dụng.

Giới hạn khung hình (120Hz → 60Hz): Vào Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động > Giới hạn tốc độ khung hình.

Bật Chế độ tối (Dark Mode): Vào Cài đặt > Màn hình & độ sáng > Giao diện, chọn Tối.

Bật Sạc pin tối ưu: Vào Cài đặt > Pin > Tình trạng & sạc pin, bật Sạc pin được tối ưu hóa. Với iPhone 15 trở lên, có thêm tùy chọn Giới hạn sạc 80%.