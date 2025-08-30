Buổi diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Để có thể theo dõi và ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc hùng tráng, việc chuẩn bị các món đồ công nghệ phù hợp là rất cần thiết.

Dưới đây là danh sách những món đồ bạn nên mang theo.

1. Điện thoại thông minh có khả năng zoom quang học

Các đoàn diễu binh thường di chuyển trên một quãng đường dài và bạn không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí gần nhất. Một chiếc điện thoại có khả năng zoom quang học sẽ giúp ghi lại rõ nét từng chi tiết từ xa, từ quân phục, vũ khí cho đến biểu cảm của các chiến sĩ.

Khác với zoom kỹ thuật số dễ làm vỡ hình ảnh, zoom quang học sử dụng ống kính vật lý, giúp chất lượng hình ảnh và video luôn sắc nét.

Các mẫu điện thoại như Samsung Galaxy S24 Ultra hay Google Pixel 8 Pro đều là lựa chọn hàng đầu với khả năng zoom quang học từ 5x trở lên.

Nếu không dùng các thiết bị này, bạn có thể mượn bạn bè, người thân hoặc tìm đến các dịch vụ cho thuê smartphone. Giá cho thuê phổ biến từ 250.000 đến 400.000 đồng mỗi ngày, yêu cầu đặt cọc bằng giá trị của máy. Lưu ý sạc đầy điện thoại trước khi tham gia.

2. Ống nhòm nhỏ gọn

Nếu không có điện thoại zoom quang học tốt, một chiếc ống nhòm là phụ kiện tuyệt vời để bạn có thể quan sát rõ từng đoàn diễu binh, đặc biệt là các đội hình bay trên bầu trời. Nên chọn loại ống nhòm nhỏ gọn, dễ cầm tay để không gây mỏi khi sử dụng trong thời gian dài.

3. Sạc dự phòng dung lượng lớn

Tính cả thời gian “camping”, buổi diễu binh có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí cả ngày. Bạn sẽ cần sử dụng điện thoại liên tục để quay phim, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Một chiếc sạc dự phòng là "cứu tinh" để đảm bảo điện thoại của bạn luôn đủ pin.

Để đáp ứng nhu cầu, bạn nên mang theo sạc dự phòng dung lượng từ 10.000 mAh đến 20.000 mAh. Với một sự kiện kéo dài, dung lượng 10.000 mAh có thể sạc đầy điện thoại thông thường khoảng 2 lần, trong khi 20.000 mAh sẽ sạc được 4-5 lần, phù hợp cho việc sử dụng liên tục.

Tùy thuộc vào thương hiệu và công nghệ sạc nhanh, sạc dự phòng 10.000 mAh thường có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng, còn loại 20.000 mAh có giá cao hơn, từ 300.000 đến 800.000 đồng.

Lưu ý nên chọn sạc dự phòng của các thương hiệu uy tín, không mua hàng trôi nổi vì nguy cơ an toàn và độ bền.

4. Chân máy ảnh cầm tay

Để có những thước phim ổn định, không bị rung lắc, đặc biệt khi zoom xa, một chiếc chân máy ảnh cầm tay (handheld tripod) là rất cần thiết.

Phụ kiện này giúp bạn giữ máy ở một vị trí cố định trong thời gian dài mà không bị mỏi tay, đồng thời mang lại chất lượng video chuyên nghiệp hơn.

Các loại tripod cầm tay dành cho điện thoại có giá rất đa dạng, từ khoảng 50.000 đồng cho các loại cơ bản, đến 200.000-500.000 đồng cho các mẫu có chất lượng tốt hơn, chắc chắn và có thể điều chỉnh linh hoạt.

5. Quạt cầm tay mini

Thời tiết Hà Nội vào mùa thu có thể khá oi bức, đặc biệt khi phải đứng giữa đám đông để theo dõi diễu binh. Một chiếc quạt cầm tay nhỏ gọn, sạc pin qua cổng USB sẽ giúp bạn giải tỏa cảm giác nóng nực, giữ cho cơ thể luôn thoải mái.

Để đảm bảo hiệu quả làm mát, bạn nên chọn quạt có công suất từ 3W-5W trở lên. Về dung lượng pin, nên ưu tiên các loại có pin từ 2.000 mAh đến 4.000 mAh, đủ dùng liên tục từ 2 đến 6 tiếng.

Quạt cầm tay mini có giá từ khoảng 100.000 đến 300.000 đồng, tùy vào thương hiệu, công suất và dung lượng pin. Thiết bị bán rộng rãi ở các cửa hàng lẫn các sàn thương mại điện tử.