Xem diễu binh, diễu hành 2/9: Mẹo nhanh gọn để Android không còn lo hết pin giữa ngày

Khi đi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, điện thoại hết pin giữa chừng là nỗi lo không của riêng ai.

Hãy nói lời tạm biệt với nỗi lo hết pin – 12 mẹo sau sẽ giúp bạn tối ưu hóa thời lượng pin cho điện thoại Android. Có nhiều cách tiết kiệm pin khác nhau, nhưng có 12 cài đặt quan trọng bạn có thể thay đổi ngay để thấy hiệu quả tức thì.

Những thủ thuật này phù hợp với hầu hết mọi mẫu Android – từ Galaxy đời mới cho đến Google Pixel – mà không làm giảm trải nghiệm sử dụng.

Lưu ý: Tên gọi và vị trí cài đặt có thể khác nhau đôi chút tùy theo dòng máy.

1. Tắt màn hình luôn hiển thị (Always-on Display)

Đây là một trong những “sát thủ” ngốn pin lớn nhất. Dù hãng quảng cáo chỉ tiêu tốn 1–2% mỗi giờ, thực tế thường nhiều hơn. Việc liếc qua xem giờ trên bàn không đáng để đánh đổi.

Cách làm: Vào Cài đặt > Màn hình khóa (hoặc “Hiển thị”), tìm tùy chọn Always On Display và tắt đi.

2. Bật tính năng Adaptive Battery

Adaptive Battery giúp quản lý hiệu năng nền một cách thông minh, giảm bớt tiêu hao khi bạn chỉ thực hiện tác vụ nhẹ.

Cách làm: Vào Cài đặt > Pin > Tùy chọn thích ứng, bật Adaptive Battery.

3. Kích hoạt Battery Saver (Chế độ tiết kiệm pin)

Tính năng này hạn chế hiệu ứng, giới hạn ứng dụng nền và có thể tự bật tối màu. Riêng Google Pixel còn có Extreme Battery Saver mạnh mẽ hơn (nên chỉ dùng khi pin dưới 10%).

Cách làm:

Trên Pixel: Cài đặt > Pin > Battery Saver.

Trên Samsung Galaxy: Cài đặt > Chăm sóc pin và thiết bị > Pin > Power Saving.

4. Chuyển sang chế độ tối (Dark Mode)

Nếu điện thoại bạn dùng màn hình OLED, việc bật Dark Mode giúp nhiều điểm ảnh tắt hoàn toàn, tiết kiệm pin đáng kể.

Cách làm: Cài đặt > Hiển thị > Giao diện tối. Có thể đặt tự động hoặc để bật thường xuyên.

5. Giảm độ sáng & thời gian chờ màn hình

Độ sáng cao và thời gian chờ lâu khiến pin bị rút nhanh.

Cách làm:

Vuốt xuống trung tâm điều khiển để điều chỉnh độ sáng.

Vào Cài đặt > Hiển thị > Thời gian chờ màn hình và đặt dưới 1 phút.

6. Xóa tài khoản không dùng

Những tài khoản email/mạng xã hội cũ vẫn đồng bộ ngầm, gây hao pin.

Cách làm: Cài đặt > Tài khoản (Accounts & Backup / Passwords & Accounts) > chọn tài khoản > Xóa tài khoản.

7. Tắt âm & rung bàn phím

Mỗi lần gõ phím, điện thoại phải phát âm thanh và rung – điều này ngốn pin đáng kể.

Cách làm: Cài đặt > Ngôn ngữ & nhập liệu > Bàn phím (ví dụ Gboard) > Cài đặt > Phím bấm > tắt Âm thanh khi gõ & Phản hồi xúc giác.

8. Giảm thông báo

Thông báo liên tục khiến máy vừa sáng màn hình vừa cập nhật nền.

Cách làm: Cài đặt > Thông báo > Thông báo ứng dụng > tắt bớt app không cần thiết.

9. Tắt “Hey Google”

Trợ lý Google luôn nghe ngóng tiêu hao nhiều pin. Nếu không dùng thường xuyên, nên tắt.

Cách làm: Mở Google app > Ảnh hồ sơ > Cài đặt > Google Assistant > Voice Match > tắt Hey Google.

10. Giảm tần số quét màn hình

Màn hình 90Hz/120Hz mượt mà nhưng cực hao pin.

Cách làm: Cài đặt > Hiển thị > Tần số quét (Pixel gọi “Smooth Display”, Samsung gọi “Motion Smoothness”) > chọn Chuẩn (60Hz).

11. Tắt kết nối không dùng (Wi-Fi, Bluetooth, GPS)

Nếu không dùng, hãy tạm tắt để tiết kiệm pin.

Cách làm: Vuốt xuống Quick Settings > tắt Wi-Fi/Bluetooth/Location khi không cần.

12. Bật Chế độ pin yếu (Low-power mode)

Chế độ này tự động hạ sáng, giảm làm mới ứng dụng nền, hạn chế hiệu ứng.

Cách làm: Vuốt xuống Quick Settings > Biểu tượng pin để bật/tắt.

Nếu bạn thường xuyên hết pin chỉ sau vài tiếng, chỉ cần áp dụng 3–4 cài đặt trong danh sách trên đã đủ cải thiện rõ rệt. Nhưng nếu muốn pin “trâu” nhất có thể, hãy bật đồng loạt cả 12 mẹo này để lưu giữ kỷ niệm “concert quốc gia” A80 một cách trọn vẹn nhất.