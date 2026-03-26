Nguyên nhân khiến xe bị dột từ cửa sổ trời Trước khi xử lý tình trạng bị dột vì hở cửa sổ trời, cần xác định đúng nguyên nhân. Một số nguyên nhân phổ biến gồm: Gioăng cao su bị lão hóa, mất độ kín

Đường thoát nước bị tắc

Cửa sổ trời đóng không khít

Bụi bẩn tích tụ lâu ngày

Kiểm tra và vệ sinh đường thoát nước Hầu hết xe có cửa sổ trời đều được thiết kế hệ thống thoát nước riêng. Khi bị tắc, nước mưa không thoát ra ngoài được dẫn đến tràn vào bên trong xe Cách xử lý: Dùng dây nhỏ hoặc khí nén để thông ống thoát nước

Vệ sinh định kỳ để tránh tích tụ bụi bẩn

Kiểm tra gioăng cao su Gioăng cao su là bộ phận quan trọng giúp cửa sổ trời kín nước. Sau thời gian sử dụng, gioăng có thể: Bị nứt, chai cứng, mất độ đàn hồi. Giải pháp: Vệ sinh gioăng bằng dung dịch chuyên dụng

Bôi dưỡng cao su để tăng độ đàn hồi

Thay mới nếu gioăng hư hỏng nặng

Điều chỉnh lại cửa sổ trời Trong một số trường hợp, cửa sổ trời không đóng khít hoàn toàn do lệch cơ cấu. Dấu hiệu nhận biết là có khe hở nhỏ khi đóng hoặc nghe tiếng gió hoặc nước lọt vào. Cách xử lý: Kiểm tra ray trượt

Điều chỉnh lại vị trí đóng

Đưa xe đến gara nếu không tự xử lý được

Sử dụng keo chống nước tạm thời Nếu chưa thể sửa chữa ngay, bạn có thể áp dụng giải pháp tạm thời khi bị dột vì hở cửa sổ trời: Dùng keo silicone chống nước

Dán tạm các khe hở

Che phủ khi trời mưa lớn

Kiểm tra hệ thống điện và nội thất Khi xe bị dột vì hở cửa sổ trời, nước có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện, trần xe, ghế hoặc sàn xe. Cần xử lý: Lau khô ngay khi phát hiện nước

Sấy khô nội thất

Kiểm tra các thiết bị điện tử