Sau 3 năm liên tục được đưa ra đấu giá nhưng không thành công, chiếc Mercedes-Benz E 300 tiếp tục xuất hiện trong danh mục thanh lý tài sản công của TP Đà Nẵng với giá khởi điểm còn 282 triệu đồng.
Sở Tài chính TP Đà Nẵng mới đây vừa thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá lô tài sản công gồm 28 xe ô tô bị thu hồi, thanh lý, với tổng giá khởi điểm gần 2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chiếc xe có giá khởi điểm cao nhất trong lô là ô tô mang biển số 80B-7879, hiệu Mercedes-Benz E 300 (W212), sản xuất năm 2009, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 282 triệu đồng.
Đây là phương tiện từng nhiều lần được tổ chức đấu giá nhưng không thành công. Cụ thể, năm 2023 xe có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng; sang năm 2024 giảm xuống hơn 588 triệu đồng; đến năm 2025 tiếp tục hạ còn 470 triệu đồng, trước khi điều chỉnh xuống mức hiện tại.
Ghi nhận của VietNamNet ngày 15/1 cho thấy, chiếc Mercedes-Benz E 300 (W212) đang xuống cấp rõ rệt sau nhiều năm sử dụng và thời gian dài lưu kho chờ xử lý, đấu giá nhưng ít được chăm sóc, bảo dưỡng.
Bên ngoài xe, lớp sơn ở phần nóc và trụ xe bị bong tróc, phồng rộp thành từng mảng lớn, lộ rõ lớp sơn lót bên trong. Khoang nội thất cũng cho thấy dấu hiệu cũ theo niên hạn...