Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá lô tài sản công gồm 28 xe ô tô bị thu hồi, thanh lý, với tổng giá khởi điểm gần 2 tỷ đồng.

Danh mục xe đưa ra đấu giá khá đa dạng về chủng loại và niên hạn sử dụng, trong đó chủ yếu là ô tô con. Ngoài ra, còn có một số ô tô khách và xe tải với năm sản xuất từ 1990 đến 2012. Phần lớn số xe vẫn còn giá trị sử dụng, riêng có 2 ô tô khách đã hết niên hạn.

Đáng chú ý, chiếc xe có giá khởi điểm cao nhất trong lô là ô tô biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, hiệu Mercedes-Benz E 300 (W212), được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm 282 triệu đồng. Đây là phương tiện từng nhiều lần được tổ chức đấu giá nhưng chưa thành công. Cụ thể, năm 2023 xe có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng; năm 2024 giảm xuống hơn 588 triệu đồng; đến năm 2025 tiếp tục giảm còn 470 triệu đồng, trước khi điều chỉnh xuống mức hiện tại.

Theo mặt bằng chung, trong lô xe công lần này có tới 16/28 xe được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ từ 15-50 triệu đồng/xe. Các xe còn lại có mức giá khởi điểm dao động từ khoảng 60-150 triệu đồng, tùy theo chủng loại, năm sản xuất và hiện trạng sử dụng.

Ô tô công phục vụ công tác chung tại TP Đà Nẵng.

Theo Sở Tài chính TP Đà Nẵng, lô tài sản trên được hình thành từ các quyết định thu hồi và xử lý tài sản công của UBND thành phố. Việc bán đấu giá được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá kéo dài đến hết ngày 10/1. Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sẽ căn cứ trên các tiêu chí chặt chẽ theo quy định hiện hành.

Trước đó, cuối năm 2025, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt bổ sung hơn 37 tỷ đồng để mua sắm ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường. Nguồn kinh phí mua sắm xe được trích từ khoản trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2024.

