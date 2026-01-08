Thay vì cảnh mua bán sôi động như nhiều năm trước, sức mua xe mới đầu năm 2026 được dự báo vẫn ở mức dè dặt. Lượng xe tồn kho lớn, chủ yếu là xe VIN 2024 và một phần VIN 2025, buộc các hãng xe và đại lý phải đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi mạnh tay để xả hàng, kích cầu tiêu dùng.

Trong đó, chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đang trở thành "vũ khí" chủ đạo, giúp người mua tiết kiệm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng khi mua xe trước Tết.

Phân khúc xe MPV 7 chỗ: Cuộc đua xả hàng trước Tết

Phân khúc xe MPV 7 chỗ tiếp tục là tâm điểm khi hàng loạt mẫu xe ăn khách đồng loạt giảm sâu. Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 Hybrid và Hyundai Stargazer đều áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ nhằm thu hút nhóm khách hàng gia đình và người chạy dịch vụ.

Mitsubishi Xpander liên tục được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ nhằm giữ vững vị thế số 1 phân khúc MPV 7 chỗ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên nổi bật nhất. Các phiên bản AT và Premium được giảm từ 60-66 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về khoảng 538-594 triệu đồng. Toyota Veloz Cross cũng giảm tương đương, từ 64-66 triệu đồng, song giá sau ưu đãi vẫn cao hơn Xpander khoảng 20-30 triệu đồng.

Với Suzuki XL7 Hybrid, mức giảm lên tới 70 triệu đồng giúp giá xe chỉ còn khoảng 530 triệu đồng, trở thành lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh xe hybrid ngày càng được ưu tiên.

Đáng chú ý nhất là Hyundai Stargazer khi được giảm tới 96 triệu đồng, thậm chí vượt mức 100% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, giá bán thực tế của Stargazer chỉ còn 393-503 triệu đồng, thấp nhất phân khúc MPV 7 chỗ.

Hyundai Stargazer hiện đang là mẫu xe có giá bán rẻ nhất phân khúc MPV. Ảnh: HTV

Tuy nhiên, xét về thương hiệu, độ bền bỉ và khả năng thanh khoản, Xpander vẫn chiếm ưu thế rõ rệt, đặc biệt với nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Veloz Cross giữ chân nhóm khách hàng đề cao công nghệ an toàn và thương hiệu Toyota, trong khi XL7 Hybrid được đánh giá cao nhờ lợi thế xe hybrid.

Phân khúc xe SUV/Crossover: Ưu đãi mạnh chưa từng có

Ở phân khúc SUV cỡ D, Hyundai Santa Fe đang là mẫu xe có mức ưu đãi lớn nhất thị trường trong tháng 1/2026. Xe được giảm giá lên tới 220 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về khoảng 849 triệu đến 1,149 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe đang được giảm giá sâu lên tới 220 triệu đồng. Ảnh: Hyundai

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm của Santa Fe hiện chỉ ngang một mẫu SUV cỡ C. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho xe đời 2025, nhằm giải phóng hàng tồn trước khi phiên bản mới được đẩy mạnh.

Trong phân khúc SUV cỡ C, Subaru Forester nổi lên như một "món hời" hiếm có. Ngoài hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, khách hàng còn được miễn phí đăng ký xe và tặng phụ kiện, tổng giá trị ưu đãi từ 140-308 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của Forester chỉ còn 829–896 triệu đồng.

So với Mazda CX-5 2.0 Premium giá 829 triệu đồng, Forester có lợi thế rõ rệt về hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và khung gầm chắc chắn, dù đánh đổi bằng việc đây là thế hệ cũ, xe VIN 2024.

Ở phân khúc SUV cỡ B, Mitsubishi Xforce là mẫu xe hiếm hoi được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60-70 triệu đồng, áp dụng cho các phiên bản GLX và Ultimate. Trong bối cảnh Toyota Yaris Cross chỉ hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, chính sách mạnh tay này được kỳ vọng giúp Xforce bứt phá doanh số ngay đầu năm 2026.

Phân khúc SUV cỡ A cũng không kém phần sôi động với Suzuki Fronx. Mẫu xe mới ra mắt này tiếp tục được giảm 60 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ, nhưng chỉ áp dụng cho phiên bản GLX. Giá bán thực tế của Fronx GLX vì thế giảm còn khoảng 539 triệu đồng, ngang bằng Hyundai Venue bản cao và cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize hay KIA Sonet.

Phân khúc sedan và bán tải: Cạnh tranh khốc liệt

Ở nhóm sedan cỡ B, Mitsubishi Attrage đang giữ lợi thế là mẫu xe nhập khẩu giá rẻ nhất phân khúc. Nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá bán thực tế của Attrage chỉ còn 342-441 triệu đồng.

Hyundai Accent dù được giảm giá liên tục từ đầu năm nhưng vẫn chưa thể cải thiện được doanh số bán hàng. Ảnh: HTV

Hyundai Accent cũng không kém cạnh khi giảm tiền mặt trực tiếp tới 64 triệu đồng, đưa giá xe về mức 375-505 triệu đồng, tạo sức ép lớn lên Toyota Vios và Honda City.

Dù mức giá rất hấp dẫn, doanh số của Attrage và Accent lại chưa thực sự bứt phá. Attrage vẫn nằm trong nhóm cuối phân khúc, còn Accent từ vị trí dẫn đầu đã tụt xuống đứng sau Vios và City.

Ở phân khúc sedan cỡ C, Honda Civic e:HEV RS đang có đợt xả kho mạnh nhất từ trước tới nay. Xe VIN 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 100 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 899 triệu đồng. Nhờ đó, Civic Hybrid có giá lăn bánh cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Altis Hybrid.

Ngoại trừ phiên bản XL, các phiên bản còn lại của Ford Ranger đều được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Ford

Trong khi đó, phân khúc bán tải chứng kiến Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế "vua bán tải". Ford áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho gần như toàn bộ các phiên bản của Ranger, từ XLS, Wildtrak, Stormtrak cho tới Raptor. Chiến lược này tạo sức ép lớn lên Mitsubishi Triton, dù đối thủ Nhật Bản cũng đang có mức ưu đãi tương tự với giá bán thực tế từ 615–868 triệu đồng.

Nhìn chung, giai đoạn cận Tết 2026 đang mở ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng mua ô tô giá tốt. Với hàng loạt chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, thị trường đang nghiêng hẳn về phía người mua, đặc biệt với những ai sẵn sàng chấp nhận xe VIN 2024 hoặc VIN 2025 để đổi lấy mức giá tiết kiệm đáng kể.

