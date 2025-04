Vụ cháy xe Mercedes giá 5 tỷ của ca sĩ Duy Mạnh:

Trong diễn biến mới nhất của vụ ca sĩ Duy Mạnh "đăng đàn" tố phía hãng xe thiếu trách nhiệm trong vụ việc cháy chiếc xe sang giá 5 tỷ đồng của mình, phía Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) tiếp tục có những phản ứng cứng rắn liên quan đến vụ việc.

Hãng xe Đức tái khẳng định xe bị cháy do loài gặm nhấm

Thông tin với VietNamNet vào chiều 24/4, đại diện hãng xe Đức cho biết, chiếc xe Mercedes-Benz S 450 L mang biển số 51H-352.92 - do ông Nguyễn Duy Mạnh (ca sĩ Duy Mạnh) mua từ một trong những nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng vào ngày 18/8/2020.

Vào ngày 15/2/2023, tức là sau khi mua được khoảng 2 năm rưỡi, chiếc xe của anh Mạnh bị cháy tại một chung cư ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Trong buổi kiểm tra xe được thực hiện bởi Công an TP Thủ Đức với sự tham gia của đại diện MBV, đại diện bên bán, đại diện công ty bảo hiểm và đại diện của chủ xe vào ngày 8/3/3023, phía cơ quan công an đã đưa ra Kết luận giám định số 220/TB-ĐTTH của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định nguyên nhân cháy “là do trên đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ đã xảy ra sự cố chạm chập điện (ngắn mạch)".

Tuy nhiên, kết luận giám định này không chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ của sự cố chập mạch và sự cố cháy, đồng thời không có đánh giá hoặc kết luận nào cho rằng vụ cháy bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của xe.

Đến ngày 30/3/2023, với sự đồng thuận của chủ xe và sự tham gia của đại diện công ty bảo hiểm, các chuyên gia kỹ thuật từ Mercedes-Benz AG (Đức) đã tiến hành tháo niêm phong và kiểm tra xe để xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo phía Mercedes-Benz, quá trình giám định được tiến hành với sự tham gia và chứng kiến của ông Duy Mạnh cũng như chuyên gia từ công ty bảo hiểm. Sau đó, ngày 19/4/2023, MBV đã gửi thông báo kết quả kiểm tra xe đến các bên liên quan (gồm chủ xe, bên bán, và công ty bảo hiểm).

Kết quả kiểm tra nói trên gồm 2 điểm chính gồm, thứ nhất, dựa trên kiểm tra kỹ thuật, các thông tin, hình ảnh thu thập tại buổi kiểm tra, qua đối chiếu và phân tích, kết quả cho thấy đã có sự xâm nhập của loài gặm nhấm vào trong xe.

Thứ hai, vụ cháy xảy ra là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, nguyên nhân đến từ việc loài gặm nhấm cắn hỏng một phần dây điện.

"Hư hỏng này làm giảm tiết diện của dây điện, dẫn đến tăng điện trở ở các dây điện này, tạo ra hiện tượng quá nhiệt của dây điện và gây ra cháy, chập điện. Tóm lại, sự cố cháy là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, do loài gặm nhấm đã gây hư hỏng trước đó. Sự cố này là do tác nhân bên ngoài. Không phát hiện bất kỳ lỗi kỹ thuật hay khiếm khuyết nào từ sản phẩm", đại diện phía MBV khẳng định.

Công an niêm phong ô tô bị cháy để điều tra và có kết luận là do chập điện (ngắn mạch). Ảnh: Linh An

Ca sĩ Duy Mạnh không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường?

Liên quan đến việc ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục đòi hãng xe Đức bồi thường số tiền hơn 2 tỷ đồng sau vụ cháy xe nói trên, phía MBV cho biết, dựa trên kết quả giám định thiệt hại phía công ty bảo hiểm đã quyết định chi trả theo hình thức bồi thường tổn thất toàn bộ cho khách hàng, tính theo giá trị thị trường của một chiếc xe tương đương (đã qua sử dụng từ năm 2020 đến thời điểm đó). Số tiền thực tế mà ca sĩ Duy Mạnh nhận được từ phía công ty bảo hiểm là 2,9 đồng.

"Ông Duy Mạnh đã đồng ý với phương án bồi thường và nhận đầy đủ khoản bồi thường vào tháng 8/2023. Quyền sở hữu xe và quyền yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba chịu trách nhiệm thiệt hại (nếu có) đã được chuyển từ ông Duy Mạnh sang công ty bảo hiểm một cách hợp pháp kể từ thời điểm đó. Nên ông Duy Mạnh không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba", đại diện MBV nói.

Ông Nguyễn Duy Mạnh (ca sĩ Duy Mạnh) mua chiếc Mercedes-Benz S 450 L với giá xấp xỉ 5 tỷ đồng từ một trong những Nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng vào ngày 18/8/2020. Ảnh: FBNV

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, ngày 22/4, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân toàn bộ diễn biến vụ cháy xe sang từng xảy ra hơn 2 năm trước, thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Vụ cháy xảy ra vào tối 15/2/2023 tại tầng hầm một chung cư ở TP Thủ Đức (TPHCM). Chiếc Mercedes-Benz S 450 L trị giá hơn 5 tỷ đồng của nam ca sĩ bất ngờ bốc cháy khi đang đỗ. Dù lực lượng bảo vệ đã nỗ lực dập lửa, nhưng xe bị khóa, không mở được cửa và nắp capo, khiến đám cháy bùng phát trở lại. Công an sau đó có mặt, đưa xe về bãi tạm giữ và tiến hành niêm phong, điều tra nguyên nhân.

Khi mở niêm phong, có sự chứng kiến của người nhà ca sĩ, đại diện hãng xe và bảo hiểm, khoang máy xe bị cháy đen hoàn toàn. Công an tiến hành cắt mẫu dây để giám định và tạm giữ xe gần một tháng. Khi đưa xe về xưởng kiểm tra, phía hãng cho biết phát hiện phân chuột, lá cây và rác bên trong khoang máy và cho rằng nguyên nhân cháy là do chuột cắn dây điện.

Tuy nhiên, kết luận chính thức từ cơ quan công an xác định nguyên nhân cháy là do chập điện. Phía bảo hiểm sau đó đã tiến hành bồi thường 2,9 tỷ đồng cho chủ xe căn cứ vào kết luận này.

Trao đổi với PV VietNamNet, ca sĩ Duy Mạnh không đồng tình với cách xử lý từ phía hãng xe, đồng thời cho rằng việc đổ lỗi cho chuột là vô lý, bởi khi cháy đen thì không thể có phân chuột còn tươi. Anh cũng nhấn mạnh rằng xe đã tắt máy và không hoạt động khi xảy ra cháy. Ngoài ra, mẫu xe hiện đại sẽ phát hiện và cảnh báo nếu có bất thường.

Do vậy, ca sĩ "Kiếp đỏ đen" quyết định yêu cầu phía Mercedes-Benz bồi thường hơn 2 tỷ đồng, cộng với số tiền lãi ngân hàng phát sinh.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vào tháng 3/2024, ông Nguyễn Duy Mạnh (50 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) làm đơn khởi kiện bên bán (đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam) đến Toà án Nhân dân Quận 7 (TPHCM), sau đó rút đơn kiện.

Tháng 3/2025, ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục khởi kiện MBV tại Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp (TPHCM). Phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự số 1523/2024/TLST-DS dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2025.

