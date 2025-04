Chiếc Mercedes bất ngờ bốc cháy trong hầm chung cư

Hôm nay, 22/4, nam ca sĩ Duy Mạnh đã có chia sẻ gây chú ý trên Facebook cá nhân của mình. Bài đăng liên quan đến việc giải quyết hậu quả vụ chiếc xe sang của anh từng bất ngờ bị bốc cháy cách đây hơn 2 năm.

Bài đăng trên Facebook cá nhân có tick xanh của ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh chụp màn hình

Theo lời kể của nam ca sĩ "Tình em đại dương", chiếc xe hạng sang vào loại hiện đại nhất của Đức được anh mua cách đây vài năm với giá hơn 5 tỷ đồng. Đầu năm 2023, chiếc xe sang đang đỗ trong hầm gửi xe của chung cư thì bất ngờ bốc cháy. Bảo vệ đã nỗ lực dập lửa nhưng xe không mở được cửa và nắp ca pô.

Do anh không ở nhà, người nhà đã gọi cho nhân viên hãng và được cho số hotline để gọi người hỗ trợ. Tuy nhiên, nhân viên không chịu đến, nên một lúc sau lửa lại bùng lên cháy tiếp. Sau đó, bảo vệ chung cư phải dùng xà beng cậy nắp ca pô và phun nước dập tiếp.

"Vì đám cháy rất to, suýt lan ra những xe khác và có nguy cơ cháy nổ nên phải gọi điện báo công an. Sau đó dập mãi mới hết cháy. Sợ xe để ở bãi có nguy cơ bùng cháy trở lại và lan ra những xe khác và cháy chung cư, công an đã kéo xe về bãi xe bên Công an TP Thủ Đức và niêm phong lại", nam ca sĩ viết.

Thời điểm này, anh đang đi diễn ở Đà Nẵng nên không có mặt ở nhà. Sau đó, công an đã gọi người nhà ca sĩ Duy Mạnh, bên bảo hiểm và đại diện hãng xe có mặt mở niêm phong và mở nắp ca pô để kiểm tra.

"Khi mở nắp ca pô thì bên trong cháy hoàn toàn đen sì. Trước mặt tất cả các bên làm chứng, bên công an có cắt một đoạn dây để về kiểm tra và xác định nguyên nhân cháy. Sau đó các bên có mặt đều xác nhận. Thời điểm này, công an cho biết "phải đợi Viện Khoa học hình sự có kết quả chính thức mới cho lấy xe về", ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ.

Chiếc xe sang được ca sĩ Duy Mạnh nhắc tới là Mercedes-Benz S450 L, từng nhiều lần được anh chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu, vụ cháy xe được ca sĩ Duy Mạnh nhắc tới trong bài đăng hôm nay xảy ra vào tối 15/2/2023 tại tầng hầm một chung cư ở TP Thủ Đức, TPHCM.

Dù không nhắc tới trực tiếp thương hiệu của chiếc xe sang, nhưng có thể nhận định đó là chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury, được nam ca sĩ mua mới vào khoảng năm 2020 và thường xuyên xuất hiện cùng anh trên mạng xã hội. Thời điểm khi chiếc xe bị cháy kể trên, anh cũng đã đăng tải về sự việc trên trang cá nhân của mình.

Nam ca sĩ hết kiên nhẫn

Cũng trong chia sẻ ngày 22/4 của nam ca sĩ người Hải Phòng cho biết, đến khi được phép lấy xe, người nhà anh và đại diện hãng cùng đưa chiếc xe về xưởng. Khi mở nắp capo, họ phát hiện trong khoang máy có rất nhiều phân chuột còn tươi, lá cây và rác – do xe để ngoài trời thời gian dài.

"Phía công an kết luận nguyên nhân cháy là do chập điện. Còn hãng xe thì cho rằng vụ cháy là do chuột cắn dây điện, dựa trên việc phát hiện phân chuột còn tươi và dấu vết gặm nhấm bên trong khoang máy", ca sĩ Duy Mạnh viết.

Tuy nhiên, nam ca sĩ Duy Mạnh cho rằng điều này rất vô lý do anh chạy xe liên tục. Nếu trong xe có vật lạ bên trong trước vụ cháy thì cũng sẽ không còn gì sau khi "bà hỏa" hỏi thăm chứ nói gì đến... phân chuột tươi. Ngoài ra, do là xe sang hiện đại, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có đèn báo. Nhưng với chiếc xe đã cháy hoàn toàn không có dấu hiệu nào, đặc biệt xe lại cháy trong trường hợp dừng đỗ, khi đã tắt máy hoàn toàn.

Ca sĩ Duy Mạnh cho rằng, hãng xe sang đã không giải quyết thoả đáng cho vụ cháy ô tô của mình và quyết đưa vụ việc ra toà án. Ảnh: FBNV

Anh cho biết hãng "vin" vào các dấu vết trong nắp capo của xe, đã từ chối chịu trách nhiệm. Ngược lại, phía bảo hiểm lại rất có trách nhiệm. Khi có kết quả giám định của công an "xe cháy do chập điện", phía bảo hiểm đã chủ động liên hệ và bồi thường với số tiền 2,9 tỷ đồng, căn cứ theo giá trị xe cũ.

Không hài lòng với cách giải quyết của hãng, ca sĩ Duy Mạnh đã gửi đơn ra tòa án để kiện. Cách đây khoảng 2-3 tuần, bên tòa án đã gọi hai bên lên để hòa giải. Bên hãng xe vẫn đổ xe cháy là do chuột cắn, trong khi kết luận bên công an không có liên quan gì đến vấn đề này.

Liên quan đến vụ việc, PV VietNamNet đã liên hệ với Mercedes-Benz Việt Nam và được xác nhận, chiếc xe của ca sĩ Duy Mạnh đúng là Mercedes-Benz S 450 L, mang BKS: 51H-352.92

Tuy nhiên, phía hãng cho rằng, phát ngôn "con chuột chịu trách nhiệm hình sự" không xuất phát từ MBV và cũng không uỷ quyền cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đại diện hãng đưa ra nhận định như vậy.

Mercedes-Benz S 450 L Luxury là mẫu sedan thuộc phân khúc hạng sang cỡ lớn, được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Phiên bản "L" (Long wheelbase) có trục cơ sở kéo dài so với bản tiêu chuẩn, mang lại không gian hàng ghế sau rộng rãi hơn, hướng đến nhóm khách hàng thường sử dụng tài xế riêng. Đây là điểm khác biệt chính giữa bản L và bản thường. S 450 L Luxury sử dụng động cơ 3.0L I6 tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost, cho công suất khoảng 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe dẫn động cầu sau, đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Xe có giá bán khoảng 5 tỷ đồng (tùy thời điểm và trang bị). Tại Việt Nam, S 450 L cạnh tranh trực tiếp với một số cái tên như BMW 7-Series, Audi A8 và Lexus LS.

