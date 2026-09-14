Văn phòng mới rộng 700m², tọa lạc tại số 33 Lê Duẩn, TP.HCM. Theo Merck Healthcare Việt Nam, địa điểm này được lựa chọn không chỉ bởi không gian làm việc hiện đại mà còn bởi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững của công trình.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam (ảnh) cho biết, việc chuyển văn phòng là một cột mốc trong hành trình “Embracing Change, Building the Future” của doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh thông điệp “Con người là tài sản quý giá nhất”.

Bà Dondellinger cho biết Merck đang chú trọng xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ, hòa nhập và quan tâm đến sức khỏe, hạnh phúc của nhân viên.

Một số chính sách nhân sự được Merck Healthcare Việt Nam triển khai trong những năm gần đây tập trung vào các nhu cầu thực tế của người lao động, như chế độ hỗ trợ sinh sản và hỗ trợ nghỉ phép chăm sóc người thân.

Theo doanh nghiệp, những chính sách này nằm trong định hướng xem phát triển bền vững không chỉ là câu chuyện về môi trường mà còn bao gồm đầu tư vào con người, tạo điều kiện để nhân viên phát triển và đóng góp lâu dài.

Merck Healthcare Việt Nam khai trương văn phòng tại tòa nhà Deutsches Haus, TPHCM.

Cùng với môi trường làm việc, Merck cũng chú trọng phát triển đội ngũ thông qua các hoạt động đào tạo và kết nối với cộng đồng chuyên môn. Giai đoạn 2024-2026, doanh nghiệp hợp tác với Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.HCM trong chương trình hỗ trợ tài chính, học bổng và hướng nghiệp cho sinh viên.

Các hoạt động hướng đến cộng đồng cũng là một phần trong hành trình của Merck tại Việt Nam. Từ năm 2017, doanh nghiệp phối hợp với các hội chuyên ngành và bệnh viện triển khai các chương trình đào tạo y khoa liên tục. Nhiều chương trình tầm soát và nâng cao nhận thức về bệnh lý cũng được thực hiện trong những năm qua.

Những hoạt động này được ghi nhận tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025, khi Merck Healthcare Việt Nam nhận hai giải thưởng Employee Engagement of the Year – Vietnam và Sustainability Initiative of the Year – Vietnam. Tháng 2/2026, doanh nghiệp tiếp tục được bình chọn là công ty “Great Place to Work”.

Theo ông Abdelraouf Metawee, Giám đốc Nhân sự của Merck Healthcare tại các Thị trường Mới nổi, kiêm quyền Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đội ngũ tại Việt Nam với khả năng thích ứng và những kết quả tích cực đang củng cố niềm tin của Merck vào tiềm năng phát triển dài hạn của thị trường. Văn phòng mới cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa nhân viên, khách hàng, đối tác và các chuyên gia y tế.

Theo Merck Healthcare Việt Nam, việc chuyển sang văn phòng mới vì vậy không chỉ là thay đổi không gian làm việc, mà còn là bước tiếp theo trong quá trình xây dựng môi trường để con người, đổi mới và hoạt động kinh doanh cùng phát triển.

(Nguồn: Merck Healthcare Việt Nam)