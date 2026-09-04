Sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết với Bộ luật Lao động, dự thảo sửa đổi, bổ sung về phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm, bổ sung thời hạn thực hiện nhiệm vụ thông báo ngày nghỉ của năm tiếp theo (trên cơ sở quyết định của Thủ tướng do Bộ Nội vụ tham mưu) trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

Việc này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ tết như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Cụ thể dự thảo luật quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết. Bộ trưởng Nội vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

Hiện, Bộ luật đang quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh. Tại nghị định 128/2025 của Chính phủ có hiệu lực đến 1/3/2027 đã quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. Nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Nội vụ thực hiện.

Một nội dung khác, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, dự thảo đã thể chế hóa nội dung mới của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Trước đó, nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo chủ trương đây là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Nghị quyết cũng quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, nghị quyết cũng khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Pháo hoa rực rỡ ở TPHCM mừng lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Nguyễn Huế - Tuấn Hùng

Như vậy, sau khi được đề xuất bổ sung, theo quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết.

Cụ thể, Tết Dương lịch 1 ngày (1/1 dương lịch), Tết Âm lịch 5 ngày, Ngày Chiến thắng 1 ngày (30/4 dương lịch), Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (1/5 dương lịch), Quốc khánh 2 ngày (2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau), Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (10/3 âm lịch) và Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày (24/11 dương lịch).

Thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết về nghỉ lễ, tết, Thường trực Ủy ban tán thành quy định bổ sung 1 ngày nghỉ là ngày "Văn hóa Việt Nam" (24/11 dương lịch), người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc quy đổi các ngày nghỉ lễ, tết để người dân, doanh nghiệp chủ động công việc.