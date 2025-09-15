Hôm nay (15/9), Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 đã bắt đầu thí điểm ngừng bán vé giấy tại quầy ở một số ga thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Từ sáng nay, các quầy vé tại 4 ga trọng điểm gồm: Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh và Phước Long không còn bán vé giấy có mã QR.

Người dân TPHCM làm thủ tục mua vé thông qua máy bán vé tự động tại nhà ga Văn Thánh, không còn xếp hàng chờ mua vé giấy. Ảnh: HURC.

Thay vào đó, hành khách được các nhân viên hướng dẫn sử dụng các hình thức mua vé hiện đại hơn mà không phải sử dụng tiền mặt và xếp hàng chờ đợi.

Các hình thức bao gồm: Sử dụng máy bán vé tự động (kiosk) đặt tại các nhà ga; Mua vé điện tử thông qua ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc Miniapp Metro trên nền tảng MoMo; Thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc CCCD gắn chip.

Người dân thuận lợi làm thủ tục mua vé tại các kiosk. Ảnh: HURC

Đại diện đơn vị vận hành, khai thác tuyến metro số 1, việc chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể thời gian xếp hàng chờ đợi, nâng cao trải nghiệm cho người dân TPHCM.