Ngày 28/8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 phát đi thông báo quan trọng về việc hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào ngày Quốc khánh 2/9.

Hành khách có thể lựa chọn một trong hai phương thức để hưởng chính sách ưu đãi. Cách thứ nhất là sử dụng trực tiếp thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để quét qua cổng soát vé.

Cách thứ hai là sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách chỉ cần tải ứng dụng, chọn chức năng “QR Độc lập” để tạo mã và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé.

Một lưu ý quan trọng là trong ngày 2/9, hành khách chỉ nên dùng một trong hai cách trên để đi tàu. Nếu vẫn mua vé, hệ thống sẽ tính phí và công ty sẽ không hoàn trả số tiền đã thanh toán. Chức năng “QR Độc lập” trên ứng dụng sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày 2/9 và chỉ có hiệu lực trong ngày này.

Người dân TPHCM sẽ được đi tàu metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí trong ngày 2/9.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết tàu metro sẽ chạy từ 5h đến 23h. Cụ thể, ngày 30/8 và 31/8, tàu vận hành 251 chuyến mỗi ngày; trong khi ngày 1/9 và 2/9 sẽ chạy tới 264 chuyến mỗi ngày.