MeVi Network và hành trình phát triển thương hiệu

Trong quá trình chuyển dịch sang môi trường số, hoạt động marketing ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Từ giới thiệu sản phẩm, quảng bá sự kiện đến xây dựng hình ảnh thương hiệu, mỗi nhu cầu đặt ra những yêu cầu khác nhau về nội dung và phương thức tiếp cận.

Được thành lập năm 2021, MeVi Network bắt đầu từ định hướng phát triển nội dung số và tìm hiểu nhu cầu thông tin của người dùng Việt. Tên gọi MeVi, viết tắt của “Media Việt”, cũng xuất phát từ định hướng xây dựng một thương hiệu marketing trực tuyến do người Việt phát triển, tập trung vào thị trường trong nước.

Những ngày đầu, doanh nghiệp hoạt động với đội ngũ nhân sự nhỏ, trực tiếp tham gia nhiều công việc từ lên ý tưởng, thiết kế nội dung đến theo dõi xu hướng. Quá trình này tạo nền tảng để MeVi từng bước hoàn thiện và tổ chức các hoạt động marketing đa kênh.

Thay vì giới hạn nội dung trong một nhóm chủ đề, MeVi mở rộng hoạt động theo nhiều mối quan tâm trong đời sống. Việc tiếp xúc với các nhóm công chúng khác nhau giúp đội ngũ có thêm cơ sở để nhận diện nhu cầu, lựa chọn cách thể hiện và xây dựng nội dung phù hợp với từng mục tiêu marketing.

Từ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm nội dung, MeVi bắt đầu phát triển các dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Đây cũng là bước chuyển từ hoạt động sáng tạo nội dung sang cung cấp các chiến dịch marketing có tính tổ chức, đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng thương hiệu.

Đa dạng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

MeVi Network hiện cung cấp các dịch vụ gồm booking, tài trợ quảng cáo, sáng tạo nội dung và triển khai chiến dịch marketing, tùy theo mục tiêu và nhu cầu của từng thương hiệu.

Trong quá trình hoạt động, MeVi đã tham gia thực hiện hơn 2.500 dự án, đồng hành cùng 1.000 đối tác và doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực. Mỗi dự án có yêu cầu riêng về mục tiêu, đối tượng tiếp cận, nội dung và thời gian triển khai, qua đó giúp đội ngũ có thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng phương án phù hợp với từng nhu cầu.

Với booking quảng cáo, MeVi hỗ trợ doanh nghiệp đưa thông tin về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình đến nhóm công chúng phù hợp qua các vị trí hiển thị tối ưu. Tùy từng yêu cầu, phương án được xây dựng dựa trên mục tiêu, thời gian và nội dung của chiến dịch.

Ở mảng bảo trợ truyền thông, MeVi đồng hành cùng các chương trình, sự kiện, hoạt động ra mắt sản phẩm hoặc chiến dịch cần tăng cường tần suất hiển thị trong một khoảng thời gian nhất định. Công việc có thể bao gồm xây dựng phương án, chuẩn bị thông điệp và phối hợp triển khai theo tiến độ của chương trình.

Với sáng tạo nội dung marketing, đội ngũ MeVi tham gia từ khâu phát triển ý tưởng, xây dựng thông điệp đến lựa chọn cách thể hiện. Nội dung được điều chỉnh dựa trên đặc điểm của thương hiệu, sản phẩm và nhóm khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới.

Đối với những nhu cầu cần thực hiện nhiều hạng mục trong cùng một kế hoạch, MeVi cung cấp dịch vụ triển khai chiến dịch tổng thể. Đội ngũ có thể tham gia từ bước tiếp nhận yêu cầu, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, phát triển ý tưởng đến phối hợp các hoạt động theo từng giai đoạn.

Theo ông Lê Huy Hoàng, CEO MeVi Network, sự thay đổi liên tục của môi trường số khiến doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật cách tiếp cận người dùng. Với mỗi dự án, việc hiểu rõ mục tiêu và yêu cầu cụ thể của thương hiệu là cơ sở để lựa chọn cách triển khai phù hợp.

Đội ngũ MeVi Network góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái marketing đa nền tảng.

Trong thời gian tới, MeVi tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ dành cho doanh nghiệp. Với nền tảng kinh nghiệm được tích lũy qua các dự án đã thực hiện, doanh nghiệp hướng đến việc cung cấp những phương án linh hoạt, từ một hạng mục booking đến các chiến dịch marketing được triển khai theo nhiều giai đoạn.

MeVi Network Địa chỉ: Số 21 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội Hotline: 0868 236 823

(Nguồn: MeVi Network)