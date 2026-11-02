Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 Ngô Bảo Ngọc chính thức không tham dự MGI All Stars mùa 2 dù đã sẵn sàng lên đường. Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, nguyên nhân là ban tổ chức quốc tế thay đổi định hướng, cho phép Việt Nam cử nhiều đại diện.

Chiều 2/11, tại buổi họp báo, á hậu Ngô Bảo Ngọc và đạo diễn Hoàng Nhật Nam công bố quyết định dừng hành trình tại MGI All Stars mùa 2. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ 26/11-12/12 tại Thái Lan, nghĩa là quyết định được đưa ra khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là khởi tranh.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc

Ngô Bảo Ngọc là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Top 5 mùa giải 2023. Cô được công bố là gương mặt kế nhiệm hoa hậu Hương Giang, người giành Á hậu 2 tại mùa đầu tiên của MGI All Stars hồi tháng 5.

Kế hoạch thay đổi khi đã sẵn sàng ra sân bay

Đứng trên sân khấu trong trang phục dạ hội ánh kim, Ngô Bảo Ngọc cho biết ở mùa 2, ban tổ chức quốc tế đã thay đổi định hướng so với mùa đầu. Mỗi quốc gia không còn chỉ có 1 đại diện. Sự thay đổi này khiến kế hoạch và chiến lược mà công ty xây dựng riêng cho cô không còn như ban đầu. Sau nhiều lần trao đổi giữa cô với đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ban lãnh đạo công ty nắm bản quyền, các bên thống nhất dừng lại.

Người đẹp nói đây là quyết định khiến cô tiếc nuối. Bảo Ngọc thừa nhận việc dự thi quốc tế là ước mơ mà cô đã nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Bảo Ngọc day dứt nhất lại không nằm ở cơ hội của riêng mình. "Điều khiến Ngọc chạnh lòng và tiếc nuối nhiều hơn chính là công sức của rất nhiều người đã đồng hành, ở bên cạnh và chuẩn bị rất chỉn chu cho hành trang sắp tới của Ngọc", cô nói.

Theo á hậu, từ ê-kíp trang điểm, tạo mẫu đến nhiều người làm việc phía sau đều đã dốc sức cho chuyến đi. Video giới thiệu cũng đã được thực hiện và công bố. Cô kể bản thân lúc đó đã thực sự sẵn sàng ra sân bay nhưng kế hoạch đành phải thay đổi. Bảo Ngọc gửi lời cảm ơn đặc biệt đến đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung vì đã tin tưởng, trao cho cô cơ hội quý giá và luôn tận tâm định hướng, chia sẻ cùng cô trong suốt quá trình chuẩn bị.

Hoàng Nhật Nam: "Cá nhân tôi không ủng hộ việc có nhiều thí sinh Việt Nam cùng tham gia"

Á hậu Ngô Bảo Ngọc và ông Hoàng Nhật Nam tại sự kiện chiều 2/11.

Ngay sau phần chia sẻ của Bảo Ngọc, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, xác nhận việc không tiếp tục cử Á hậu tham dự MGI All Stars mùa 2 là quyết định khiến ông và công ty vô cùng tiếc nuối.

Trước đó, khi Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam, ban tổ chức MGI All Stars cho biết đang cân nhắc thêm 1 thí sinh khác do Miss Universe Vietnam đề cử. Thời điểm đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã công khai bày tỏ băn khoăn và gửi thư đến Miss Grand International để làm rõ.

Tại họp báo, ông khẳng định mình cùng công ty vẫn giữ nguyên quan điểm. "Tôi không ủng hộ việc có nhiều thí sinh Việt Nam cùng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng một mùa giải", ông nói.

Theo kinh nghiệm của Hoàng Nhật Nam, một hành trình thi quốc tế đòi hỏi đầu tư lớn về thời gian, công sức, tài chính và chiến lược truyền thông. Khi có nhiều thí sinh đến từ cùng một quốc gia, việc so sánh giữa các cô gái khó tránh khỏi, sự quan tâm của khán giả bị phân tán. Những tranh cãi giữa các nhóm người hâm mộ cũng vô tình tạo áp lực không đáng có lên thí sinh.

Dù vậy, Hoàng Nhật Nam tôn trọng quyền của mỗi tổ chức trong việc lựa chọn định hướng riêng, cũng như quyền theo đuổi ước mơ của từng thí sinh. Khi chọn Bảo Ngọc, công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư và chuẩn bị dựa trên định hướng được trao đổi từ đầu. Khi định hướng ấy thay đổi, hành trình này không còn phù hợp với chiến lược đã đặt ra. Đạo diễn cũng tiết lộ đã trò chuyện với Bảo Ngọc và gia đình cô. Cha mẹ người đẹp rất trăn trở, lo lắng cho con gái và Hoàng Nhật Nam xúc động trước tình cảm đó.

Điều khiến Hoàng Nhật Nam tiếc nuối nhất là tâm huyết của Bảo Ngọc và ê-kíp dành cho hành trình tưởng chừng chỉ còn chờ ngày lên đường. Ông nhắn gửi á hậu rằng cô đã rất nỗ lực, từ cuộc thi Miss Grand Vietnam đến quá trình chuẩn bị đi thi quốc tế. Một cơ hội có thể khép lại nhưng những gì cô đã học hỏi sẽ theo cô trên chặng đường phía trước.

Chia sẻ của Ngô Bảo Ngọc: